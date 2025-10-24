Ca sĩ Thùy Anh: Song ca cùng danh ca Ngọc Sơn là câu chuyện dài.

Khi được hỏi về áp lực khi hát chung với một giọng ca huyền thoại, Thùy Anh thẳng thắn: "Em có chút áp lực vì thầy Ngọc Sơn là tượng đài trong lòng khán giả và giới nghệ sĩ. Nhưng chính vì vậy em càng thấy may mắn, vì được trực tiếp học hỏi. Thầy tận tình chỉ dạy từ kỹ thuật hát rõ lời mà vẫn mềm mại, đến cách đưa cảm xúc vào từng câu chữ. Chỉ sau một ngày làm việc cùng thầy, em đã thay đổi rất nhiều điều mà trước đây không ai chỉ dạy được". Trước lo ngại bị lu mờ khi đứng cạnh một ngôi sao lớn, Thùy Anh khẳng định: "Em không sợ bị so sánh vì biết chắc mình không thể bằng thầy. Em chỉ thấy tự hào vì thầy không ngần ngại song ca cùng một ca sĩ trẻ non kinh nghiệm như em. Đây là cơ hội để em vượt qua giới hạn bản thân và trưởng thành hơn".

Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ: Thùy Anh là học trò của anh trong một cuộc thi. Là một người thương, quý mến học trò, có ấn tượng tốt về giọng hát của cô bé, nên nhận lời đề nghị, anh đã ủng hộ ngay. Qua bài hát "Giận hờn-đêm cuối" chắc chắn khán giả sẽ nghe và cảm được những gì mà tôi truyền đạt lại cho học trò, Á quân Thùy Anh, một giọng ca được xem là mới mẻ trong làng nhạc Bolero nhưng rất nội lực. Ngọc Sơn rất hạnh phúc khi có được một học trò với giọng hát ngọt ngào, mượt mà đầy yêu thương như vậy, mong đại gia đình yêu thương, đón nhận ca sĩ Thùy Anh, giọng ca bolero mới.

Ca khúc song ca cùng Ngọc Sơn là món quà bất ngờ mà em muốn dành tặng cho khán giả đã luôn ủng hộ mình. Em luôn trân trọng cả những lời khen, lời chê và đóng góp, vì đó là động lực giúp em có một phiên bản tốt hơn mỗi ngày", Thùy Anh chia sẻ.