Ca sĩ Tùng Dương: 'Có nhà, có xe chưa hẳn là sống một đời rực rỡ'

Giàu năng lượng, chăm chuyển động và luôn nỗ lực đa dạng hóa mình, đó có lẽ là phác thảo chân dung trọn vẹn nhất về Tùng Dương sau tròn 25 năm làm nghề. Từ một cá tính âm nhạc từng bị cho là "kén người nghe", giờ đây Tùng Dương đã được mặc định là một "nghệ sĩ quốc dân" với những ca từ mà anh gọi là "vạm vỡ", có tính hiệu triệu cao trên những sân khấu thu hút hàng vạn khán giả. Điển hình là chương trình "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim mở đầu loạt sự kiện A80, trận chung kết ASEAN Cup 2026 hôm 26.8 vừa qua, hay vào tháng 12 tới là live concert thứ 15 lớn nhất trong sự nghiệp, dự kiến thu hút 40.000 - 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội)...

"Một "danh hiệu" khiến tôi rất mãn nguyện vì đó chính là sự thay đổi đặc biệt và lớn nhất đối với Tùng Dương ở thời điểm hiện tại. Phải đến khi được đứng giữa vạn người, mới cảm nhận được hết sự bé nhỏ của mình, đồng thời, cảm nhận được rõ hơn bao giờ sứ mệnh của một nghệ sĩ...", anh nói với Thanh Niên.

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"Sứ mệnh của một nghệ sĩ", trong hành trình 25 năm qua của Tùng Dương không chỉ thuần túy là những chuyển động sáng tạo mà còn đồng thời là những quan tâm, chia sẻ mà anh vẫn hằng hướng tới cộng đồng và những phận đời gặp biến cố không may. Một hành trình sống đẹp với kim chỉ nam "Mặt trời trong tâm", đúng như cái tứ anh đã chọn cho live concert Bay về phía mặt trời.

"Không chỉ Tùng Dương mà mỗi người đều có một mặt trời cho riêng mình trong tâm tưởng. Đó có thể là khát vọng, tình yêu, niềm tin, gia đình, quê hương hay một lý tưởng mà con người lựa chọn để hướng tới trong hành trình làm người. Với Tùng Dương, đó là nguồn năng lượng nội tại được bồi đắp bởi âm nhạc, gia đình, tình yêu, quê hương, lòng biết ơn, niềm tự tôn dân tộc và những trải nghiệm sau ¼ thế kỷ sống hết mình với nghệ thuật và nhất mực tận tâm với khán giả của mình...", nam "ca sĩ quốc dân" tâm niệm.

Ảnh: NVCC

"Biết ơn" vì thế là khởi nguồn cảm hứng và thiện chí "cho đi" của nam ca sĩ. 25 năm làm nghề, cùng những chuyển động không ngừng trong sáng tạo với nỗ lực đa dạng hóa mình, hào hứng kết nối với người trẻ và tích cực cập nhật các xu hướng âm nhạc mới, nam ca sĩ đã dành một thời lượng đáng kể trong lịch trình làm nghề bận rộn của mình cho các dự án thiện nguyện: quyên góp tiền (cùng những người bạn), trực tiếp đi trao quà, biểu diễn gây quỹ hỗ trợ y tế, trẻ em, bệnh nhân nghèo, đồng bào vùng thiên tai...

Non 15 năm trước, Tùng Dương từng có thời gian dài đồng hành với người bạn nghề thân thiết của anh là ca sĩ Thanh Lam trong các chương trình thiện nguyện dành cho trẻ em và bệnh nhi. Năm 2012, anh cùng Thanh Lam và các nghệ sĩ thực hiện đêm nhạc Thương, quyên góp gần 800 triệu đồng từ tiền vé và bán tranh để trao cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Viện K, Viện Huyết học, Bệnh viện Nhi, Viện Truyền máu... Khoảng thời gian 2015 - 2016, anh cùng đàn chị Thanh Lam và nhóm Cùng em tới trường đi tới các địa bàn khó khăn, trong đó có Xín Mần (Hà Giang cũ), tham gia xây dựng trường cho trẻ em vùng cao. Năm 2017, Tùng Dương đến Trung tâm tự kỷ Sao Mai trao quà cho các bạn nhỏ, cùng tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ "Tôi đã hiểu, còn bạn?"...

Ảnh: NVCC

Giai đoạn Covid-19 đã chứng kiến một trong những đợt thiện nguyện quy mô lớn nhất của Tùng Dương khi anh cùng bạn bè quyên góp khoảng 2 tỉ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Năm 2021, anh lại cùng nhóm bạn của mình tiếp tục quyên góp gần 2 tỉ đồng hỗ trợ người dân Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch...

Tháng 9.2024, trước những tổn thất mà cơn bão Yagi gây ra, Tùng Dương là một trong những ca sĩ đầu tiên ở miền Bắc cùng bạn bè quyên góp 500 triệu đồng hỗ trợ người dân Thái Nguyên. Giải Mai Vàng 2024 đã vinh danh Tùng Dương ở hạng mục Nghệ sĩ vì cộng đồng vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong các dự án thiện nguyện trước đó và đặc biệt là trong năm 2024.

Đến năm 2025, anh lại cùng nhóm bạn quyên góp 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh/thành: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa bị thiệt hại bởi bão Bualoi. "Những ánh mắt ngơ ngác cần sẻ chia/Những mái ấm tan nát cần sẻ chia/Những em bé không bố cần đến trường/Những trang giấy trắng viết lên tình người... - những ca từ cảm động trong ca khúc Sau bão của nhạc sĩ Lê Minh Sơn mà tôi từng hát cùng Thanh Lam trong đêm nhạc gây quỹ giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão năm 2013 thêm lần nữa lại ám ảnh tôi...", giọng ca Tái sinh nhớ lại.

Ảnh: NVCC

Dù luôn nỗ lực đa dạng hóa mình trên nhiều thể loại, đề tài..., nhưng không khó để nhận thấy, xuyên suốt cảm thức âm nhạc của Tùng Dương luôn là những giằng xé nội tâm về sứ mệnh làm người, giá trị sống; cách thức để công cuộc làm người ấy trở nên có ý nghĩa và "rực rỡ" theo như cách mà họ có thể... Human và Đa vũ trụ chính là những dự án âm nhạc phản chiếu những thao thức đó của anh. Người sở hữu kỷ lục 14 lần thắng giải âm nhạc Cống hiến cũng đồng thời là người miệt mài cống hiến cho cộng đồng bằng những dự án thiện nguyện kịp thời, thiết thực, giúp nhiều mảnh đời đứt gãy được "tái sinh" và các vùng quê vụn vỡ được tái thiết.

Từ các dự án đơn lẻ, đến tháng 10.2025, Tùng Dương quyết định chuyển sang hoạt động có tính tổ chức dài hạn bằng việc trở thành Đại sứ của Quỹ từ thiện Chạm Yêu thương, cùng đạo diễn Việt Tú. Quỹ được thành lập năm 2025, tập trung vào y tế và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em, với ba nhóm dự án: Gieo tương lai - Gieo sức sống - Gieo hy vọng, bằng nguồn ngân sách 20 tỉ đồng trong quý 4/2025, hướng tới hỗ trợ hơn 10.000 người yếu thế... "Khi chúng ta lan tỏa tình yêu thương, chúng ta có những điểm đến - đó là những lần "chạm" để cảm nhận được sự đồng lòng, sự quyết tâm và sự sẻ chia…", anh chia sẻ trong vai trò Đại sứ của Quỹ.

Là nghệ sĩ có tư duy làm nghề bài bản, thông minh, với các bước hoạch định rõ ràng, nhanh nhạy, nam "ca sĩ quốc dân" đồng thời cũng mang tư duy đó vào cách anh làm thiện nguyện, để đưa tới hiệu quả kịp thời, thiết thực nhất và tuyệt nhiên không để lại điều tiếng. Giữa lịch trình làm nghề bận rộn, giọng ca Tái sinh vẫn luôn chọn cách thu xếp thời gian để đến tận nơi, nhìn tận mắt; xác định nhu cầu cụ thể; dùng nguồn lực của mình cùng nhóm bạn thân để quyên góp, hỗ trợ kịp thời...

"‘Nghệ sĩ tính’ không nằm ở nơi phẳng lặng, an phận thủ thường. ‘Nghệ sĩ tính’ nằm ở cách nhìn cuộc đời đầy chất thơ, mà cũng đầy lý trí, trách nhiệm. Bên cạnh các sản phẩm sáng tạo, những dự án thiện nguyện mà tôi chọn song hành cùng những số phận gặp biến cố cũng chính là cách tôi bày tỏ tinh thần trách nhiệm của mình trước cuộc đời...", nam ca sĩ giàu cá tính chia sẻ.



Ảnh: NVCC

Giọng ca Nếu cả đời không rực rỡ thì sao bày tỏ với Thanh Niên về quan niệm "sống đẹp", "sống rực rỡ" của anh: "Sống đẹp, với tôi, trước hết là sống một cuộc đời có giá trị. Giá trị ở đây không nhất thiết phải "rực rỡ" theo cách những bộ cánh lấp lánh hay những hào quang trước đám đông, những lớp vỏ bề nổi. Hào quang đáng giá nhất của một đời người chính là sống có trách nhiệm, lý tưởng, là sáng lên bằng chính ngọn lửa đầy nhiệt huyết trong mình. Trách nhiệm với bản thân, người thân và trên hết, là với xã hội. Là nỗ lực khám phá, làm mới bản thân để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng theo cách mà mình có thể đóng góp. Là thành thật với bản thân và chân thành với mọi người. Là dám thừa nhận thất bại của mình cũng như thừa nhận thành công của người khác. Là không thờ ơ trước cuộc đời và những phận người khốn khó, kém may mắn hơn mình…".

"Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao" vì thế luôn mãi là câu hỏi bỏ ngỏ để mỗi chúng ta tự "điền vào chỗ trống". Một hành trình ý nghĩa là nỗ lực không ngừng nghỉ để lớn lên; rồi khi lớn lên, chúng ta lại cảm thấy mình bỗng trở nên bé nhỏ trước thế giới bao la rộng lớn. Nhưng xét cho cùng, đó cũng là một cảm giác rất cần thiết để giúp chúng ta không bị rơi vào ảo giác vì những sự "rực rỡ" nhất thời, bề nổi…

Ảnh: NVCC