Ca sĩ trẻ vươn ra biển lớn

Trong năm qua, showbiz Việt xuất hiện đông đảo nghệ sĩ thế hệ Z (tiếng Anh: Generation Z, viết tắt: Gen Z, là cụm từ để nói đến nhóm người được sinh trong khoảng thời gian từ năm 1996 - 2012, lớn lên trong sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số như internet, mạng xã hội, hay thiết bị di động) với những hoạt động và thành tích ấn tượng.

Mỹ Anh đang là nữ ca sĩ trẻ thu hút sự chú ý khi trong tháng 11 cô đã đại diện Việt Nam tham dự, trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 được tổ chức bởi 88rising - hãng thu âm, sản xuất danh tiếng của Mỹ. Chương trình này có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như “hoàng tử lo-fi” Keshi, CL (2NE1), Saweetie, Joji... Màn trình diễn 5 ca khúc liên tiếp của Mỹ Anh tại sân vận động Rose Bowl (Los Angeles, Mỹ) đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Sự xuất hiện của Mỹ Anh cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm tài năng âm nhạc từ châu Á của hãng.

Sau khi giành giải Á quân cuộc thi hát The Heroes, Mỹ Anh tiếp tục báo tin vui đến khán giả yêu nhạc: cô được chọn là nghệ sĩ đại diện Việt Nam trình diễn tại ASEAN - Korea Music Festival - với tên gọi chính thức là Round Music Festival 2021, diễn ra vào ngày 9.1.2022 cùng các ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và Đông Nam Á. Mỹ Anh dù mới đi hát chuyên nghiệp từ khoảng 1 năm nay nhưng đã gây ấn tượng mạnh vì là một nghệ sĩ trẻ vừa có thể sáng tác, sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ, thông qua các ca khúc tự sáng tác bằng tiếng Anh như Got You, Pillars, Yên... cũng như một số bản cover (hát lại) bằng tiếng Việt được cô trình diễn thành công như Real love, Một ngày mới...

Trước đó, trong tháng 10, nhóm nhạc O2O gồm 3 cô gái đến từ Việt Nam xuất hiện tại sự kiện Asia Song Festival 2021 cũng khiến khán giả bất ngờ. Tại lễ hội âm nhạc trực tuyến Joy Ruckus Club với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á hồi tháng 9, các ca sĩ Việt Nam như Xuân Nghi, Đặng Đức Duy (Pixel Neko), Trần Hà My (M Naive)... cũng được mời trình diễn.

Ca sĩ Hoàng Duyên (sinh năm 1999) chỉ mới ra mắt khán giả trong nước 1 năm nay bằng MV Chàng trai sơ mi hồng, Sài Gòn đau lòng quá, Sài Gòn hôm nay mưa… nhưng với định hướng hình ảnh và âm nhạc gắn liền với các chất liệu dân gian, cô nhanh chóng gây được sự chú ý đặc biệt. Hoàng Duyên đón nhận “trái ngọt” khi trở thành đại diện Việt Nam được xướng tên tại lễ trao giải Âm nhạc châu Á Mnet (tiếng Anh: Mnet Asian Music Awards; viết tắt là MAMA), với giải thưởng Best New Asian Artist - Nghệ sĩ mới xuất sắc của châu Á.

Nữ rapper Pháo năm qua cũng “gây bão” trên toàn thế giới với bài hát Hai phút hơn khi xuất sắc đạt vị trí số 1 bảng xếp hạng Shazam (ứng dụng nhận diện và tìm kiếm bài hát thông qua giai điệu) toàn cầu - kỷ lục lần đầu tiên của Việt Nam trên một bảng xếp hạng lớn thế giới. Giọng hát của Pháo trong ca khúc này còn trở thành "hot trend" trên nhiều mạng xã hội như TikTok, Douyin và được phát trong nhiều sự kiện thể thao của Mỹ lẫn khu vực Đông Nam Á.





Chillies và Suni Hạ Linh với nhạc phẩm Cứ chill thôi, hay sự kết hợp giữa bộ 3 rapper Ricky Star - Lăng LD - Amee trong Tình bạn diệu kỳ thông qua các chiến lược “phổ cập ca khúc ra biên giới” cũng được đông đảo hotboy, hotgirl, nhóm nhạc trẻ trên các mạng xã hội Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật... yêu thích, làm video clip hát, nhảy theo.

Cần có kế hoạch dài hơi

Trước đây, nhiều ca sĩ Việt Nam chọn cách tham gia các giải thưởng âm nhạc quốc tế, hoặc thông qua mối quan hệ riêng hay sự để mắt của các hãng đĩa lớn dành cho ngôi sao số 1 thị trường Việt Nam để kết hợp làm sản phẩm, nhằm tiếp cận với thị trường âm nhạc quốc tế, như Mỹ Linh, Hà Trần, Hồng Nhung, Mỹ Tâm... đã làm. Thế nhưng hiện nay, lứa ca sĩ mới lại chủ động và có nhiều cách hơn. Họ tự liên hệ và ứng cử thông qua ca khúc đinh của mình với một lễ hội âm nhạc nào đó; và chính chất lượng âm nhạc đã thuyết phục đối tác ngoại để nhận được lời mời. Mỹ Anh, Xuân Nghi hay Trần Hà My đã cho biết cơ duyên đến với mình như thế.

Bên cạnh đó, để các ca khúc như Nơi này có anh, Lạc trôi, Hãy trao cho anh… có mặt trên các bảng xếp hạng quốc tế, Sơn Tùng M-TP và các cộng sự cùng fan có hẳn “chiến dịch” gửi yêu cầu được phát sóng. “Khi họ nhận được quá nhiều lời yêu cầu từ khán thính giả, họ phải phát ca khúc và từ đó, công chúng tiếp tục bình chọn thì nghiễm nhiên ca khúc được chú ý và leo dần lên các vị trí cao. Khi Sơn Tùng M-TP mời các ngôi sao nước ngoài hợp tác trong sản phẩm mới, họ thấy ca sĩ Việt từng có vị trí ấn tượng mới đồng ý, như trường hợp rapper quốc tế Snoop Dogg. Sự có mặt của ngôi sao này lại giúp cái tên Sơn Tùng M-TP được chú ý hơn và bằng chứng là Hãy trao cho anh hồi đầu năm 2021 đã leo lên dẫn đầu Billboard Lyricfind Global Chart - bảng xếp hạng lời nhạc được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới; hay từng giữ vị trí thứ 28 trong danh sách danh sách Billboard Social 50 gồm những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội”, đại diện công ty M-TP Entertainment cho biết.

Ca sĩ trẻ hiện nay vô cùng đề cao sự sáng tạo trong việc làm ra những giai điệu thu hút, bắt tai, có chất lượng để “tấn công” các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội phổ cập với người dùng, như cách Chillies, Suni Hạ Linh, Ricky Star, Amee… làm. “Thuận lợi lớn nhất hiện nay để ca sĩ Việt ra thế giới chính là sự phát triển mạnh mẽ những ứng dụng, mạng xã hội được giới trẻ các nước ưa chuộng. Các ca sĩ mới đã bắt kịp xu hướng thời đại 4.0 nên họ tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng hơn với công chúng quốc tế. Tuy nhiên, tôi nghĩ để đi đường dài, ca sĩ Việt cần có kế hoạch bài bản, dài hơi hơn, chứ không nên dừng lại ở việc lấy danh tiếng trong một vài sự kiện quốc tế, để rồi chỉ hoạt động tại thị trường trong nước. Như vậy rất uổng cho những nỗ lực bước đầu được đánh giá là có dấu ấn thành công”, nhạc sĩ Khắc Hưng chia sẻ.