Ca sĩ là 'bố 5 con', giờ ra sao sau những thăng trầm?

Qua nhiều mùa đồng hành cùng các thí sinh tại các chương trình ca nhạc, Quách Thành Danh nhận thấy thế hệ trẻ có nhiều lợi thế nhờ điều kiện học tập, công nghệ và hòa âm phối khí ngày càng phát triển. Theo anh, những yếu tố này góp phần hỗ trợ giọng hát, giúp người biểu diễn dễ thăng hoa hơn trên sân khấu.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng chỉ ra một hạn chế mà các giọng ca trẻ cần lưu ý: lạm dụng cách luyến láy, chạy chữ hoặc bắt chước phong cách nước ngoài đến mức khiến lời bài hát trở nên khó nghe. Theo Quách Thành Danh, một ca khúc chỉ có thể truyền tải trọn vẹn thông điệp khi người nghe hiểu được những gì ca sĩ đang hát. Vì vậy, việc phát âm rõ ràng, giữ đúng ca từ và thể hiện đúng tinh thần tác phẩm là nền tảng không thể xem nhẹ.

Quách Thành Danh ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, lên sóng ngày 22.10 trên THVL1 Ảnh: NSX

Lời nhắc nhở này cũng là kinh nghiệm mà nam ca sĩ muốn gửi đến các thí sinh Người kể chuyện tình: làm mới một bài hát không đồng nghĩa với việc phải thay đổi mọi thứ. Đôi khi, cách xử lý giản dị, tự nhiên nhưng đúng tinh thần ca khúc lại tạo nên sức lay động bền lâu.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Quách Thành Danh

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, Quách Thành Danh xem quyết định từ bỏ con đường đại học để theo đuổi âm nhạc là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời. Khi ấy, gia đình không mong muốn nam ca sĩ đi theo con đường ca hát, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc đã thôi thúc anh lựa chọn hướng đi riêng.

Nam ca sĩ thừa nhận hành trình làm nghề không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những giai đoạn khó khăn khiến anh chán nản, thậm chí từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Tuy nhiên, những khoảng trầm ấy giờ đây trở thành trải nghiệm để nhìn lại và trưởng thành hơn.

Điều giúp Quách Thành Danh tiếp tục gắn bó với sân khấu chính là tình cảm của khán giả. Nam ca sĩ cho biết, đến hiện tại, vẫn có khán giả muốn nghe mình hát nhiều ca khúc trong mỗi đêm diễn. Sự yêu mến ấy khiến anh cảm thấy bản thân cần tiếp tục nỗ lực và cống hiến. “Khán giả còn muốn nghe mình hát, mình phải cố gắng hết mình”, Quách Thành Danh chia sẻ.

Dù bận rộn với công việc, Quách Thành Danh vẫn sắp xếp thời gian cho vợ và 5 con Ảnh: NSX

Đạo đức nghề nghiệp là quan trọng nhất

Với nam ca sĩ, sự thành công không đơn thuần được đo bằng danh tiếng hay những thành tựu bên ngoài. Quan trọng hơn, mỗi người cần hiểu rõ mình đang ở đâu, xác định mục tiêu phù hợp và biết trân trọng những gì đang có. “Với anh, khi nào mình cảm thấy đủ, mình cảm thấy hạnh phúc là mình đã thành công rồi”, nam ca sĩ bộc bạch.

Quan niệm ấy cho thấy sau những thăng trầm, Quách Thành Danh hướng đến sự cân bằng và niềm vui trong chính con đường mình đã chọn. Bên cạnh chuyên môn, Quách Thành Danh đặc biệt coi trọng đạo đức của người nghệ sĩ.

Theo nam ca sĩ, để được khán giả yêu mến lâu dài, người làm nghề cần sống tử tế, cư xử chân thành và không ngừng hoàn thiện bản thân. “Anh nghĩ là ngoài lời ca tiếng hát của mình ra, đạo đức nghề nghiệp là quan trọng nhất”, Quách Thành Danh nhấn mạnh.

Đối với các ca sĩ trẻ, nam ca sĩ khuyên hãy nghiêm túc với lựa chọn của mình, tận dụng thời gian và đừng trì hoãn những điều bản thân thực sự muốn làm. Tuổi trẻ mang đến cơ hội sửa sai, nhưng cũng không nên vì nghĩ mình còn nhiều thời gian mà bỏ lỡ những bước tiến quan trọng. “Đã đam mê thì phải quyết liệt, phải cố gắng”, nam ca sĩ nhắn nhủ.