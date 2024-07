Ca sĩ Tim: Một số diễn viên nữ sợ chụp ảnh với tôi

Tim cho biết từng có giai đoạn anh mất hết cảm xúc với nghệ thuật Minh Hy

Vừa qua, ca sĩ Tim có cơ hội tham gia dự án phim truyền hình Miền ảo vọng của đạo diễn Xuân Phước. Thời gian gần đây, Tim tập trung khá nhiều cho lĩnh vực phim ảnh thay vì âm nhạc. Giọng ca 8X thừa nhận anh cần thêm thời gian rèn luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trở lại với thị trường nhạc Việt.

Đây cũng chính là một trong những lý do Tim không góp mặt trong hai chương trình Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai. "Tôi nghĩ việc trở lại với sân khấu cần một sự chuẩn bị chu đáo hơn. Thật ra, tôi cũng nhận được lời từ cả hai chương trình đang rất hot dành cho các nam ca sĩ. Nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa có sự chuẩn bị cũng như có trạng thái tinh thần tốt nhất để tham gia. Tôi muốn khi mình đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ, tôi phải cảm thấy tự tin nhất", ca sĩ Tim chia sẻ với Thanh Niên.

Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con trai FBNV

Bên cạnh đó, Tim còn khẳng định sau thời gian trải qua những biến cố, sức khỏe của anh ổn định hơn. Hơn thế nữa, tình yêu dành cho nghệ thuật và được xuất hiện trong các dự án cùng với những đồng nghiệp khiến cuộc sống của giọng ca Món quà vô giá vui vẻ, lạc quan hơn.

Tuy nhiên, khi đóng cặp với bất kỳ diễn viên nữ nào, ca sĩ Tim cũng phải thận trọng. Bởi mỗi lần anh chia sẻ hình ảnh cùng với bạn diễn khác giới thì cả hai đều nhận về không ít sự soi mói, thậm chí vướng nghi án hẹn hò.

Anh nói: "Tôi thấy đây là điều thiệt thòi của mình. Nhiều khi mình chỉ đăng hình với một bạn diễn nữ vì công việc nhưng lại khiến các bạn ấy bị liên lụy bởi những tin đồn. Thậm chí, có những lúc chụp ảnh, tôi vô tình chụp dính hình các bạn ấy thì họ cũng nhắn tin xin tôi xóa ảnh hoặc đừng đăng vì sợ. Tôi muốn xin lỗi các bạn đó rất nhiều. Vì vậy, nếu sau này có bạn gái, tôi cũng giấu riêng cho mình, đến khi nào chắc chắn tôi mới chia sẻ".

Việc thỉnh thoảng bị nhắc về chuyện tình cũ với Trương Quỳnh Anh cũng không khiến Tim phiền lòng. Bởi anh cho rằng mọi thứ đều đã qua và cả hai cũng lựa chọn cách đối xử văn minh với nhau.

"Bây giờ, tôi và người cũ là bạn bè với nhau. Thậm chí, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hằng ngày về những vấn đề liên quan đến công việc, cuộc sống cũng như con cái. Cho nên, điều gì đã qua mình cứ để nó qua, mình phải hướng tới tương lai. Tôi luôn luôn mong người cũ hạnh phúc và thành công", chủ nhân hit Chong chóng tình yêu trải lòng.