Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Văn hóa là hành trang để người trẻ bước ra thế giới

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026), ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, chia sẻ niềm tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, có cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức, văn hóa rộng lớn của thế giới.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu của hội nhập, nữ ca sĩ gen Z cho rằng hành trang quý giá nhất để người trẻ tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.

"Đó là tiếng Việt thân thương, lời ru, là những câu chuyện ông bà kể, là những trang sử hào hùng, những làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy nuôi dưỡng chúng con lớn lên, dạy chúng con biết sống nghĩa tình, biết yêu thương con người, trân trọng cội nguồn, và trên hết, luôn tự hào mình là người Việt Nam", Phương Mỹ Chi phát biểu.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Với riêng Phương Mỹ Chi, những câu hò, điệu lý quê hương chính là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa cô đến với tình yêu thương của khán giả. Đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để nữ ca sĩ tìm tòi, sáng tạo và kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình.

"Càng đi trên con đường nghệ thuật, con càng thấm thía: Văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Cho dù đi đến đâu, mỗi người Việt Nam chúng ta đều luôn ghi nhớ: Hồn Việt đưa ta lớn lên!", Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh giành độc lập, đồng thời gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa quý báu. Qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình, văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim, làm nên bản lĩnh Việt Nam.

Theo Phương Mỹ Chi, thừa hưởng di sản văn hóa là niềm tự hào, nhưng tiếp nối và làm giàu thêm di sản ấy cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Phương Mỹ Chi đoạt hạng 3 chung kết thi âm nhạc châu Á "Sing! Asia" 2025 ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Người trẻ đưa văn hóa dân tộc vào đời sống bằng sáng tạo

Trong bối cảnh đất nước hội nhập và chuyển đổi số, Phương Mỹ Chi cho rằng người trẻ đang có thêm nhiều điều kiện để phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo, làm chủ công nghệ và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Từ bảo tồn, số hóa di sản đến sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật, nội dung số mang bản sắc Việt, từ khôi phục nghề truyền thống đến khởi nghiệp với du lịch cộng đồng, nhiều bạn trẻ đang đưa văn hóa vào đời sống bằng những cách làm mới. Những mô hình này không chỉ gắn bảo tồn với phát triển, lan tỏa giá trị tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sức mạnh nội sinh của đất nước.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ 23 tuổi cho rằng mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Những việc người trẻ làm được dù đáng ghi nhận vẫn còn nhỏ bé so với yêu cầu phát triển đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc.

Nhắc đến lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hình ảnh thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế, Phương Mỹ Chi khẳng định thế hệ trẻ cần nỗ lực nhiều hơn bằng những hành động thiết thực.

Đó là không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu sâu sắc lịch sử, truyền thống; sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Đồng thời, người trẻ cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ kỹ năng số để gìn giữ di sản, sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc Việt; ứng xử văn minh trên không gian mạng và lan tỏa những thông tin tích cực.

"80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào sức mạnh soi đường của văn hóa. Hôm nay, thế hệ trẻ chúng con nguyện tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối. Để dù đi đến đâu, mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về cội nguồn dân tộc, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai. Bởi vì con biết: "Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn, còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son", nữ ca sĩ bày tỏ.