Ca sĩ Trúc Nhân tái xuất 'đường đua' nhạc Tết

Ca sĩ Trúc Nhân úp mở về dự án âm nhạc ra mắt nhân dịp Tết Bính Ngọ Ảnh: NVCC

Mới đây, ca sĩ Trúc Nhân bất ngờ tung teaser MV Vạn sự như ý nhân dịp đón xuân 2026, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Teaser mở đầu bằng giọng nói quen thuộc của nam ca sĩ, tự nhiên như một cuộc trò chuyện thân tình với khán giả. Điểm nhấn của teaser nằm ở khoảnh khắc Trúc Nhân bất ngờ xuất hiện trong một khung hình hẹp, như thể một "cánh cửa" vừa được hé mở. Đoạn teaser khép lại bằng giai điệu ngắn, tiết tấu nhanh, rộn ràng, được chính nam ca sĩ mô tả vui bằng cụm âm thanh "tằng tằng tăng tắng tăng". Dù chỉ kéo dài vài giây, đoạn nhạc đã gợi mở rõ nét không khí lễ hội quen thuộc của mùa Tết.

Không dừng lại ở đó, giọng ca Sáng mắt chưa còn khiến dân mạng thêm phần tò mò khi đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Giữ tim mình chắc vào, Idol của các bạn sẽ hiện nguyên hình khi gặp tôi". Dòng trạng thái nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán về sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời trong MV. Bên dưới bài đăng, loạt nghệ sĩ thân thiết với Trúc Nhân như Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát… cũng để lại những bình luận hào hứng, càng khiến người hâm mộ mong chờ những bất ngờ mà nam ca sĩ chuẩn bị cho sản phẩm lần này.

Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát… bày tỏ sự thích thú đối với sản phẩm âm nhạc tái xuất đường đua nhạc Tết của Trúc Nhân Ảnh: Chụp màn hình

Vạn sự như ý đánh dấu sự trở lại của Trúc Nhân với nhạc Tết sau khoảng ba năm vắng bóng. Trước đó, anh từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các ca khúc xuân như Lách tất tả đón Tết, Chuyện cũ bỏ qua... Chia sẻ về việc ra mắt sản phẩm mới trong thời điểm cận Tết, Trúc Nhân cho biết anh không quá lo lắng khi nhà nhà đều cùng ra nhạc Tết. "Tôi thấy Tết càng đông thì càng vui chứ. Tết luôn là khoảng thời gian rất đẹp để mọi người gửi đến nhau những năng lượng tích cực, vui vẻ qua các sản phẩm nghệ thuật. Tôi cũng mong MV Vạn sự như ý sẽ là một lời chúc tốt đẹp đến khán giả trong năm mới", nam ca sĩ bày tỏ.

Với Trúc Nhân, Tết 2026 mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. "Sau một năm nhiều biến động như 2025, tôi nghĩ Tết 2026 sẽ rất rộn ràng và mang nhiều năng lượng mới. Dự án âm nhạc ra mắt trong dịp này cũng được xem như một sự trở lại mạnh mẽ hơn của Nhân với âm nhạc", anh bộc bạch.