Ca sĩ Trần Mỹ Ngọc nói về tranh cãi kết hợp rap, nhạc dance với bolero

Trần Mỹ Ngọc góp mặt trong Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 12.6 trên THVL1 BTC

Trần Mỹ Ngọc thừa nhận cô đến với âm nhạc bởi niềm say mê, yêu thích. Ban đầu, nữ ca sĩ theo đuổi nhạc trẻ. Về sau cô nhận ra tình yêu dành cho bolero nên dần bén duyên với dòng nhạc này. Quán quân Tinh hoa hội tụ 2022 cho biết từ bé đã được tiếp xúc với bolero nên những giai điệu này thấm vào trong cô lúc nào không hay.

Tuy nhiên, Trần Mỹ Ngọc thừa nhận bản thân không có năng khiếu hát bolero. Do đó, khi chuyển từ nhạc trẻ sang, cô phải tập luyện rất nhiều. Nữ khách mời cho biết: “Bolero có những cái rung, luyến láy. Những người hát dòng nhạc này phải trải qua nhiều điều trong cuộc sống, thấm rất nhiều thì hát mới hay. Bản thân tôi hát chưa ngọt ngào lắm. Tôi chỉ pha trộn chất nhạc trẻ vào bolero để các bạn yêu mến dòng nhạc này”.

Giọng ca Một người đi thừa nhận từng vướng phải những ý kiến trái chiều từ khán giả khi làm mới bolero. Cụ thể Trần Mỹ Ngọc phá cách đưa nhạc rap, nhạc dance lồng vào bolero để mang lại sự mới mẻ. Nói về điều này, quán quân Tinh hoa hội tụ 2022 chia sẻ: “Các bài hát đó thì anh chị đi trước đã thể hiện rất thành công, còn tôi không chuyên về bolero mà vẫn hát theo cách cũ thì chắc chắn không bao giờ hay như các anh chị. Tôi cũng muốn phá cách để xem có được khán giả đón nhận hay không? Tôi nghĩ âm nhạc là phải sáng tạo, tìm ra được chất riêng”.

Trần Mỹ Ngọc được người bạn đời hỗ trợ, góp ý khi làm nghệ thuật BTC

Trần Mỹ Ngọc cho biết hiện tại có 3 dự án đã hoàn thành thu âm và quay hình, nhưng vẫn còn ấp ủ. Đây cũng là lý do thời gian gần đây nữ ca sĩ ít ra sản phẩm so với ngày trước. Theo chia sẻ, thị trường âm nhạc hiện nay có sự khác biệt so với ngày xưa vì thị hiếu của khán giả có phần thay đổi. Nữ ca sĩ thừa nhận khó nắm bắt xu hướng âm nhạc nên hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư sản phẩm.

Cô thổ lộ: “Tôi cảm giác thời điểm này ra mắt thì sẽ không được đón nhận, như nước trôi qua, những công sức thu âm làm nhạc sẽ không như mong đợi nên vẫn đang ấp ủ. Tôi làm sản phẩm âm nhạc nào thì đầu tiên tôi phải yêu thích, nghe hay và cảm thấy ổn thì khán giả mới yêu thương và đón nhận”.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Trần Mỹ Ngọc thấy may mắn vì được chồng ủng hộ và hỗ trợ cô hết mình trên con đường hoạt động nghệ thuật. Nửa kia của Mỹ Ngọc cũng có niềm đam mê âm nhạc tương tự nữ ca sĩ. Trước đó anh từng làm đạo diễn, quay phim và thu âm nên thường đưa ra góp ý về mặt hình ảnh lẫn âm thanh. Quán quân Duyên dáng bolero 2018 bày tỏ thêm: “Để tìm một người bạn đời hiểu mình đã khó, mà còn đồng điệu với mình thì càng khó hơn. Tôi thấy tôi được ông trời cho rất nhiều thứ”.