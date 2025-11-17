Ca sĩ 'Mưa bụi' sống bình yên tuổi 50, nói lý do con không nối nghiệp

Thùy Trang là nữ ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương, được khán giả mến mộ qua những ca khúc như Em đi trên cỏ non, Sa mưa giông... Với hơn 30 năm gắn bó với sân khấu trong và ngoài nước, ca sĩ Mưa bụi đã phát hành nhiều album, ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào, mộc mạc.

Kỷ niệm khó quên của Thùy Trang 'Mưa bụi'

Sau khi sinh con được 1 tháng, Thùy Trang đi diễn trở lại vì nhớ nghề Ảnh: TL

Nhắc về hành trình sự nghiệp của mình, Thùy Trang bồi hồi nhớ về một đêm nhạc tại Châu Đốc. Hôm đó, sân khấu quy tụ những giọng ca đình đám như Ngọc Ánh, Lý Hải nên thu hút đông đảo khán giả. “Vé đã bán hết từ sớm nhưng khán giả vẫn kéo đến kín quanh sân khấu. Có người vì quá háo hức đã leo rào vào, khiến hàng rào bị sập. Khán giả tràn lên sân khấu, chương trình phải tạm dừng. Anh Lý Hải gọi cho tôi bảo em đừng đến nữa, dừng chương trình rồi”, cô kể.

Thời điểm đó, Thùy Trang mới sinh con được một tháng, vì quá nhớ nghề nên vẫn đưa em bé theo đi diễn. Sau đêm đó, nữ ca sĩ không thể về khách sạn vì người hâm mộ vây kín. “Tôi lo lắm vì con ở trong phòng, mà mình thì kẹt lại. Đến gần hai giờ sáng, tôi quyết định ra gặp khán giả để chào họ. Họ vẫn ở đó, chờ mấy tiếng chỉ để xin chữ ký, xin chụp hình. Tôi thương và biết ơn lắm, tình cảm đó không thể nào quên”, nữ ca sĩ nói.

Bên cạnh những niềm vui, những kỷ niệm đẹp trong hành trình làm nghệ thuật, cũng không thiếu những nỗi buồn mà Thùy Trang đã trải qua. Nữ ca sĩ nghẹn giọng khi kể về chuyến lưu diễn ở nước ngoài năm xưa. “Lúc tôi đi, mẹ vẫn khỏe mạnh. Nhưng chỉ một tuần sau thì mẹ nhập viện, hôn mê sâu. Gia đình giấu tôi vì sợ ảnh hưởng công việc. Đến khi biết tin, tôi xin về nhưng bầu sô khuyên cố gắng vì tôi đã ký hợp đồng. Tôi cố hoàn thành công việc, rồi về ngay. Đến nơi, mẹ nắm tay tôi nói: “Con về rồi hả? Con khỏe không?”, rồi mẹ ra đi nhẹ nhàng”, giọng ca Bông vạn thọ xúc động kể.

Ngoài hoạt động ca hát, Thùy Trang còn tham gia nhiều chương trình truyền hình. Mới đây, cô góp mặt trong Chuyện tối cùng sao Ảnh: NSX

Sau khi mẹ qua đời một thời gian, Thùy Trang mới đủ bình tâm để thực hiện album về mẹ, dự án mà cô từng hứa khi đấng sinh thành còn sống nhưng chưa kịp làm. Nữ ca sĩ cho biết đã nhờ nhạc sĩ Đức Trí thực hiện album, nhưng quá trình thu âm diễn ra khó khăn vì: “Cứ mỗi lần cất giọng là tôi lại nghẹn ngào, không thể hát trọn vẹn. Phải một thời gian sau đó, đợi lòng mình nguôi ngoai hơn, tôi mới có thể hoàn thành album này”.

Với ba, Thùy Trang cũng không thể thực hiện đúng lời hứa. Từ hành trình đó, cô nhận ra: “Trong cuộc sống, nếu có thể làm gì cho người mình thương, hãy làm ngay. Thời gian trôi nhanh lắm, chờ đến khi đủ điều kiện thì đã quá muộn”.

Phía sau ánh đèn sân khấu, Thùy Trang có tổ ấm bình yên bên chồng và hai con. Vì công việc bận rộn, nên cô ít có thời gian bên con nhưng may mắn con đầu đã trưởng thành nên luôn thấu hiểu và giúp em “gỡ rối” những nỗi niềm trong lòng về đặc thù công việc của mẹ.

“Có người hỏi con có muốn làm ca sĩ như mẹ không, con nói không vì mẹ đi hát bỏ con hoài. Tôi nghe mà thấy thương lắm. Nhưng sau đó, con gái lớn đã ôm em và nói: Em đừng nói vậy, mẹ đi hát để lo cho chị em mình học trường tốt, mẹ kiếm tiền vì tụi mình, em nói vậy mẹ buồn. Tôi nghe mà ấm lòng”, Thùy Trang bộc bạch.