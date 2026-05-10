Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Thanh xuân của mẹ chính là con

Giàu Nguyễn
10/05/2026 12:14 GMT+7

MV 'Chuyện của mẹ' ra mắt vào ngày 10.5 không chỉ đánh dấu nấc thang mới trong âm nhạc của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của sự thấu hiểu giữa những người ruột thịt.

"Tôi mong MV này sẽ khiến ai đó xem xong chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi ngay cho mẹ", ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Tiếp nối thành công khi album Lời hẹn ước vào Top 5 "Album của năm" tại giải Cống hiến 2026, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chọn khai thác chủ đề tình mẫu tử qua lăng kính của sự thấu hiểu. MV Chuyện của mẹ (sáng tác Nguyễn Đức Tiến) mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, lấy piano và violin làm chất liệu dẫn dắt.

Ý tưởng của MV được khơi gợi từ "những lời nói dối" kinh điển của các bà mẹ Việt: "Mẹ không đói", "Mẹ vẫn khỏe", "Mẹ không sao đâu"... Những câu nói mà theo Ngọc Anh, người mẹ nói ra không phải để che giấu cho riêng mình, mà để con cái được lớn lên trong cảm giác bình yên, đủ đầy. Xuyên suốt MV là những khoảnh khắc đời thường: hình ảnh mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con hay chịu lạnh để con được ấm. Những chi tiết ấy được đạo diễn dàn dựng chậm rãi, chân thực, tạo nên một vòng tròn cảm xúc lắng đọng.

Sự trở lại lần này của Nguyễn Ngọc Anh tiếp nối chuỗi hoạt động nghệ thuật bền bỉ sau khi album Lời hẹn ước vào Top 5 đề cử giải Cống hiến 2026

Điểm nhấn đắt giá nhất của ca khúc nằm ở câu hát: "Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con". Thông điệp này được nối dài bằng dòng chữ ở cuối MV: "Thanh xuân của mẹ chính là con". Theo ca sĩ Tô Minh Đức, người bạn đời và cũng là Giám đốc sản xuất của dự án: "Với những người mẹ, thanh xuân không nằm ở những giấc mơ dang dở, mà hiện diện trong từng bước trưởng thành của đứa con".

Sự tinh tế của ê-kíp còn nằm ở cái kết đầy nhân văn. Thay vì đẩy lên cao trào bi kịch, MV khép lại bằng cảnh người con trở về, tự tay nấu bữa cơm và nói lại đúng câu của mẹ năm xưa: "Mẹ ăn đi, con không đói...". Đó là khoảnh khắc của sự trưởng thành, khi người con đã đủ lớn để hiểu và sẻ chia những gánh nặng thầm lặng trên vai mẹ.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề hiện tại, "sơn ca" đất mỏ thẳng thắn: "Tôi không còn theo đuổi áp lực phải làm những MV hay liveshow tiền tỉ. Tôi muốn lựa chọn cách làm phù hợp, đặt cảm xúc lên trước sự hoành tráng. Điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành để chạm đến trái tim người nghe".

Sau MV này, Nguyễn Ngọc Anh dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện các dự án về tình yêu quê hương, đất nước. Với cô, âm nhạc giờ đây là sự trải nghiệm và là sợi dây kết nối những giá trị bền vững của tình thân.

