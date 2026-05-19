Ca sĩ M Tú: 'Mình tin bản thân sinh ra để làm nghệ thuật'

Toàn bộ MV được thực hiện kỹ xảo trên phông xanh để tái hiện thế giới vũ trụ giả tưởng Ảnh: NVCC

Tối 18.5, M Tú phát hành MV Nói em điên trên YouTube. Đây được xem là bước chuyển mình rõ rệt nhất của giọng ca sinh năm 2003 sau những sản phẩm trước đó như album Chơi trò yêu hay single Em bắt đầu lại. Ở lần trở lại này, M Tú chọn thử nghiệm với chất liệu pop punk, kết hợp cùng cảm hứng từ thế giới anime và văn hóa thời trang đường phố.

Nói em điên được xây dựng dựa trên ý tưởng về sự va chạm giữa hai nguồn năng lượng hoàn toàn trái ngược. Ban đầu, dự án được định hướng hợp tác cùng một nghệ sĩ nam. Tuy nhiên, để tìm kiếm sắc thái mới mẻ hơn, M Tú chủ động kết nối với Liu Grace qua mạng xã hội. Sự kết hợp này mang lại cấu trúc cân bằng cho tác phẩm: nếu M Tú đại diện cho tinh thần pop punk nổi loạn, tươi sáng thì Liu Grace lại mang đến những đoạn rap sắc sảo, lạnh lùng. Do lịch trình cá nhân, quá trình hoàn thiện ca khúc và ghi hình đã kéo dài gần một năm.

Bên cạnh âm nhạc, phần hình ảnh của Nói em điên cũng cho thấy nỗ lực kể chuyện bằng thời trang của nữ nghệ sĩ trẻ. Toàn bộ MV được thực hiện kỹ xảo trên phông xanh nhằm tái hiện không gian giả tưởng mang hơi hướng anime, nơi các nhóm nhân vật đối lập được thiết kế như hai "chiến tuyến" riêng biệt từ trang phục cho đến cá tính. Đáng chú ý, toàn bộ dàn diễn viên phụ trong MV đều là bạn bè thân thiết của M Tú trong cộng đồng indie/underground tại TP.HCM, mang lại sự tự nhiên cho các phân cảnh.

Là dự án độc lập, M Tú thừa nhận ê-kíp gặp không ít khó khăn về nhân lực và kinh phí sản xuất. Một số thành viên phải kiêm nhiệm nhiều vai trò để đảm bảo tiến độ. Dù vậy, sản phẩm hoàn thiện là minh chứng cho thấy sự kiên trì và nghiêm túc của những người làm nghệ thuật trẻ tuổi.

Chia sẻ về dự án mang tính bước ngoặt này, M Tú (tên thật Nguyễn Ngọc Minh Tú) kỳ vọng Nói em điên sẽ gặt hái được những cột mốc ấn tượng. "Mình biết trái tim mình thổn thức vì điều gì, và mình tin mình sinh ra để làm nghệ thuật. Mình mong muốn làm ra những sản phẩm mà bản thân thật sự yêu thích, có thể truyền cảm hứng cho chính mình và những người đồng hành. Hành trình phía trước còn dài, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục bước đi", nữ ca sĩ bộc bạch.