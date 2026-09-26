Ca sĩ Lưu Hoan từng gây sốt tại Olympic Bắc Kinh 2008 qua đời

Ca sĩ Lưu Hoan qua đời ở tuổi 63 ẢNH: CHỤP từ WEBSITE Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế (UIBE)

Ngày 26.9, Đại học Kinh tế và thương mại quốc tế (UIBE) đăng tải thông tin Lưu Hoan – giọng ca nổi tiếng của Trung Quốc, đồng thời là giảng viên đã nghỉ hưu của trường – qua đời vào 25.9. Theo tiết lộ, nam ca sĩ 63 tuổi trút hơi thở cuối cùng tại Thượng Hải, trong vòng tay của những người thân yêu.

Theo di nguyện của cố nghệ sĩ, tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản, kín đáo và không có lễ tiễn biệt hay tưởng niệm công khai.

Mango V Foundation – quỹ từ thiện do Lưu Hoan thành lập nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ âm nhạc trẻ – cũng xác nhận thông tin ông qua đời. Phía quỹ cho biết sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện thường niên theo tâm nguyện của giọng ca kỳ cựu.

Thông tin Lưu Hoan qua đời lập tức gây chấn động làng nhạc Hoa ngữ, đồng thời trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ khóa liên quan đến sự ra đi của ông đứng đầu danh sách tìm kiếm và thảo luận trên Weibo, thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Trên trang cá nhân, nhiều đồng nghiệp cùng các nghệ sĩ trẻ từng được Lưu Hoan phát hiện, dìu dắt và nâng đỡ lần lượt đăng tải những lời tri ân, tiễn biệt ngôi sao tài danh.

Ca sĩ Cát Khắc Tuyển Dật – người từng được cố nghệ sĩ nhận làm học trò trong chương trình tìm kiếm tài năng The Voice of China – âm thầm đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội sang màu đen để tưởng nhớ ông.

Trong khi đó, ca sĩ Lâm Chí Huyền bùi ngùi viết: “Anh Lưu Hoan – người nhạc sĩ, ca sĩ, nhà giáo dục có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng tôi – đã ra đi vào dịp Tết Trung thu năm nay. Xin gửi đến anh lời tiễn biệt và niềm tiếc thương sâu sắc nhất. Coi như anh đã bay lên cung trăng. Từ nay, mỗi mùa Trung thu sẽ lại có thêm một người để tôi nhớ đến".

Lưu Hoan song ca cùng nữ diễn viên Pháp Sophie Marceau tại chương trình gala năm mới 2014 của đài truyền hình CCTV ẢNH: CCTV/AFP

Lưu Hoan sinh năm 1963 tại Thiên Tân (Trung Quốc). Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ thập niên 1980 và được biết đến là một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc xứ tỉ dân. Nam nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc ăn khách, trong đó có không ít bản nhạc phim nổi tiếng, tiêu biểu như Hảo hán ca – ca khúc trong bộ phim truyền hình Thủy hử năm 1998.

Tháng 8.2008, Lưu Hoan gây tiếng vang quốc tế khi cùng nữ ca sĩ Sarah Brightman thể hiện You and Me, ca khúc chủ đề chính thức tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2008 ở Bắc Kinh (Olympic Bắc Kinh). Nam ca sĩ cũng góp giọng trong Bắc Kinh chào đón bạn, ca khúc được trình diễn trong khuôn khổ thế vận hội năm đó.

Lưu Hoan còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách tại quê nhà. Năm 2012, ông trở thành một trong bốn huấn luyện viên của The Voice of China. Đến năm 2017, ông tiếp tục ngồi ghế nóng Sing! China và dẫn dắt học trò giành chiến thắng ở mùa thi này. Năm 2019, giọng ca đình đám tham gia Singer - chương trình quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng của làng nhạc - và giành vị trí cao nhất.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đáng tự hào, Lưu Hoan còn có nhiều năm gắn bó với giảng đường đại học. Theo China Daily, nam ca sĩ bắt đầu giảng dạy tại Đại học Kinh tế và thương mại quốc tế (Bắc Kinh) từ năm 1991 và gắn bó với trường cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2023. Ông giảng dạy môn lịch sử âm nhạc phương Tây, một trong những môn học nổi tiếng của trường, thu hút đông đảo sinh viên.

Nhà trường đánh giá Lưu Hoan đã cống hiến trọn đời cho âm nhạc và có những đóng góp đáng kể cho giáo dục âm nhạc bậc đại học. “Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn đối với nhà trường cũng như nền âm nhạc Trung Quốc”, thông báo của trường viết.

Theo truyền thông Hoa ngữ, lần cuối Lưu Hoan xuất hiện trước công chúng là tại đêm nhạc chào năm mới của Bilibili hồi đầu năm nay. Khi đó, ông là một trong những nghệ sĩ biểu diễn vào thời khắc giao thừa và thể hiện ca khúc Ngã dục thành tiên. Trong tiết trời giá lạnh, nam ca sĩ khiến khán giả xúc động với những nốt cao đầy nội lực cùng chất giọng giàu cảm xúc.

Giờ đây, màn trình diễn ấy được khán giả nhắc lại như lời từ biệt cuối cùng của ngôi sao tài danh dành cho công chúng và đông đảo người hâm mộ.