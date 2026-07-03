Ca sĩ Orange và Uprise PN 'đốt cháy' sân khấu ra mắt Oppo Reno16 5G

Tối 2.7, Oppo Reno16 series 5G chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Tâm điểm của khu vực trải nghiệm là thiết kế "Hành tinh 3D" mang đến hiệu ứng thị giác vũ trụ khác biệt. Đây cũng là lần đầu tiên Oppo mang thiết kế này lên mặt lưng của một chiếc smartphone. "Hành tinh Reno16" thu hút sự chú ý và trở thành booth check-in độc đáo của hàng trăm khách mời.

Bên cạnh thiết kế mặt lưng theo ngôn ngữ "Hành tinh 3D" phá cách, Reno16 series 5G còn được định vị là "Chuyên gia săn ảnh thời thượng". Thiết bị không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, mà còn trở thành bạn đồng hành lý tưởng, khơi gợi cảm hứng để người trẻ thỏa sức sáng tạo, tự tin khẳng định chất riêng.

Tại đây, Oppo bố trí các booth check-in thời thượng, giúp người dùng dễ dàng khám phá tính năng mới trên hệ thống camera của Reno16 series 5G. Dải sản phẩm Reno16 5G, Reno16 F 5G và Reno16 Pro 5G đều được trang bị camera chính độ phân giải cao tích hợp chống rung OIS, camera chân dung tele 3.5x 50 MP (tương đương tiêu cự vàng 85 mm) và camera góc siêu rộng 100 độ 50 MP. Đặc biệt hơn cả là tính năng Pop Cam với 9 bộ lọc màu đa dạng từ chất ảnh mờ ảo Y2K, tông retro của phim chụp lấy liền đến hiệu ứng hở sáng chụp cùng flash AI 3.0. Kết hợp Ghép ảnh sáng tạo AI và AI Popout 2.0, chiếc smartphone biến thành "studio sáng tạo AI", bắt trọn làn sóng hoài niệm và cơn sốt chụp ảnh digital cam của người trẻ.

Bổ sung cho bộ công cụ sáng tạo và khẳng định chất riêng của giới trẻ, Oppo còn trình làng món phụ kiện thời thượng Oppo Bubble. Chiếc màn hình phụ với tấm nền AMOLED có trọng lượng chỉ 35 gram, kết nối được với smartphone trong khoảng cách tới 10 m để hiển thị góc nhìn camera theo thời gian thực. Nhờ đó, bất kể selfie, chụp nhóm hay điều khiển camera từ xa, người dùng đều dễ dàng thực hiện chỉ bằng một cú chạm. Hơn thế, Oppo Bubble còn được định vị là món phụ kiện thời trang cá nhân hóa khi kết hợp dây đeo hoặc móc khóa và có thể tùy biến giao diện hiển thị bằng ảnh tĩnh, ảnh động, màu sắc, sticker, văn bản...

Reno16 series 5G có thiết kế mặt lưng "Hành tinh 3D" và "Đuôi kỳ lân", bên cạnh đa dạng lựa chọn màu sắc trắng, đen, tím đen, tím nhạt. Máy được trang bị vi xử lý đến MediaTek Dimensity 8550 Super, pin lớn đến 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80 W. Hệ điều hành ColorOS 16 tiếp tục được trang bị để tối ưu khả năng vận hành AI đa nhiệm, nổi bật với tính năng Dịch menu AI, Quản lý hóa đơn AI... Đây cũng là lần đầu tiên phím bấm vật lý AI Snap Key mở lối tắt tới Không gian tinh thần (AI Mind Space) được tích hợp trên smartphone thuộc dòng Reno. Ngoài ra, hãng còn giới thiệu tính năng kết nối hai tai nghe Bluetooth cùng lúc, song song việc ra mắt bộ đôi Oppo Enco Air5 và Air5s, cho trải nghiệm xem phim, nghe nhạc cùng bạn bè thêm đắm chìm.

Không khí sự kiện được hâm nóng khi đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP gửi lời chào mời mọi người cùng bước vào "Hành tinh Reno16" giàu trải nghiệm. Xuyên suốt sự kiện, hàng trăm khách mời có cơ hội trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ choáng ngợp với không gian đậm hiệu ứng thị giác, hào hứng trước những nâng cấp của Reno16 series 5G, bất ngờ khi các Reno Girl và Reno Boy xuất hiện.

Đại diện cho thế hệ Reno Girl và Reno Boy là ca sĩ Orange và Uprize PN. Cả hai chiêu đãi khách mời những ca khúc và phần trình diễn từ sâu lắng đến sôi động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "Sống động mọi chuyển động" của Reno16 series 5G.

Bất ngờ Orange và Uprize PN mang đến sự kiện là ca khúc mới được nữ ca sĩ sáng tác riêng cho Reno16 series. Với giai điệu bắt tai và ca từ "bắt đúng tần số" người trẻ, bộ đôi mong muốn truyền cảm hứng để Reno Boy, Reno Girl tự tin ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống theo cách của riêng mình.

Oppo Reno16 series 5G lên kệ tại thị trường Việt Nam với đa dạng phiên bản từ mẫu máy, màu sắc, dung lượng bộ nhớ và giá bán chính hãng từ 14,99 triệu đồng. Từ nay đến hết 10.7, người dùng đặt sớm Reno16 series 5G sẽ nhận bộ quà tặng đặc biệt trị giá 10 triệu đồng gồm: Gói đặc quyền Premium Service+ (bảo hành 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng, bảo hành mặt lưng 12 tháng, sửa chữa nhanh trong 1 giờ); thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng; trả góp 0% lãi suất; giảm ngay 1 triệu đồng khi mua kèm Oppo Bubble; tặng 400.000 đồng khi mua tai nghe Oppo Enco Air3/Air4c. Độc giả truy cập tại đây để biết chi tiết.