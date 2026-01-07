Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Trúc Nhân tái xuất 'đường đua' nhạc Tết

Hải Duy
Hải Duy
07/01/2026 07:57 GMT+7

Sau thời gian dài vắng bóng trên 'đường đua' nhạc xuân, Trúc Nhân chính thức trở lại với MV 'Vạn sự như ý', dự kiến ra mắt vào ngày 8.1.2026.

Ca sĩ Trúc Nhân tái xuất đường đua nhạc Tết - Ảnh 1.

Ca sĩ Trúc Nhân úp mở về dự án âm nhạc ra mắt nhân dịp Tết Bính Ngọ

Ảnh: NVCC

Mới đây, ca sĩ Trúc Nhân bất ngờ tung teaser MV Vạn sự như ý nhân dịp đón xuân 2026, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Teaser mở đầu bằng giọng nói quen thuộc của nam ca sĩ, tự nhiên như một cuộc trò chuyện thân tình với khán giả. Điểm nhấn của teaser nằm ở khoảnh khắc Trúc Nhân bất ngờ xuất hiện trong một khung hình hẹp, như thể một "cánh cửa" vừa được hé mở. Đoạn teaser khép lại bằng giai điệu ngắn, tiết tấu nhanh, rộn ràng, được chính nam ca sĩ mô tả vui bằng cụm âm thanh "tằng tằng tăng tắng tăng". Dù chỉ kéo dài vài giây, đoạn nhạc đã gợi mở rõ nét không khí lễ hội quen thuộc của mùa Tết.

Không dừng lại ở đó, giọng ca Sáng mắt chưa còn khiến dân mạng thêm phần tò mò khi đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Giữ tim mình chắc vào, Idol của các bạn sẽ hiện nguyên hình khi gặp tôi". Dòng trạng thái nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán về sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời trong MV. Bên dưới bài đăng, loạt nghệ sĩ thân thiết với Trúc Nhân như Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát… cũng để lại những bình luận hào hứng, càng khiến người hâm mộ mong chờ những bất ngờ mà nam ca sĩ chuẩn bị cho sản phẩm lần này.

Ca sĩ Trúc Nhân tái xuất đường đua nhạc Tết - Ảnh 2.
Ca sĩ Trúc Nhân tái xuất đường đua nhạc Tết - Ảnh 3.

Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát… bày tỏ sự thích thú đối với sản phẩm âm nhạc tái xuất đường đua nhạc Tết của Trúc Nhân

Ảnh: Chụp màn hình

Vạn sự như ý đánh dấu sự trở lại của Trúc Nhân với nhạc Tết sau khoảng ba năm vắng bóng. Trước đó, anh từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các ca khúc xuân như Lách tất tả đón Tết, Chuyện cũ bỏ qua... Chia sẻ về việc ra mắt sản phẩm mới trong thời điểm cận Tết, Trúc Nhân cho biết anh không quá lo lắng khi nhà nhà đều cùng ra nhạc Tết. "Tôi thấy Tết càng đông thì càng vui chứ. Tết luôn là khoảng thời gian rất đẹp để mọi người gửi đến nhau những năng lượng tích cực, vui vẻ qua các sản phẩm nghệ thuật. Tôi cũng mong MV Vạn sự như ý sẽ là một lời chúc tốt đẹp đến khán giả trong năm mới", nam ca sĩ bày tỏ.

Với Trúc Nhân, Tết 2026 mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. "Sau một năm nhiều biến động như 2025, tôi nghĩ Tết 2026 sẽ rất rộn ràng và mang nhiều năng lượng mới. Dự án âm nhạc ra mắt trong dịp này cũng được xem như một sự trở lại mạnh mẽ hơn của Nhân với âm nhạc", anh bộc bạch.

Tin liên quan

Dàn anh trai 'say hi' và 'chông gai' hội tụ chúc mừng Trúc Nhân

Dàn anh trai 'say hi' và 'chông gai' hội tụ chúc mừng Trúc Nhân

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đến từ hai chương trình 'anh trai' như Tiến Luật, Thiên Minh, Bùi Công Nam, Quang Trung, Erik... tại buổi giới thiệu MV của Trúc Nhân khiến khán giả trẻ phấn khích.

Khám phá thêm chủ đề

Trúc Nhân Ca sĩ Trúc Nhân nhạc tết Vạn sự như ý tết 2026 nhạc Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận