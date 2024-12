Ca sĩ Lil Ken vừa bị bắt vì lừa 'chạy án' 1,8 tỉ đồng là ai?

Hình ảnh rapper Lil Ken trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Như Thanh Niên thông tin, ngày 24.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án nhận tiền lừa "chạy án", khởi tố 2 bị can là Nguyễn Thị Lan (26 tuổi, ở Q.Bình Tân) và Trịnh Thành Đức (28 tuổi, là rapper Lil Ken, chồng cũ của Lan) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Nguyễn Thị Lan đã móc nối với rapper Lil Ken đưa ra thông tin gian dối là có quan hệ rộng, quen biết với nhiều người có chức vụ cao, có thể giúp cho Tạ Nguyễn Hồng Ân (27 tuổi, là bạn học cấp 3 của Lan) liên hệ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nộp tiền khắc phục thay cho Ân, do Ân đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được số tiền 1,8 tỉ đồng của Ân và gia đình thì các đối tượng sử dụng tiêu xài cá nhân. Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thành Đức, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lan. Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ lừa chạy án, chiếm đoạt tài sản nói trên.

Dân mạng tràn vào Facebook cá nhân của giọng ca sinh năm 1996 và để lại nhiều bình luận tiêu cực sau vụ việc Ảnh: FBNV

Xu Hướng 24 ngày 25.12: Rapper Lil Ken vừa bị bắt có thật sự giàu?

Thông tin rapper Lil Ken bị bắt vì có hành vi lừa chạy án, chiếm đoạt tài sản 1,8 tỉ đồng lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, Lil Ken sinh năm 1996, thường trú tại TP.HCM. Anh là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khi sở hữu kênh TikTok hơn 325.000 người đăng ký, trang Facebook cá nhân có hàng chục ngàn người theo dõi.

Nam rapper này cho ra mắt một số ca khúc như Racing boy, Tiễn bạn, Lời ba dạy, Nhớ một người lạ, Quá khứ là nỗi đau, Món quà nước mắt... Ngoài ra, Lil Ken còn hợp tác với một số ca sĩ khác trong các sản phẩm như Thương sao nói hai lời, Tự khúc sầu, Có lẽ bên nhau là sai, Hôm nay em theo chồng. Tuy nhiên sự nghiệp của anh không quá nổi tiếng.

Trên mạng xã hội, Lil Ken thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân cũng như các sản phẩm âm nhạc. Nam rapper cũng gây trầm trồ khi khoe cuộc sống sang chảnh, lái xế hộp đắt tiền, dùng đồ hiệu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 12 đến nay, anh gần như "biến mất" khỏi các nền tảng mạng xã hội. Cho đến khi thông tin tiêu cực về anh được chia sẻ, nhiều người không khỏi bất ngờ. Hiện tại, hình ảnh, thông tin của Lil Ken được chia sẻ khắp các fanpage, hội nhóm. Nhiều người còn vào trang cá nhân của nam rapper 28 tuổi và để lại bình luận trái chiều.