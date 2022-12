Ca sĩ Trúc Nhân ra mắt MV quay cùng Hoa hậu Thùy Tiên, cầu thủ Tiến Linh

Ra mắt vào những ngày cuối cùng của năm 2022 với rất nhiều hoạt động tất bật của làng giải trí, MV Why not của ca sĩ Trúc Nhân vẫn chứng minh độ hot và tài năng của một “hit maker".

Ngay khi vừa phát hành trên kênh YouTube của Trúc Nhân, MV lập tức nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Phần lớn bình luận đều đánh giá cao chất nhạc trẻ trung và sự ấn tượng của MV.

Bài hát bắt đầu bằng giai điệu lạ tai, và loạt câu rap “Đến gần đích. Họ thích phán xét họ hít hà. Họ khích tôi không thể hát, tôi cười khà khà. Hit nối theo hit là ratatata” khán giả lập tức bị cuốn hút bởi những yếu tố độc đáo, dí dỏm mà cũng rất sâu sắc.

Trúc Nhân thể hiện kỹ thuật phát âm tròn trịa, nhưng vẫn rất khớp nhịp điệu bài hát. Chất nhạc hiện đại, trẻ trung đầy bắt tai cũng khiến khán giả không thể không lẩm nhẩm hát theo.

Trong bài hát còn có hẳn một đoạn tiếng Thái được ghép cực khớp vào phân cảnh của Hoa hậu Thùy Tiên khiến khán giả thích thú.

Về tổng thể, MV lần này được đánh giá là thành công tiếp theo của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Các chi tiết, ẩn ý được cài cắm khéo léo nhưng không quá phức tạp khiến khán giả dễ dàng cảm nhận được ngụ ý trong bài hát.





Đặc biệt, phần bridge (phần chuyển tiếp gần cuối bài sau đoạn điệp khúc): “If you want it. Let’s get it” của Trúc Nhân được lồng vào phân cảnh đám đông tạo nên hiệu ứng cộng hưởng đầy thu hút và khiến người xem phải “nổi da gà".

Điểm nhấn trong MV lần này là sự góp mặt của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và cầu thủ Tiến Linh. Trong khi Thùy Tiên duy trì nổi bật với thần thái beauty queen thì Tiến Linh cũng không kém cạnh khi thể hiện độ ngầu. Trong mọi phân cảnh, cả hai không ngừng khiến fan phải xuýt xoa.

Trước khi MV chính thức được phát hành, Trúc Nhân cũng đã phủ sóng mạng xã hội với trend “Why not" sôi động. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh giai điệu, Why not dễ dàng thành trend nhờ vào thông điệp tự tin sống và hành động mà không bị trói buộc bởi định kiến. Điều này được khán giả trẻ - những người đang phải chịu áp lực từ công việc và xã hội hưởng ứng mạnh mẽ. Bạn Thùy Trang bình luận: “Bài hát như chạm đến những tâm sự của mình, lúc nào cũng phải sống theo ý mọi người thực sự là một áp lực. Đúng là phải dám mạnh mẽ mặc kệ thì mới hạnh phúc được".

MV hiện đang được phát hành chính thức trên kênh YouTube của Trúc Nhân với số view tăng liên tục. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là một hit triệu view kết thúc một năm hoàn hảo của nam ca sĩ này.