Ca sĩ Thương Thảo ra mắt album 'Nỗi nhớ lăn tròn'

Với những giai điệu trữ tình, sâu lắng cùng ca từ giàu chất thơ, album là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi âm nhạc của nữ ca sĩ trẻ, đồng thời mở ra cuộc gặp gỡ giữa một giọng hát thế hệ mới với thế giới sáng tác giàu cảm xúc của Ngọc Lê Ninh.

Thương Thảo tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Được đào tạo trong môi trường nghệ thuật quân đội, cô có nền tảng chuyên môn, ý thức kỷ luật và sự kiên trì trong quá trình học tập, rèn luyện. Thương Thảo chia sẻ, quãng thời gian này không chỉ giúp cô tự tin, bản lĩnh hơn khi đứng trên sân khấu mà còn đem lại những trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Đến với âm nhạc của Ngọc Lê Ninh qua sự kết nối của những người đồng nghiệp, ban đầu Thương Thảo từng cảm thấy khó khăn khi tiếp cận các sáng tác của ông. Tuy nhiên, càng nghiên cứu và thể hiện, cô càng cảm nhận được chiều sâu trong ca từ, những tầng nghĩa văn học và tình cảm chân thành được gửi gắm trong từng tác phẩm. Đặc biệt, cả hai đều là những người con quê hương Thanh Hóa, tạo nên sự đồng cảm nhất định trong quá trình làm việc và sáng tạo nghệ thuật.

Ca sĩ Thương Thảo ẢNH: NVCC

Album Nỗi nhớ lăn tròn gồm 8 ca khúc: Sắc yêu thương, Mùa mất nhau, Nép vào thinh không, Nỗi nhớ chơi vơi, Hồn gió, Nỗi nhớ lăn tròn, Nắng về đồng xanh và Hà Nội mùa yêu. Mỗi ca khúc mang một sắc thái riêng, cùng tạo nên không gian âm nhạc xoay quanh tình yêu, nỗi nhớ, những rung động trong tâm hồn và tình cảm dành cho quê hương, đất nước.

Trong đó, Sắc yêu thương là một trong những sáng tác đầu tiên Thương Thảo lựa chọn thu âm và thực hiện MV, mở đầu cho mối duyên âm nhạc giữa cô và nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh.

Ca khúc chủ đề Nỗi nhớ lăn tròn cũng có câu chuyện riêng. Đây là một trong những bài thơ tình được nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác thời sinh viên những năm 1980, từng được lựa chọn đọc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, trong sự kiện Đêm hội Mùa thu năm 1991. Năm 2026, tác giả phổ nhạc chính tác phẩm này, đưa những cảm xúc từng gắn với một thời tuổi trẻ trở lại trong diện mạo âm nhạc mới.

Với album Nỗi nhớ lăn tròn, Thương Thảo mong muốn xây dựng hình ảnh một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu tính tự sự, chú trọng sự chân thật trong cách thể hiện và khả năng chạm đến cảm xúc người nghe. Nữ ca sĩ cũng xác định sẽ tiếp tục học hỏi, tìm kiếm bản sắc riêng, kiên định với con đường nghệ thuật thay vì chạy theo những trào lưu nhất thời.

Qua giọng hát của Thương Thảo, những sáng tác giàu chất thơ của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh về tình yêu, nỗi nhớ và tình cảm với quê hương, đất nước tiếp tục được chuyển tải đến công chúng bằng một diện mạo mới.