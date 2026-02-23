Ca sĩ Khánh Ly về nước sau cơn đột quỵ, xúc động viếng mộ Trịnh Công Sơn





Khánh Ly viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Cuộc hội ngộ xúc động giữa ca sĩ Khánh Ly và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, diễn ra sáng 23.2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ) trước phần mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mẹ của ông tại Nghĩa trang chùa Quảng Bình, TP.HCM.

Ca sĩ Khánh Ly về nước sau khi hồi phục sức khỏe. Tháng 3.2025, bà bị đột quỵ do nghẽn mạch máu não, phải nhập viện điều trị ở Mỹ Ảnh: NVCC

Sau buổi thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mẹ của ông, ngày 28.2, Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh sẽ tham dự buổi giao lưu mang tên Chiều trên quê hương tôi tại công viên Trịnh Công Sơn ở Huế. Ngày 6 và 8.3, giọng ca Một cõi đi về sẽ chính thức ra mắt sách Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly tại Hà Nội và TP.HCM.

Đối với Khánh Ly, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ là nhạc sĩ tài hoa mà ông còn là người tri kỷ, có sức ảnh hưởng nhất định trong cuộc đời và cả sự nghiệp của bà. Những ca khúc như Một cõi đi về, Hạ trắng, Tuổi đá buồn, Như cánh vạc bay, Ngẫu nhiên... đều được Khánh Ly trình diễn thành công. Dù nhiều năm qua, đã có không ít ca sĩ thể hiện các nhạc phẩm này nhưng giọng hát trầm khàn, mộc mạc, giàu suy tư của nữ ca sĩ 81 tuổi vẫn là dấu ấn khó phai trong lòng khán giả yêu nhạc Trịnh.

Thế nhưng, ngày diễn ra lễ tang của ông tại Việt Nam không có mặt của Khánh Ly. Nhiều dấu hỏi, nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ của cả hai trong suốt hơn hai thập niên. Trong cuốn sách duy nhất về 80 năm cuộc đời của mình, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về lý do không xuất hiện trong lễ tang của người tri kỷ.

"Ngày 1.4.2001, ngay khi hay tin ông mất, tôi như đông lại. Thực sự, tôi không biết mình còn hát nổi nữa hay không. Điều tôi mơ ước nhất lúc ấy là có thể tan biến khỏi cuộc đời này, hoặc tôi sẽ không thức dậy nữa sau một giấc ngủ. Tôi đã chết một nửa cuộc đời theo ông Sơn", trích trong cuốn sách viết về 80 năm cuộc đời của Khánh Ly.

