Ca sĩ Phương Ly được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Ngày 23.10, chuyên trang TC Candler công bố thêm các ứng viên cho danh sách The 100 Most Beautiful Faces of 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026), trong đó có ca sĩ Phương Ly. Đây là lần đầu giọng ca Mặt trời của em được đề cử tại bảng xếp hạng nhan sắc thường niên này.

Trong đợt công bố, Phương Ly xuất hiện cùng Jennie Kim, thành viên nhóm nhạc BlackPink, Maralgua Hera Dashnyam đến từ Mông Cổ, Darlene Rosas của Peru, Sarah Waddles đến từ Mỹ và Shriya Boppana của Ấn Độ. Các ứng viên được giới thiệu với những vai trò khác nhau, từ ca sĩ, diễn viên đến người mẫu.

Trước Phương Ly, ca sĩ Cara (tên thật là Nguyễn Huệ Phương) được TC Candler công bố đề cử vào ngày 17.10. Nữ ca sĩ được biết đến qua các sản phẩm như This way, Thôi miên, đồng thời từng tham gia nhiều hoạt động giải trí. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt trong danh sách năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước.

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thời trang cá tính, Phương Ly lần đầu được đề cử trong danh sách của TC Candler Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH MV ANH LÀ NGOẠI LỆ CỦA EM

Bên cạnh giọng ca Anh là ngoại lệ của em và nữ ca sĩ Cara, nhiều cái tên như Tăng Thanh Hà, Phương Anh Đào ở bảng nữ hay Jsol, Captain Boy, Hoàng Dũng và Wren Evans ở bảng nam cũng xuất hiện trong danh sách. Đây là những nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc đến điện ảnh, với phong cách và hình ảnh riêng.

Tuy nhiên, danh sách được TC Candler công bố theo từng đợt trong năm. Việc có tên trong danh sách đề cử chưa đồng nghĩa với việc Phương Ly đã lọt vào bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới chính thức.

Dấu ấn của Phương Ly sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật

Phương Ly tên thật là Trần Phương Ly, sinh năm 1990. Cô là em gái của ca sĩ Phương Linh. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ vẫn gây chú ý khi được cộng đồng người hâm mộ nhận xét sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt giàu biểu cảm cùng nụ cười duyên. Bên cạnh nhan sắc, cô còn tạo dấu ấn với phong cách thời trang đa dạng, có thể biến hóa giữa nét nữ tính, ngọt ngào và hình ảnh hiện đại, cá tính.

Trước khi tạo dựng được dấu ấn trong âm nhạc, Phương Ly từng tham gia Vietnam idol năm 2007 và lọt vào top 30. Năm 2010, cô tiếp tục thử sức tại cuộc thi này, tiến vào vòng bán kết.

Sau giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật chưa tạo được nhiều dấu ấn, Phương Ly dần khẳng định tên tuổi bằng những sản phẩm mang màu sắc riêng vào năm 2017, nữ ca sĩ kết hợp với rapper JustaTee trong ca khúc Mặt trời của em. Giai điệu bắt tai cùng phần thể hiện trẻ trung giúp bài hát trở thành một trong những bản hit nổi bật của nữ ca sĩ.

Năm 2019, Phương Ly và JustaTee tiếp tục gây chú ý với Thằng điên. Ca khúc được khán giả đón nhận, góp phần củng cố tên tuổi của cô trên thị trường nhạc Việt. Bên cạnh đó, những sản phẩm như Anh là ai, Missing you, Anh là ngoại lệ của em góp phần định hình phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ.

Năm 2025, Phương Ly tham gia chương trình Em xinh say hi, có thêm cơ hội thể hiện khả năng trình diễn, vũ đạo và thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc. Tại chương trình, cô gây chú ý với tiết mục Vỗ tay, đồng thời kết hợp cùng các nghệ sĩ khác để làm mới hình ảnh và mang đến những màn trình diễn trẻ trung, giàu năng lượng trước công chúng.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Phương Ly duy trì sức hút trên mạng xã hội nhờ phong cách thời trang cá nhân đa dạng. Việc được TC Candler đưa vào danh sách đề cử năm 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả đối với nữ ca sĩ.