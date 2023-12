Ca sĩ Như Quỳnh mang yêu thương đến với trẻ mồ côi

Sau liveshow The best of Như Quỳnh được tổ chức thành công vào tháng 11.2022 tại TP.HCM, ca sĩ Như Quỳnh (ảnh), vào trưa 15.12 đã có buổi họp báo giới thiệu liveshow tiếp theo của cô tại VN.