Ca sĩ Thái Lan xin lỗi sau vụ bị chém ở trạm xăng

Vụ tấn công kinh hoàng và lời khai của nghi phạm

Vào khoảng 1 giờ 30 sáng 3.8, tại trạm xăng Bangchak (Bangkok), ca sĩ Thái Lan Peck Palitchoke đã bị tấn công bằng dao và chịu thương tích nặng. Tại hiện trường, anh bị thương ở cằm và vai, chảy nhiều máu. Đối tượng gây án là một nam thanh niên tên Chutithep (21 tuổi), đã đứng chờ để đầu thú và khẳng định hành động của mình là tự vệ.

Theo lời khai của Chutithep, anh đang trên đường đón bạn gái thì dừng lại đổ xăng và chứng kiến một vụ xô xát. Khi anh tiến lại can thiệp, Peck Palitchoke bất ngờ lao tới. Trong tình huống hoảng loạn, Chutithep đã rút dao chém trúng nam ca sĩ. Anh ta cho biết mình mang dao theo người vì thường làm shipper ca đêm và từng bị tấn công trước đó.

Lời xin lỗi đầy hối hận

Ngày 7.8, thông qua một đoạn video đăng tải trên trang cá nhân của công ty quản lý White Music, nam ca sĩ Peck Palitchoke lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng sau vụ tấn công chấn động. Anh mở đầu bằng lời xin lỗi chân thành gửi đến người hâm mộ và công chúng vì đã gây thất vọng.

Peck Palitchoke thừa nhận bản thân đã uống quá nhiều rượu vào đêm hôm đó, dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Anh cho biết không hề có ý định làm hại bất kỳ ai nhưng thừa nhận đã hành động vượt quá giới hạn trong lúc không còn tỉnh táo.

Peck Palitchoke nhấn mạnh bản thân sẽ không trốn tránh trách nhiệm và sẵn sàng đối mặt với hậu quả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nam ca sĩ đặc biệt gửi lời xin lỗi đến những người đã vô tình bị cuốn vào vụ ẩu đả. "Tôi không hề quen biết họ. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi để mọi chuyện đi quá xa, gây ra tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần", Peck nói trong video. Anh khẳng định không có ý định gây hấn và mong được tha thứ vì hành động thiếu kiểm soát trong cơn say.

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh sẽ không trốn tránh trách nhiệm và sẵn sàng đối mặt với hậu quả, anh khẳng định: "Tôi muốn đến gặp từng người để xin lỗi một cách chân thành. Tôi không có ý định bỏ trốn và mong được xã hội cho tôi cơ hội sửa sai".

Peck Palitchoke (tên thật Palitchoke Ayanaputra), sinh năm 1984, là một trong những ca sĩ hàng đầu Thái Lan. Hoạt động từ năm 2001, anh đã phát hành hàng chục album, tổ chức nhiều concert lớn và sở hữu lượng fan đông đảo. Ngoài âm nhạc, anh còn tham gia lồng tiếng cho các bộ phim nổi tiếng như Harry Potter và Peter Pan 2.