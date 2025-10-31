Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ca sĩ ‘Mưa bụi’ rẽ sang hát nhạc Phật giáo là ai?

Hoài Thương
Hoài Thương
31/10/2025 18:23 GMT+7

Ca sĩ Thùy Trang mới đây đã chia sẻ về cơ duyên đến với nhạc Phật giáo và hành trình tìm thấy bình an khi theo đuổi dòng nhạc này.

Cái tên Thùy Trang nổi danh một thời, được khán giả biết đến qua album Mưa bụi đình đám thập niên 1990 với những ca khúc quen thuộc như Trách người trong mộng, Em đi trên cỏ non, Sa mưa giông, Bông bí vàng… Sau Mưa bụi, Thùy Trang tiếp tục xuất hiện trong các băng: Tình đời, Tình xuân... vào cuối thập niên 1990, chính thức trở thành sao nhạc dân ca, quê hương. Thùy Trang thành danh sớm với dòng nhạc dân ca, quê hương nhờ giọng hát mềm mại, mượt và sáng, giàu phẩm chất nữ tính và trữ tình.

Cơ duyên của Thùy Trang đối với dòng nhạc Phật giáo

Trong chương trình Kính đa chiều, Thùy Trang chia sẻ về cơ duyên đặc biệt đưa cô đến với dòng nhạc Phật giáo. Cách đây nhiều năm, cô từng được một nhạc sĩ mời hát tại chùa nhưng đã từ chối vì nghĩ nơi cửa Phật là chốn trang nghiêm, e bản thân không đủ tĩnh tâm để thể hiện.

Ca sĩ Mưa bụi thùy Trang và hành trình tìm đến nhạc Phật giáo an lạc - Ảnh 1.

Trong cuộc trò chuyện tại chương trình Kính đa chiều ca sĩ Thùy Trang cho biết cơ duyên đến với dòng nhạc Phật chính bởi một lời mời của sư thầy

Ảnh: BTC

Một thời gian sau, một sư thầy mời cô thể hiện bài hát được phổ từ phần Kệ hồi hướng - những đoạn kinh thường được tụng trong nghi lễ và cô quyết định đồng ý. “Ngày xưa ở quê, má thường dắt tôi đi chùa tụng kinh nhưng tụng hoài mà không thuộc. Vậy mà khi nhận lời hát bài đó, tôi lại thuộc rất nhanh. Có lẽ duyên lành bắt đầu từ khi ấy”, Thùy Trang kể.

Từ lần đầu tiên ấy, Thùy Trang gắn bó lâu dài với dòng nhạc Phật giáo. Nữ ca sĩ được nhiều khán giả và Phật tử biết đến qua ca khúc Lạy Phật Quan Âm của nhạc sĩ Hàn Châu. Dù có quãng thời gian tạm ngưng hoạt động gần chục năm, khi trở lại, Thùy Trang vẫn được khán giả nhớ đến và yêu mến qua những ca khúc mang thông điệp hướng thiện. “Có thời gian tôi ngưng hát khá lâu, tưởng rằng khán giả sẽ quên mình. Nhưng khi trở lại với Lạy Phật Quan Âm, tôi bất ngờ khi thấy mọi người vẫn nhớ đến tên mình qua dòng nhạc Phật giáo. Họ nói rằng nghe nhạc của tôi thấy lòng nhẹ hơn, điều đó khiến tôi rất xúc động”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Mưa bụi thùy Trang và hành trình tìm đến nhạc Phật giáo an lạc - Ảnh 2.

Dù dòng nhạc Phật kén người nghe song theo nữ ca sĩ, đây là cách lan tỏa bình an trong cuộc sống

Ảnh: NVCC

Với Thùy Trang, nhạc Phật giáo là cách lan tỏa bình an trong cuộc sống. Cô nói: “Mỗi dòng nhạc có cái hay riêng. Khi hát nhạc Phật giáo, tôi cảm nhận được tâm mình rất an lạc. Mỗi lần đi thu âm hoặc biểu diễn ở chùa, tôi không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc hát hết lòng. Mỗi câu hát là một lời gửi gắm đến Phật tử, đến khán giả”. Nữ ca sĩ cũng cho biết, sự khác biệt giữa nhạc đạo và nhạc đời nằm ở nội dung ca từ. Nếu nhạc trữ tình ca ngợi tình yêu, quê hương, thì nhạc Phật giáo lại hướng đến lòng từ bi, hỷ xả và sự buông bỏ. “Giai điệu có thể tương tự, nhưng ca từ là những lời Phật dạy, những câu kinh rất thiêng liêng. Người ca sĩ phải trân quý từng con chữ, phải hát bằng tâm thành. Khi hát, tôi như được gột rửa tâm mình, thấy lòng an nhiên tự tại”, nữ ca sĩ nói.

Dù biết rằng dòng nhạc Phật giáo kén người nghe, Thùy Trang vẫn chọn gắn bó, bởi tin rằng sự chân thành sẽ tự tìm được người đồng cảm. Nữ ca sĩ kể rằng nhiều khán giả sau khi nghe nhạc đã nhắn tin chia sẻ rằng họ cảm thấy nhẹ lòng, có người còn nói đã tìm thấy niềm tin và sự bình yên khi nghe cô hát. “Tôi nghĩ, nếu âm nhạc của mình giúp ai đó bớt muộn phiền, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất”, cô chia sẻ. Đối với Thùy Trang, nhạc Phật giáo không phải là con đường dễ đi, nhưng lại cho cô nhiều hơn những gì mong đợi đó là sức khỏe, là niềm vui giản dị mỗi khi đứng trên sân khấu. “Từ ngày hát nhạc Phật giáo, tôi thấy lòng mình hạnh phúc và an lạc hơn”, giọng ca Sa mưa giông chia sẻ.

