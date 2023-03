Ca sĩ Phạm Khánh Linh xúc động nhớ về cố nhạc sĩ Ngọc Châu

Phùng Khánh Linh hạnh phúc khi được song ca với đàn chị Phạm Khánh Linh BTC

Tập 19 chương trình Giao lộ thời gian là màn kết hợp giữa ca sĩ Phạm Khánh Linh và Phùng Khánh Linh. Giọng ca Ban mai xanh chính là thần tượng của Phùng Khánh Linh nên khi nhận được lời mời từ nhạc sĩ Dương Cầm, nữ ca sĩ sinh năm 1994 lập tức đồng ý.

Nhận xét về đàn em, Phạm Khánh Linh cho biết: "Tôi rất thích giọng hát của Phùng Khánh Linh, tôi biết em ấy từ một cuộc thi cách đây rất nhiều năm rồi. Giọng của Phùng Khánh Linh rất trong và vang, hiếm có giọng hát nào được như thế. Điểm chung của hai chị em là luôn suy tư về sản phẩm mà mình làm ra, với Phùng Khánh Linh là những tác phẩm mà em ấy tự sáng tác. Còn với tôi, đó là sự gửi gắm của mình vào những nhạc sĩ".

Sau khi nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời, Phạm Khánh Linh như mất đi điểm tựa trong sự nghiệp BTC/NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Khi nghe Phùng Khánh Linh thể hiện lại những ca khúc do cố nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác như Cô tấm ngày nay hay Tạm biệt, giọng ca Họa mi hót trong mưa xúc động nhớ về anh trai. Nữ ca sĩ sinh năm 1983 cho biết anh trai qua đời, cô như mất đi điểm tựa trong sự nghiệp và bản thân cũng phải trở thành trụ cột cho cả nhà thay Ngọc Châu. Điều này đôi khi khiến nữ ca sĩ gốc Hà Nội cảm thấy chông chênh. Tuy vậy, Phạm Khánh Linh vẫn cảm thấy may mắn khi có chồng luôn động viên, đồng hành trong từng show diễn. Để an ủi đàn chị, Phùng Khánh Linh đã thể hiện một đoạn trong ca khúc Em chỉ tạm đi vắng khi anh thức giấc do chính cô chấp bút.

Ngoài ra, trong chương trình, Phạm Khánh Linh và đàn em còn kết hợp ăn ý trong loạt ca khúc như Họa mi hót trong mưa, Chỉ còn lại hai ta, Một bản tình ca nhịp 68, Bài hát ngày không anh, Cuộc đời tôi… Giao lộ thời gian tập 19 sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 25.3 trên ứng dụng FPT Play.