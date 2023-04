Ca sĩ Thu Thủy tiết lộ ca khúc giúp tên tuổi 'lên hương'

Thu Thủy chia sẻ nhờ bài hát Think of you mà tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả lúc bấy giờ BTC

Là khách mời trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, Thu Thủy kể về hành trình đến với con đường ca hát từ khi còn rất nhỏ. Giọng ca Think of you cho biết: “Từ lúc 3 - 4 tuổi là mẹ đã cho tôi đi học hát, học múa, học đàn và cả học vẽ. Sau đó mẹ phát hiện tôi có năng khiếu ca hát và múa nên đăng ký cho đi học Nhà Thiếu nhi TP.HCM".

Khi được MC Nguyên Khang hỏi về khoảnh khắc rực rỡ nhất trong hơn 30 năm ca hát, nữ ca sĩ chia sẻ: “Từ lúc còn hoạt động ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM, tôi và các bạn đã được xem là những "ngôi sao nhí". Lúc tôi hát Vườn cây của ba hay Chú heo lười, tôi đã có những khoảnh khắc được khán giả yêu thích. Đến cột mốc tôi tham gia nhóm Mây Trắng rồi qua nhóm H.A.T đều đạt được những thành công. Và đến lúc ra solo thì khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc nhất chính là khi nhận được giải thưởng "Ca sĩ trẻ triển vọng" của Làn sóng xanh cùng với Wanbi Tuấn Anh (2009)".

Nữ ca sĩ tiết lộ lý do tham gia nhóm nhạc Mây Trắng trước khi bắt đầu sự nghiệp solo BTC

Thu Thủy còn trải lòng về những khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp solo vì không có ê kíp, công ty phía sau hỗ trợ. Nữ ca sĩ phải liên hệ với bạn cùng lớp để lấy các sáng tác rồi thực hiện album vol 1 Con đường tôi đi. Các ca khúc Sao em vẫn yêu, Lời chia tay dễ nói thế sao anh và Em cứ ngỡ rằng đều do bạn cùng lớp của Thu Thủy sáng tác. Qua đến album vol 2, nữ ca sĩ làm mới mình bằng cách tự sáng tác. "Tôi bạo dạn sáng tác ca khúc Think of you, rất may mắn khi ca khúc này nhanh chóng thành hit và đẩy tên tuổi tôi lên hương. Nhờ đó mà cái tên Thu Thủy lan tỏa nhiều hơn nữa", cô kể.

Nói về lý do tham gia vào nhóm nhạc trước khi phát triển sự nghiệp solo, nữ ca sĩ 8X giãi bày: "Vì chúng tôi hát chung với nhau ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM và chuyện lập nhóm là do các mẹ muốn để chúng tôi gắn bó thêm. Chúng tôi chơi chung với nhau, cùng lớp và còn có 5 thành viên nên quyết định lập nhóm. Thật ra để hát solo thì chưa có đứa nào dám làm vì lúc đó để từ một giọng ca nhí mà trở thành một ca sĩ hát solo, có màu sắc riêng thì phải có một quá trình học tập. Lúc đó chúng tôi cũng không có thời gian để học thêm nên để 5 mảnh ghép gộp lại làm một nhóm nhạc. Trong thời điểm đó mình có thể học tập và tiến bộ hơn".

Thu Thủy tri ân mẹ vì đã đồng hành cùng mình trong âm nhạc từ lúc còn là “ngôi sao nhí” đến tận năm 32 tuổi BTC

Qua chương trình, Thu Thủy cũng đặc biệt nhắc về mẹ như một người có sức ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp ca hát của mình. Cô bày tỏ: “Lúc mẹ còn trẻ thì cũng là một ca sĩ, nhưng do lấy chồng sớm nên bỏ nghề. Sau đó mẹ muốn tôi tiếp nối đam mê của mình và cũng phát hiện ra tôi có năng khiếu. Đến bây giờ mẹ vẫn rất tự hào về tôi. Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời tri ân đến mẹ vì đã bỏ hết thời thanh xuân của mình để dành thời gian cho tôi. Mẹ đi theo tôi từ lúc 4 tuổi rưỡi cho đến 32 tuổi mới dừng. Mẹ là người đưa tôi đi học, đi quay băng ca nhạc thiếu nhi. Thời Mây Trắng thì mẹ cũng là người chở tôi đi diễn, một đêm có khi đến 7 nơi để đi diễn. Khoảng thời gian tuổi mới lớn, tôi cũng có những cái làm mẹ buồn nhưng mẹ đều hy sinh và bao dung bỏ qua hết. Nhờ những gì mẹ làm mà tôi mới có tên Thu Thủy như ngày hôm nay".