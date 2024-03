Ca sĩ Ngọc Châu tiết lộ cuộc sống sau thời gian sang Mỹ định cư

Ca sĩ Ngọc Châu có cuộc sống thoải mái sau hơn 10 năm sang Mỹ định cư Chụp màn hình

Ngọc Châu không chỉ được biết đến như một ca sĩ bolero, mà còn là MC duyên dáng, một biên tập viên truyền hình triển vọng. Anh bén duyên với nghệ thuật từ sớm, nhiều lần góp mặt trong một số phim truyền hình như Tết Tây - Tết Ta, Cali mùa hoa vàng... Sau thời gian theo đuổi nghệ thuật tại Việt Nam, Ngọc Châu quyết định sang Mỹ định cư, gây dựng mọi thứ lại từ đầu.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở Mỹ, Ngọc Châu cho biết bên cạnh kinh doanh online, dẫn chương trình, nam ca sĩ còn mở công ty tổ chức các chuyến du lịch cho khách đi chơi. Anh nói cuộc sống hiện tại khá chậm rãi, vừa làm vừa tận hưởng chứ không cật lực kiếm tiền bất chấp sức khỏe như xưa. "Sau Covid-19, tôi thấy cuộc sống ngắn ngủi quá nên trân trọng nó hơn. Trước đó, tôi rất nhạy cảm, dễ buồn, dễ tổn thương thì sau Covid-19, tôi thấy mọi thứ quá mong manh nên không còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt nữa. Tôi chấp nhận có thể ngày mai mình không còn nữa nhưng phải sống trọn vẹn ngày hôm nay. Mình cười thật vui, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, không để người xung quanh muộn phiền vì mình", nam ca sĩ cho hay.

Nam ca sĩ cho biết sau Covid-19, anh biết cách trân trọng cuộc sống hơn

Theo chia sẻ, Ngọc Châu đã sang Mỹ được hơn 10 năm. Nhớ về khoảng thời gian đầu, nam ca sĩ cho biết anh từng phải làm đủ mọi nghề từ cắm hoa thời vụ, bưng bê phục vụ bàn... để trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ ở Mỹ. Sau này, anh được cộng tác cho một đài truyền hình ở Mỹ, dần có cơ hội đi hát. Giọng ca 8X nói thêm: "Thời điểm đó, tôi xác định nếu mình cứ trông chờ vào công việc ca hát cũng như làm đài truyền hình thì không phải nghề lâu dài. Tôi thấy mình cũng không có nhiều duyên với nghề hát nên mới nhảy sang kinh doanh dù trước đó từng nghĩ mình không thể làm được".

Dù chuyển sang kinh doanh nhưng Ngọc Châu khẳng định anh không bỏ đam mê âm nhạc. Bởi mỗi khi kinh doanh có chút dư dả, thay vì dùng tiền để mua sắm, tự thưởng cho bản thân thì nam ca sĩ lại đầu tư cho âm nhạc. "Tôi xác định mình vui cuộc sống hôm nay, không mong chờ mình có thể trở thành ông này bà kia, nhà cao cửa rộng. Sau này lỡ có mất đi, tôi cũng không có gì hối tiếc gì mình cũng đã hưởng thụ hết tất cả rồi. Tôi thấy rằng đó là quan điểm sống tích cực chứ không hề bi quan để mình xác định phải sống thật tốt mỗi ngày", Ngọc Châu bày tỏ.

Ở tuổi U.40, Ngọc Châu vẫn còn độc thân

Trong ấn tượng của Thúy Nga, ca sĩ Ngọc Châu là người nội tâm, sống rất tình cảm. Khi nữ nghệ sĩ hỏi về chuyện tình cảm, anh cho biết mình vẫn độc thân sau nhiều năm ở Mỹ. Theo chia sẻ, nam ca sĩ đã trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm, gia đình không hạnh phúc khiến anh tổn thương. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh cảm thấy sợ yêu. "Một vài lần tôi cho mình thử yêu xem trái tim có còn rung động hay không, nhưng rồi sau những ngày vui thì nó vẫn là những ngày đau. Bây giờ tôi yêu sự tự do, thích cuộc sống tự do", anh bày tỏ.