Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ca sĩ Khánh Ly về nước sau cơn đột quỵ, xúc động viếng mộ Trịnh Công Sơn
Video Giải trí

Ca sĩ Khánh Ly về nước sau cơn đột quỵ, xúc động viếng mộ Trịnh Công Sơn

Minh Hy - Anh Thư
23/02/2026 20:10 GMT+7

Lần đầu tiên sau 25 năm từ khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, ca sĩ Khánh Ly có cuộc hội ngộ xúc động cùng gia đình ông tại Việt Nam.


Khánh Ly viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Cuộc hội ngộ xúc động giữa ca sĩ Khánh Ly và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, diễn ra sáng 23.2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ) trước phần mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mẹ của ông tại Nghĩa trang chùa Quảng Bình, TP.HCM.

Ca sĩ Khánh Ly về nước sau cơn đột quỵ, xúc động viếng mộ Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

Ca sĩ Khánh Ly về nước sau khi hồi phục sức khỏe. Tháng 3.2025, bà bị đột quỵ do nghẽn mạch máu não, phải nhập viện điều trị ở Mỹ

Ảnh: NVCC

Sau buổi thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mẹ của ông, ngày 28.2, Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh sẽ tham dự buổi giao lưu mang tên Chiều trên quê hương tôi tại công viên Trịnh Công Sơn ở Huế. Ngày 6 và 8.3, giọng ca Một cõi đi về sẽ chính thức ra mắt sách Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly tại Hà Nội và TP.HCM.

Đối với Khánh Ly, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ là nhạc sĩ tài hoa mà ông còn là người tri kỷ, có sức ảnh hưởng nhất định trong cuộc đời và cả sự nghiệp của bà. Những ca khúc như Một cõi đi về, Hạ trắng, Tuổi đá buồn, Như cánh vạc bay, Ngẫu nhiên... đều được Khánh Ly trình diễn thành công. Dù nhiều năm qua, đã có không ít ca sĩ thể hiện các nhạc phẩm này nhưng giọng hát trầm khàn, mộc mạc, giàu suy tư của nữ ca sĩ 81 tuổi vẫn là dấu ấn khó phai trong lòng khán giả yêu nhạc Trịnh.

Thế nhưng, ngày diễn ra lễ tang của ông tại Việt Nam không có mặt của Khánh Ly. Nhiều dấu hỏi, nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ của cả hai trong suốt hơn hai thập niên. Trong cuốn sách duy nhất về 80 năm cuộc đời của mình, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về lý do không xuất hiện trong lễ tang của người tri kỷ.

"Ngày 1.4.2001, ngay khi hay tin ông mất, tôi như đông lại. Thực sự, tôi không biết mình còn hát nổi nữa hay không. Điều tôi mơ ước nhất lúc ấy là có thể tan biến khỏi cuộc đời này, hoặc tôi sẽ không thức dậy nữa sau một giấc ngủ. Tôi đã chết một nửa cuộc đời theo ông Sơn", trích trong cuốn sách viết về 80 năm cuộc đời của Khánh Ly.

Ca sĩ Khánh Ly về nước sau cơn đột quỵ, xúc động thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Tin liên quan

Hoàng Trang: 'Được đặt cạnh cô Khánh Ly, tôi rất vinh dự nhưng cũng áp lực'

Hoàng Trang: 'Được đặt cạnh cô Khánh Ly, tôi rất vinh dự nhưng cũng áp lực'

Bắt đầu theo đuổi âm nhạc từ khi còn nhỏ, đặc biệt với dòng nhạc Trịnh, cô gái Nguyễn Thị Hoàng Trang bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng những ngày qua với ca khúc Ta đã thấy gì đêm nay của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Ly Trịnh Công Sơn Về nước Trịnh Vĩnh Trinh Đột quỵ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận