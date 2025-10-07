Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Phúc Anh mang dự án '54 dân tộc Việt Nam' đến làng phong ở Gia Lai

Hải Duy
07/10/2025 14:05 GMT+7

Tiếp nối hành trình ý nghĩa của dự án âm nhạc 54 dân tộc Việt Nam, ca sĩ Phúc Anh cùng ê-kíp đã thực hiện chuyến công tác đặc biệt tại làng phong Plei Mun Mak ở tỉnh Gia Lai.

Phúc Anh mang dự án '54 dân tộc Việt Nam' đến làng phong ở Gia Lai - Ảnh 1.

Ca sĩ Phúc Anh ca hát, vui đùa cùng các bé ở Plei Mun Mak

Ảnh: NVCC

Điều đặc biệt trong chuyến công tác của Phúc Anh

Ý tưởng đến làng phong xuất phát từ lời gợi ý của Phó giám đốc OM Foundation, đơn vị đồng hành cùng dự án. Để chuyến đi được thuận lợi, ê-kíp đã nhận được sự hỗ trợ từ sư cô Thích Quảng Như, Trưởng ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. Sư cô, người đã gắn bó thầm lặng với Plei Mun Mak suốt gần 20 năm, đã giúp đoàn hoàn thiện thủ tục, lo liệu nơi ăn chốn nghỉ và kết nối với người dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hành trình bắt đầu bằng chuyến bay sớm tới Pleiku, đúng thời điểm cơn bão Wipha đang ảnh hưởng Tây nguyên. Bất chấp mưa gió, đoàn vẫn di chuyển hơn 40km để đến Plei Mun Mak, nơi hàng trăm người dân Jrai, đặc biệt là trẻ nhỏ, chờ đón.

Phúc Anh mang dự án '54 dân tộc Việt Nam' đến làng phong ở Gia Lai - Ảnh 2.

Ca sĩ Phúc Anh cùng ê-kíp đã thực hiện chuyến công tác đặc biệt tại làng phong Plei Mun Mak ở tỉnh Gia Lai

Ảnh: NVCC

Hiện tại, Plei Mun Mak có khoảng 1.500 cư dân, nhưng chỉ còn 20-30 người là bệnh nhân phong. Nhờ y học phát triển, căn bệnh này đã được kiểm soát hoàn toàn và không còn nguy cơ lây nhiễm. Người dân chủ yếu là người Jrai, sinh sống bằng nghề nông, chăn nuôi và dệt thủ công.

Tại đây, ê-kíp không chỉ thực hiện hoạt động thiện nguyện mà còn ghi hình hai MV mới và một phim tài liệu về lịch sử cộng đồng. Điều đặc biệt là toàn bộ diễn viên trong MV là người dân và trẻ em tại làng, không hề qua dàn dựng. "Chúng tôi chỉ mang máy quay đến và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Âm nhạc hòa cùng hơi thở của cuộc sống nơi đây", đại diện ê-kíp cho biết.

Phúc Anh mang dự án '54 dân tộc Việt Nam' đến làng phong ở Gia Lai - Ảnh 3.

Điều đặc biệt là toàn bộ diễn viên trong MV là người dân và trẻ em tại làng, không hề qua dàn dựng

Ảnh: NVCC

Chuyến đi đến Plei Mun Mak đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc. Ca sĩ Phúc Anh chia sẻ: "Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, con người sẽ thấy niềm vui trong cả những điều từng khiến mình sợ hãi, thấy vẻ đẹp ngay cả trong nỗi buồn và sự cô độc".

Nữ ca sĩ tin rằng âm nhạc chỉ thực sự có giá trị khi chạm đến trái tim con người, trở thành ngôn ngữ của lòng nhân ái, không chỉ là nghệ thuật trình diễn. Cô bày tỏ mong muốn dự án "54 dân tộc Việt Nam" sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp về tình người, sự đồng cảm và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

