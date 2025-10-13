Ca sĩ Mỹ Linh sau cơn sốt 'Chị đẹp'

Tiếp nối thành công vang dội của đêm diễn mở màn tại Yokohama (Nhật Bản), tối 11.10 (giờ địa phương), sao nữ 7X cùng ê kíp đã mang hành trình Mỹ Linh - Xin chào tour 2025 đến với khán giả Hàn Quốc tại Myunghwa Live Hall, Seoul.

Mỹ Linh cùng Hoàng Dũng, Mỹ Anh và ê kíp chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả tại Hàn Quốc Ảnh: BTC

Đây là điểm dừng chân thứ hai trong tour diễn châu Á của Mỹ Linh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới. Nếu đêm diễn tại Yokohama khiến khán giả xúc động bởi tinh thần và bản sắc Việt Nam thì tại Seoul, Xin chào tour 2025 tiếp tục khẳng định thông điệp: Âm nhạc Việt có thể kết nối và lan tỏa vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

Mỹ Linh cùng Hoàng Dũng và Mỹ Anh chinh phục khán giả Hàn Quốc

Bên cạnh giọng ca Hương ngọc lan, đêm diễn có sự góp mặt của hai gương mặt trẻ, ca sĩ Gen Z Mỹ Anh và "hoàng tử tình ca" Hoàng Dũng Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là màn song ca Người gieo mầm xanh giữa Mỹ Linh và Hoàng Dũng, đây là một sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Ca khúc mang giai điệu ngọt ngào, ca từ ý nghĩa, tôn vinh những con người thầm lặng cống hiến để gieo mầm hạnh phúc và niềm tin cho cuộc sống. Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny, người đã song ca cùng Mỹ Anh trong bản hit gentle, baby - là ca khúc nằm trong playlist It's a Hit! của Spotify với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi.

Sự kết hợp của ba thế hệ nghệ sĩ Mỹ Linh, Hoàng Dũng và Mỹ Anh tạo nên một "bức tranh" âm nhạc giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. "Đó là minh chứng rằng âm nhạc Việt Nam đang chuyển mình, trẻ hóa nhưng vẫn giữ được linh hồn riêng", một khán giả Việt tại Seoul chia sẻ.

Sau khi toàn bộ vé tại Yokohama được bán hết, khán phòng Myunghwa Live Hall ở Seoul cũng chật kín khán giả, trong đó có Việt kiều, sinh viên, bạn bè Hàn Quốc và giới làm nghề. Trong hơn hai giờ đồng hồ, Mỹ Linh thể hiện gần 20 ca khúc, từ những bản hit gắn liền với tên tuổi như Trưa vắng, Hương ngọc lan, Tóc ngắn… cho đến những bản phối mới mang âm hưởng quốc tế. Giọng ca 7X xúc động chia sẻ: "Khi nhìn thấy những gương mặt người Việt ở hàng ghế đầu, tôi biết mình không chỉ đang hát, mà đang gửi gắm một phần của quê hương". Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Mỹ Linh - Xin chào tour 2025 đang trở thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1975.