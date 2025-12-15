Ca sĩ Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41

Chiều 15.12, Lương Bích Hữu đăng tải loạt ảnh trong trang phục cử nhân, rạng rỡ bên tấm bằng tốt nghiệp, chia sẻ cảm xúc khi khép lại hành trình gần 5 năm học tập tại Nhạc viện TP.HCM. Trước đây, cô theo học khoa Thanh nhạc, và 4 năm gần đây tiếp tục học tại khoa Sư phạm âm nhạc. Kết thúc khóa học, Lương Bích Hữu đạt danh hiệu học viên giỏi khóa 16, đồng thời nhận giấy khen cho những đóng góp xuất sắc trong các hoạt động của nhà trường.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1984 chia sẻ niềm vui một cách dí dỏm: “Hôm nay vui nên lên bài hoài, cả nhà thông cảm cho Hữu với nha”. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự biết ơn đến các giảng viên đã tận tình giảng dạy, những người bạn cùng lớp đã đồng hành với cô suốt chặng đường học tập.

Hình ảnh rạng rỡ của Lương Bích Hữu trong ngày tốt nghiệp Ảnh: FBNV

Giọng ca Cô gái Trung Hoa cho biết cô đón nhận niềm vui này trong sự sẻ chia của gia đình và những người thân yêu. Đây không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn là một cột mốc đáng chú ý trong hành trình sự nghiệp của cô. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ 8X khi có được thành quả đáng tự hào sau quãng thời gian học tập.

Lương Bích Hữu ở tuổi 41

Lương Bích Hữu sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc H.A.T đình đám đầu những năm 2000 trước khi theo đuổi sự nghiệp solo. Cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc gắn liền với thanh xuân khán giả như Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Quên cách yêu… Nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ từng là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc trẻ Việt Nam.

Sau khi giảm cân, Lương Bích Hữu được khen ngợi trẻ trung ở tuổi 41 Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Lương Bích Hữu hoạt động nghệ thuật chọn lọc hơn, song song với việc học tập và trau dồi chuyên môn. Cô thỉnh thoảng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, tham gia biểu diễn và giữ mối liên kết gần gũi với khán giả thông qua mạng xã hội. Còn nhớ thời điểm tham gia Ca sĩ giấu mặt, Lương Bích Hữu một lần nữa "gây sốt" với khả năng biến hóa trên sân khấu.

Ở tuổi 41, Lương Bích Hữu cho thấy tinh thần học hỏi bền bỉ và nguồn năng lượng tích cực, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với nữ ca sĩ, việc học không bị giới hạn bởi thời gian.