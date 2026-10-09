Hôm 30.9, Mỹ Tâm khiến fan "lên cơn sốt" khi công bố live concert See the Light Day 2 sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM) vào ngày 21.11 tới, sau Day 1 từng gây bùng nổ tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) hồi cuối năm ngoái. Gần 30 năm "trụ hạng", cái tên Mỹ Tâm chưa bao giờ chịu nguội, vẫn luôn là "cô gái đến từ hôm qua" với "nhan sắc không tuổi" cùng những bước đi kiên định trong nghề. Một phong thái làm nghề điềm nhiên mà không kém phần quyết liệt. Đồng thời, cũng là phong cách sống tĩnh tại mà vẫn luôn hướng ngoại, đủ để mở lòng với những cảnh đời "thiếu sáng".

Với những ai đã từng được xem live concert lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình năm ngoái, hẳn là khó quên được hình ảnh "người giữ thời gian" rạng ngời bước ra sân khấu, kiêu hãnh đứng trước 40 ngàn khán giả và cất cao ca khúc chủ đề: "I see the light (Tôi đã nhìn thấy ánh sáng)/Như muôn ngàn vì sao mang bao yêu thương chứa chan/Mang theo niềm tin để lòng mình càng vững vàng/Đêm nay ta trao yêu thương nơi ta tìm thấy chính mình/Cho nhau niềm tin cho nhau ánh sáng...". Ca khúc See The Light do cô sáng tác, có thể coi như một "tuyên ngôn sống" của "họa mi tóc nâu" về hành trình bước về phía ánh sáng của niềm tin và tình yêu thương. Hành trình mà cô gọi là "cho nhau ánh sáng".

Gần 30 năm đứng trên sân khấu, Mỹ Tâm đi qua nhiều thay đổi của đời sống âm nhạc Việt Nam nhưng một cách kiên định, cô vẫn giữ cách làm nghề và cách sống nhất quán: làm đến nơi đến chốn, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và dành một phần thành quả tri ân cộng đồng. "Biết ơn" là động từ Mỹ Tâm thường chia và câu tự vấn cô dành cho mình mỗi ngày là: "Liệu mình đã sống có ý nghĩa chưa" như cô từng chia sẻ với Thanh Niên.

Những chuyến thiện nguyện của Mỹ Tâm thường diễn ra lặng lẽ theo kiểu "đến hẹn lại lên" chứ chưa bao giờ là một "chiến dịch đánh bóng hình ảnh". Có những chuyến thiện nguyện được cô thực hiện giữa lịch trình biểu diễn dày đặc. Tâm tránh lập ngôn hết sức có thể, ngoài những lời chia sẻ giản dị như cô từng nói với người viết bài này, và độc giả báo Thanh Niên: "Tâm bình thản vì Tâm rất thích cho đi, và Tâm vui vì điều đó". Gần 20 năm kể từ ngày thành lập (2008), quỹ từ thiện mang tên cô (Mỹ Tâm Foundation với nguồn chính là lợi nhuận trích từ các hoạt động của MT Entertainment) và điển hình là chương trình Nâng bước ngày mai đã trao đi hàng nghìn suất học bổng để giúp các bạn trẻ nghèo được yên vui đến trường và hàng nghìn phần quà để bà con được an yên đón Tết... cùng những khoản cứu trợ khẩn cấp (lên tới hàng tỉ đồng) để giúp các địa phương vượt qua thảm họa thiên tai...

Những chuyến thiện nguyện trao quà tận tay cho bà con được thực hiện giữa lịch trình biểu diễn dày đặc Ảnh: FBNV

Sở hữu lượng fan khổng lồ và bền chặt suốt gần 30 năm, nhưng thay vì kêu gọi quyên góp, thường Mỹ Tâm chọn cách tạo ra nguồn lực từ chính hoạt động nghệ thuật của mình để phụng sự cộng đồng với đa dạng hình thức hỗ trợ: trao học bổng; tặng quà cho hộ nghèo; xây nhà tình thương; xây/sửa cầu; sửa trường học; cứu trợ đồng bào vùng thiên tai; hỗ trợ trẻ em, người già và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Trong đó, có cả cam kết tài trợ dài hạn lẫn hỗ trợ khẩn cấp. Nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân hơn cả là Nâng bước ngày mai - chương trình mang tính dài hạn và có tính nhận diện cao nhất trong chuỗi hoạt động xã hội đa dạng và bền bỉ của Mỹ Tâm.

Trong đó, giáo dục luôn là lĩnh vực được Mỹ Tâm Foundation quan tâm nhất, bằng những hỗ trợ có tính dài hơi. "Người giữ thời gian" tin rằng ánh sáng của tri thức chính là nguồn lực quan trọng nhất để giúp soi rọi những mảnh đời khó khăn, mất phương hướng.

Gần 30 năm "trụ hạng", cá tính làm nghề cũng như phong thái sống giàu khí chất ở Mỹ Tâm đã ảnh hưởng tích cực tới nhiều nghệ sĩ trẻ. Các ca sĩ Đức Phúc, Phương Mỹ Chi… đều từng hơn một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với ca sĩ đàn chị và coi Mỹ Tâm là thần tượng của mình. Trong cuộc trò chuyện riêng với chúng tôi trước ngày ra mắt phim Tài, khi được hỏi vui "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài", đạo diễn trẻ Mai Tài Phến cũng nói: "Với tôi, "chữ Tâm kia phải bằng… 10 chữ Tài" mới đúng!". Không chỉ bởi sức lôi cuốn trên sân khấu mà còn qua cách ứng xử. "Một người đã lên tới đỉnh cao đó rồi, mà sao vẫn luôn gần gũi chan hòa với mọi người, mà là thiệt, không phải diễn. Không phải như cách một người trên cao cúi xuống mà chỉ đơn giản là giữa con người với con người. Tâm là xứng với tên Tâm rồi đó, vì cô Út sống đẹp thiệt! "Có đức mặc sức mà ăn", bảo sao người ta ngồi đó tận hơn 20 năm rồi…", Mai Tài Phến nói với Thanh Niên.

Khi được hỏi về những nghệ sĩ trẻ xem mình như một người giàu ảnh hưởng, Mỹ Tâm không nhận vai trò "người dẫn dắt". Cô khiêm tốn: "Tâm thấy cụm từ 'người dẫn dắt' nghe có vẻ hơi lớn lao". Nữ ca sĩ See The Light cho rằng, thành công không đến từ những bước nhảy vọt, mà từ những bước nhỏ mỗi ngày, cứ kiên trì đắp lên, nhẹ nhàng mà bền bỉ. "Đôi khi, kiên định cũng là một cách dẫn dắt, không bằng lời nói, mà bằng cách sống", cô tâm niệm.





Ảnh: FBNV

2025 đã chứng kiến hình ảnh gần như có tính biểu tượng của Mỹ Tâm tại sự kiện A80 mà cô gọi là "màn trình diễn xúc động nhất trong sự nghiệp". Chỉ 8 câu hát, nhưng màn trình diễn "ngắn kỷ lục" của Mỹ Tâm đã ngay lập tức viral. "Bài hát ấy vang trong tim con/Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/Bài hát ấy khiến con rưng rưng/Khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/Bài hát ấy con nghe hôm nay/Là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/Cùng triệu người ngân vang câu ca/Nước non Việt Nam ta, vững bền…" - Mỹ Tâm, giọng hát với sức bền gần 30 năm, với "nhan sắc không tuổi" trong tà áo dài tinh khôi, mái tóc búi cao giản dị, phong thái bình thản, nét mặt cương nghị, ánh mắt ngời sáng tin yêu cùng chất giọng thanh thoát vút bay đã trở thành biểu tượng đẹp của âm nhạc khi song hành cùng khoảnh khắc lịch sử và là một khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời ca hát của "người giữ thời gian". Trong cuộc trò chuyện riêng dành cho Thanh Niên ngay sau màn trình diễn bùng nổ này, Mỹ Tâm xúc động: "Đó là khoảnh khắc mà Tâm nghĩ cái lý tưởng sống mà lâu nay Tâm lặng lẽ theo đuổi có lẽ đã hòa vào lý tưởng chung của dân tộc… Tâm đã đứng đó không như một nghệ sĩ mà là một người con của đất nước. Kể từ đây, Tâm thấy mình càng phải sống bình thường, càng không nên làm quá…".

Mỹ Tâm gọi đó là hành trình "thực hành lòng biết ơn" của mình, với hành trang là lòng yêu nước. "Gần 30 năm làm nghề, bản thân Tâm cũng phải tự xây dựng lý tưởng sống cho riêng mình để có thể sống tốt mỗi ngày và hoàn thiện mình. Trong lý tưởng đó, và cách Tâm yêu thương bản thân, có cả hành trang là lòng yêu nước", cô chia sẻ.

Và trong chữ "yêu" đó, luôn có chữ "thương", cô nói. Thương về miền Trung mưa nhiều bão dữ, thương những vùng quê bị nước lũ tràn qua, những em nhỏ lỡ dở giấc mơ đến trường, những cụ già bơ vơ khi xuân về Tết đến… Điều mà Tâm có thể cho đi, mà cô dùng chữ "tri ân", là được làm bằng "nguồn năng lượng tích cực mà Tâm luôn kiên nhẫn tích cóp, học hỏi mỗi ngày". Tâm từng nói vui, phần nào đó, cô cũng là "người… ham tiền", trên ý nghĩa muốn có nhiều tiền hơn để làm từ thiện, không chỉ định kỳ 2 lần/năm.

Gần 30 năm làm nghề là khoảng thời gian đủ dài để một nghệ sĩ trải qua nhiều lần "lột xác" trước yêu cầu làm mới mình và đa dạng hóa bản thân. Mỹ Tâm cũng thay đổi: từ một ca sĩ trẻ đến người tổ chức những chương trình quy mô lớn, làm phim, thực hiện các dự án cá nhân và đứng trước những sân khấu ngày càng lớn, thậm chí vươn ra khu vực…

Nhưng có một hằng số gần như bất biến như cô chia sẻ: "Uy tín, chân thành, thuần khiết và năng lượng tích cực - đó là những giá trị Tâm luôn giữ, không chỉ trong nghề mà cả trong cách sống". Ở Mỹ Tâm, người ta thấy toát lên cùng lúc sự kiêu hãnh và khiêm nhường, cân bằng được Tĩnh và Động, bởi một cái nhìn thấu suốt vào bên trong như chính thông điệp của bài See The Light do cô sáng tác, đồng thời nhìn rõ đường đi của mình, biết thế nào là đúng, là đủ…

Điều có thể nhìn thấy qua những gì Mỹ Tâm đã làm là một cách sống được lặp lại đủ lâu để trở thành thói quen: khi có thành quả từ nghề, chia một phần cho cộng đồng; khi đứng trước một công việc, cố gắng làm cho tử tế; sau một khoảnh khắc lớn, lại bình thản trở về với đời sống bình thường… "Nhiều người nói Tâm có "quyền lực trong showbiz", thật ra không phải, nó đôi khi chỉ đơn giản như là mình xây một bức tường, với từng viên gạch như thế, nó xoay đúng cái hướng như thế từ đầu, thì cái bức tường đó hiển nhiên nó cứ thế mà thẳng thớm, không thể nào lệch được…", cô nói.

Mỹ Tâm không cố sống để được gọi là đẹp. Mà làm nghề và cho đi theo cách mình tin là đúng, thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, rồi để tự những điều đó phát sáng, tỏa đi hơi ấm, cũng như rọi sâu vào trong chính bản thể của mình, từ đó, lại tiếp tục phát sáng và tạo ra miền "cực quang" ấm áp của lòng nhân. Một vòng tuần hoàn đẹp của ánh sáng!