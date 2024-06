Ca sĩ Quang Hà: Không nhất thiết có con mới hạnh phúc

MV Ngày mai tôi sẽ viết sách chính thức phát hành vào ngày 16.6 NVCC

Tôi không ngại nghe những lời chê bai

* Xin chào ca sĩ Quang Hà, vì sao anh vẫn chọn nhạc sĩ Đông Thiên Đức để hợp tác ở dự án lần này?

- Ca sĩ Quang Hà: Thật ra, tôi thấy rằng những bài hát mình chọn có phần giống nhau, nhưng vì mình yêu rồi thì mình chung thủy với nó. Tình cảm của mình như thế nào thì mình cứ thể hiện như thế, chứ tôi không muốn phải buộc bản thân làm một màu nhạc khác. Tôi có thể làm được nhưng lại không đúng với "hơi thở" của mình. Tôi còn sợ rằng đó không phải là con người thật của mình. Đúng là tôi vẫn hát ballad thuần túy trong mấy chục năm nay nhưng mỗi nhạc sĩ lại mang phong cách khác nhau và mình chỉ là người thể hiện thôi. Điều này cũng làm nên một nét riêng của nhạc sĩ, khi khán giả nghe giai điệu của bài hát Ngày mai tôi sẽ viết sách thì cảm thấy đâu đó trong phần ca từ, giai điệu là chất riêng của Đông Thiên Đức. Từ đó, khán giả nhận ra ngay đó là nhạc của Đông Thiên Đức.

* Đối với một sản phẩm âm nhạc, anh sẽ đầu tư bao nhiêu tiền để cảm thấy sản phẩm đó đạt yêu cầu và khiến anh hài lòng?

- Tôi không có hạn mức đầu tư. Khi làm sản phẩm, tôi luôn làm hết mình trong khả năng có thể và cảm thấy nó hợp lý. Có những sản phẩm tôi làm nhiều tiền nhưng cũng có những sản phẩm làm ít tiền, điều này còn tùy thuộc vào nhu cầu của đạo diễn. Nếu họ muốn đầu tư thêm cho sản phẩm và mình cảm thấy phù hợp thì mình đồng ý. Tôi vui vì ê-kíp luôn làm hết mình khi thực hiện dự án và tôi cũng thường đồng ý với yêu cầu của đạo diễn để họ cảm thấy thoải mái làm việc.

* Thời gian gần đây, có nhiều ca sĩ tên tuổi tham gia vào hai chương trình là Anh trai say hi hoặc Anh trai vượt ngàn chông gai. Khán giả cũng có thắc mắc vì sao Quang Hà lại không thử sức mình?

- Tôi biết có nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia gameshow và nếu có thời gian tôi cũng muốn góp mặt. Tuy nhiên, lịch diễn của tôi tại Mỹ quá nhiều nên tôi không thể sắp xếp thời gian cố định để tham gia với mọi người. Đó cũng là điều tiếc nuối dù tôi cũng được gửi lời mời. Dĩ nhiên, trong cuộc sống mình có nhiều lựa chọn và việc nhận show thì chắc chắn phải bỏ qua cơ hội gặp gỡ khán giả trong chương trình như thế. Nhưng show diễn tôi nói ở trên đã ký từ lâu nên không bỏ được. Qua đây, tôi muốn chúc anh em đồng nghiệp trong chương trình có những phút giây thăng hoa.

Quang Hà có quan điểm sống riêng và không chạy đua với thị trường NVCC

* Thời gian gần đây, có những ca sĩ gạo cội hát lại những bài hát đang hot trên thị trường hiện nay và được khán giả đón nhận. Quan điểm của Quang Hà như thế nào về việc hát bản hit của một ca sĩ khác?

- Tôi thấy điều này hết sức bình thường. Một người ca sĩ khác chạm đến bài hát đó cũng là thành công của người hát chính. Tức nghĩa là người hát chính đã khiến cho nhiều nghệ sĩ và khán giả yêu mến bài hát của mình. Thêm nữa, tôi nghĩ rằng khi có nhiều ca sĩ hát thì tác phẩm sẽ có sự lan tỏa và đa màu sắc hơn. Ngoài ra, nhiều phiên bản khác nhau giúp khán giả có sự so sánh, so sánh ở đây không phải là người này hát hay hơn người kia mà là có nhiều sự lựa chọn để nghe. Đối với tôi, tất cả những bản cover đều có sự khác biệt so với bản gốc nhưng xét cho cùng phiên bản thành công nhất là bản chính. Mỗi khi khán giả nhắc đến đều nhắc về bản chính. Tôi ủng hộ việc hát cover, có những bài cover tôi cũng phát hành nhưng có những bài tôi chỉ giữ cho riêng mình.

Khi bài Ai vùi nỗi đau này dưới cát ra mắt thì cũng có nhiều đồng nghiệp cover. Đó cũng là điều tôi cảm thấy vui. Tuy có những ý kiến so sánh người này hát hay hơn người kia nhưng đó là chuyện bình thường vì sở thích của mỗi người khác nhau.

Không nên phê phán nghệ sĩ livestream bán hàng là rẻ tiền

* Anh có ngại hay chạnh lòng với những lời chê bai trên mạng xã hội?

- Tôi không ngại những điều đó, tôi cứ làm hết mình thôi. Nếu họ chê đúng thì mình phải tiếp thu bởi có thể cách hát, cách làm việc của mình không còn phù hợp với thị hiếu bây giờ. Tuy vậy, cũng có những khán giả lâu năm luôn yêu thích nhạc của mình. Thế nên, mình cứ tiếp thu để dung hòa giữa cả lời khen lẫn lời chê.

* Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay tham gia vào lĩnh vực livestream bán hàng. Anh cảm thấy như thế nào về điều này?

- Ở đây chúng ta đang nói về việc mở cửa hàng kinh doanh và có cả livestream bán hàng thì đó là công việc của họ, tôi cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Bây giờ, nghệ sĩ xây dựng hình ảnh đẹp thì mình cũng có thể sử dụng hình ảnh ấy để kinh doanh. Từ đó, cuộc sống của nghệ sĩ trở nên tốt hơn. Ngày xưa, ca sĩ chỉ biết đi hát còn hiện nay họ còn biết kinh doanh buôn bán nữa. Tôi phải gửi lời chúc mừng đến các nghệ sĩ vì họ không còn e ngại nữa, bởi tôi hiểu ai cũng có một cái tôi rất lớn. Kinh doanh đâu phải là xấu vì chúng ta làm đúng theo pháp luật, tôi nghĩ điều này nên được khích lệ. Bây giờ, làm ca sĩ, nghệ sĩ khó hơn xưa nên cũng phải để cho mọi người có thêm thu nhập ở những mảng kinh doanh khác. Việc nghệ sĩ làm sản phẩm, mở cửa hàng, mở nhà hàng hay livestream bán hàng đều là chuyện bình thường. Mỗi người đều có định hướng khác nhau và mình phải tôn trọng điều đó chứ. Chúng ta không nên phê phán chuyện livestream là rẻ tiền, vì họ không làm gì sai về pháp luật cả.

Quang Hà cho biết anh đã có cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc NVCC

* Có thể thấy rằng, ca sĩ Quang Hà luôn có định hướng riêng và không chạy theo xu hướng. Vậy điều gì khiến anh tự tin mình vẫn giữ chân được khán giả trong suốt nhiều năm qua?

- Trước tiên, tất cả những điều đó xuất phát từ tính cách của tôi, trang Facebook của tôi không có quá nhiều người và tôi cũng không kết bạn đủ 5 ngàn người. Tôi chỉ kết bạn với những người thân thiết, có tương tác thường xuyên hoặc có thể chia sẻ học hỏi. Bên cạnh đó, khi nào phát hành sản phẩm tôi mới đăng bài chứ không phải ngày nào tôi cũng phải đăng một vài dòng trạng thái. Hoặc là tôi cũng không cố gắng chụp hình check-in ở những nơi mình đến để đăng lên mạng xã hội. Đó chính là con người của tôi, không thích ồn ào mặc dù mình là nghệ sĩ. Không phải tôi sợ thị phi nhưng con người của tôi là như thế. Tôi chỉ đi hát rồi sau đó về nhà thư giãn chứ không phơi bày cuộc sống quá nhiều. Tôi lựa chọn cuộc sống bình lặng, bình an từ đó con người của mình trở nên khép kín. Vì vậy, tôi chỉ xuất hiện khi nào có show diễn hoặc ở các sự kiện của những bạn bè thân thiết.

* Khi ở đỉnh cao, anh có sợ mình sẽ thất bại và trở lại vạch xuất phát?

- Tôi nghĩ mình xây dựng hình ảnh, tìm được chỗ đứng trong nghề rất khó nên tôi luôn trân trọng điều đó. Vì tất cả đều đổi lấy bằng công sức, mồ hôi, trí tuệ và đặc biệt là tiền bạc cũng như thanh xuân của mình. Chính vì vậy, tôi không muốn mình bị thất bại và bắt đầu gây dựng lại từ đầu. Thế nên, tôi muốn càng ngày những mối thâm tình xung quanh mình phải sâu sắc, chặt chẽ và đẹp hơn. Tôi sợ cảm giác thất bại và phải làm lại từ đầu bởi mình không còn thời gian và tuổi trẻ.

Ngày xưa, khi ra đường tôi có thể xuề xòa hơn vì mình có tuổi trẻ, có vóc dáng. Tuy bây giờ tôi vẫn giữ được sự trẻ trung đó nhưng cũng bắt đầu lão hóa nên mình càng phải chỉn chu hơn. Hôm nay đến với buổi gặp gỡ này, tôi mất cả tiếng đồng hồ để làm tóc, ngày xưa chỉ cần xuề xòa thôi nhưng bây giờ tạo kiểu xong tôi thấy không ưng là mình làm lại. Hoặc là tôi phải thay 3 bộ đồ để lựa chọn được trang phục phù hợp với buổi gặp gỡ này.

* Anh có nghĩ về chuyện mình có một đứa con để có người ở bên cạnh chia sẻ niềm vui trong cuộc sống?

- Như mọi người biết, tôi có quan điểm sống của mình và nó không giống với số đông. Mình là một cá thể riêng nên dù tôi có nổi tiếng không bằng người khác, tôi vẫn phải sống theo kiểu của mình. Đồng thời, tôi cũng không đi theo cách sống và làm việc của người khác. Vậy nên, tôi cũng không cần thiết phải làm ông bố đơn thân và có một đứa con. Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống. Chỉ cần tôi cảm thấy mình đầy đủ về mặt tiền bạc, sức khỏe và cảm thấy vui với điều đó là được. Đối với tôi, không nhất thiết mình phải có con mới cảm thấy vui và bây giờ tôi đã đủ hạnh phúc. Khi nào tôi thấy buồn thì sẽ đi tìm niềm vui khác.

- Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Quang Hà!