Ca sĩ MLee ra sao sau một năm thi Miss Universe Vietnam?

Mới đây, MLee có mặt trong sự kiện đại tiệc đường phố Unleash Your Monster của thương hiệu Skechers cùng với những nghệ sĩ như Việt Max, Sơn Lương, 24K.Right, Feezy. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, chương trình đã đưa khán giả bước vào một hành trình khám phá văn hóa hip hop đầy màu sắc. Điểm nhấn mở màn chính là Graffiti Zone, nơi nghệ sĩ Việt Max cùng các đồng đội trực tiếp biến những bức tường trắng thành tác phẩm nghệ thuật sáng tạo.

Vẻ ngoài cá tính của MLee tại sự kiện Ảnh: NVCC

Ngoài MLee, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Underground. Họ luôn khuyến khích mỗi cá nhân dám bước ra, dám khác biệt và tạo ra dấu ấn độc đáo của chính mình Ảnh: BTC

Trên thảm đỏ, MLee gây ấn tượng với vẻ ngoài khỏe khoắn, phóng khoáng khi kết hợp áo sơ mi, váy túi hộp với giày sneaker trẻ trung. Đây cũng là hình ảnh khác lạ của nữ ca sĩ 9X sau khoảng thời gian theo đuổi phong cách gợi cảm, nữ tính. Cũng giống như những nghệ sĩ khác, MLee từng gặp không ít trắc trở trong hành trình tìm kiếm vị trí của mình trên "bản đồ" showbiz Việt, dẫu vậy, cô luôn tự hào về con đường mà mình đã lựa chọn.

"Trong suốt hành trình nghệ thuật, MLee cảm thấy mình được nhiều hơn là mất. Từ những ngày đầu chập chững bước vào công ty của chị Ngô Thanh Vân cho đến hiện tại, MLee đã học được rất nhiều điều, từ tinh thần làm nghề chỉn chu, hết mình cho đến sự kiên định với mọi mục tiêu. Còn mất thì chắc chắn cũng có, như những lần thất bại hay khi bản thân rơi vào hoài nghi. Sau tất cả, MLee nhận ra rằng bất kỳ con đường nào được đi bằng đam mê thì đều xứng đáng", MLee chia sẻ với Thanh Niên.

MLee vẫn tìm kiếm một bản hit sau 12 năm theo đuổi con đường ca hát Ảnh: NVCC

Bên cạnh góp mặt trong các sự kiện, MLee còn tham gia gameshow với vai trò khách mời. Cô cũng không còn chú ý đến những lời bình phẩm tiêu cực về mình và chỉ tập trung phát triển bản thân. Nữ ca sĩ 9X nói: "MLee chọn hướng về cuộc sống tích cực hơn để bản thân thoải mái và tự tin. MLee cho phép mình được buồn, được khóc, được gục ngã, nhưng quan trọng là từ những vũng lầy đó, mình luôn tìm cách đứng dậy và đi tiếp, nhờ vào tình cảm, sự yêu thương và niềm tin mà mọi người xung quanh dành cho mình".

Ngoài ra, MLee càng ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong kỷ nguyên số khi được tham dự Hội nghị KOL với Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chính vì vậy, "bông hồng lai Pháp" cẩn trọng trong từng hành động, lời nói để tránh hiểu lầm hoặc làm xuất hiện thông tin lệch lạc.

Trong thời gian tới, MLee tiếp tục tập trung vào âm nhạc và cho ra mắt EP của mình. Đồng thời, giọng ca 9X cũng đang nỗ lực tìm kiếm một bản hit thực sự nhằm chạm đến trái tim nhiều khán giả hơn. Mặt khác, cô chưa có kế hoạch tiếp tục chinh chiến ở đấu trường nhan sắc sau Miss Universe Vietnam 2024.