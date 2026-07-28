Ca sĩ Trung Kiên nghẹn ngào hát về những người đi tìm đồng đội

Trung Kiên chỉ có vài ngày để hoàn thành ca khúc

Từ những ngày đầu tiên của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các Anh hùng liệt sĩ, thiếu tướng, tiến sĩ Trần Đức Thắng đã trực tiếp chứng kiến cán bộ, chiến sĩ đào từng lớp đất, nâng niu từng mảnh xương, từng kỷ vật của đồng đội đã nằm lại chiến trường hơn nửa thế kỷ. Từ những cảm xúc này, ông đã sáng tác nên bài thơ Tìm ánh sao trong đất mẹ. Sau đó bài thơ được nhạc sĩ Yên Lam phổ thành nhạc và do ca sĩ Trung Kiên trình bày.

Ca sĩ Trung Kiên cho biết dù thời gian gấp rút, anh vẫn cố gắng hoàn thành ca khúc này Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Khi nhận lời mời của thiếu tướng Trần Đức Thắng, ca sĩ Trung Kiên nhanh chóng hoàn thành tác phẩm này. Anh nói: "Những bài hát viết về quân đội, viết về người lính, đặc biệt là những liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc luôn khiến tôi xúc động. Trong bài có rất nhiều câu hay nhưng tôi thích nhất câu "Đất mở ra không phải một vết thương, đất mở lối cho người về với mẹ". Tôi được mời tham gia dự án này cách ngày 27.7 khoảng 6 ngày. Từ lúc nhạc sĩ phổ thơ, hòa âm đến khi mình thu âm và phát hành một sản phẩm hoàn chỉnh thì đó là khoảng thời gian không tưởng, khó khăn. Tuy nhiên, mọi thứ được hoàn thành chỉn chu và rất cảm ơn thiếu tướng Trần Đức Thắng đã để tôi hát bài hát của anh".

Thiếu tướng Trần Đức Thắng xúc động kể về khoảnh khắc chứng kiến những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại một địa điểm khai quật Ảnh: NVCC

Tác phẩm mang nỗi buồn sâu sắc nhưng không bi lụy, có đau thương nhưng không chìm trong tuyệt vọng. Sau mất mát là niềm kiêu hãnh, sau những tầng đất sâu là ánh sáng của sự trở về. Sau tiếng gọi tha thiết là lời khẳng định về sức sống bất tử của những người đã hiến dâng cho Tổ quốc.

Ở phần đầu, giai điệu như những bước chân đi vào miền ký ức, chậm rãi, sâu lắng. Đến phần cao trào, tiếng gọi "Đồng đội ơi!", "Tìm anh!", "Gọi anh!" vang lên khiến người nghe nghẹn ngào... Bài hát được dành tặng những người lính đang ngày đêm tìm kiếm đồng đội, cho những người mẹ Việt Nam anh hùng vẫn đang chờ tin con và dành cho những gia đình vẫn bền bỉ chờ đợi một thông tin, một kỷ vật hay một dòng tên được xác nhận. Ca khúc cũng là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ hòa bình không phải là điều tự nhiên có sẵn.