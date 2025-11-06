Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi không thể hát nhạc xưa theo lối hát như anh Tuấn Ngọc

Lạc Xuân
06/11/2025 06:05 GMT+7

Tùng Dương vừa cho ra mắt đĩa than 'Vol.1: The Voice - Timeless' gồm những tình khúc bất hủ. Nam ca sĩ cho biết các ca khúc này được anh và ê kíp khoác lên diện mạo mới, hát theo cách cảm nhận của riêng mình.

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi không thể hát nhạc xưa theo lối hát như anh Tuấn Ngọc- Ảnh 1.

Tùng Dương muốn tìm lại vẻ đẹp tinh thần nguyên sơ của âm nhạc

Ảnh: NVCC


Tùng Dương muốn thử thách với chính mình

Chiều 5.11, ca sĩ Tùng Dương giới thiệu album mới mang tên Vol.1: The Voice - Timeless. Sản phẩm là tuyển tập những tình khúc bất hủ được thu âm dưới định dạng đĩa than (vinyl). Anh lý giải tên album gồm 2 vế, mang ý nghĩa song hành của tiếng hát Tùng Dương với những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Nếu ở các album Human, Multiverse, Tùng Dương thỏa sức bung phá trong không gian âm nhạc mới lạ, tiên phong thì ở Vol.1: The Voice - Timeless, anh trở lại với những gì tối giản, tự sự để vẻ đẹp trong tiếng hát và bài hát cùng thăng hoa. 

Album gồm 8 ca khúc, là những nhạc phẩm đi cùng năm tháng như: Một mình, Cô đơn, Ngậm ngùi, Nỗi lòng người đi, Riêng một góc trời, Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi Kiếp nào có yêu nhau.

Những bài hát này đã có vô số các phiên bản thu âm và trình diễn trước đây, gắn với những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam, thậm chí góp phần tạo nên những trường phái trong cách thể hiện nhạc xưa, nhạc bất hủ. Tuy nhiên, Tùng Dương cho biết anh không để mình bị cuốn theo những phong cách đã định hình, mà tạo ra những không gian cảm xúc mới lạ. Các ca khúc vẫn mang tới một Tùng Dương khác biệt qua tinh thần anh muốn truyền tải qua từng bài hát.

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi không thể hát nhạc xưa theo lối hát như anh Tuấn Ngọc- Ảnh 2.

Tùng Dương giới thiệu đĩa than The Voice - Timeless tại TP.HCM

Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ chia sẻ: "Tùng Dương trước giờ biến hóa rất nhiều, rất mạnh mẽ, máu lửa. Nhưng lần này tôi thử thách với chính mình, hát đơn giản, không hoa mỹ hay can thiệp nhiều thứ. Đương nhiên, tôi không thể hát nhạc xưa theo lối hát của anh Tuấn Ngọc được, bởi vì đó là một tượng đài của dòng nhạc xưa, với một trường phái riêng. Còn tôi theo tư duy âm nhạc, với cách cảm nhận của thế hệ mình. Album lần này có thể gọi là "back to basic" khi chúng tôi mong muốn mang khán giả trở về với những gì nguyên bản nhất".

'Hát phô, hát oét mới là con người'

Với album lần này, giọng ca Tái sinh bày tỏ muốn tôn vinh những tác phẩm, tác giả, đồng thời làm nổi bật vai trò của dàn nhạc, những người đã giúp ca sĩ tỏa sáng. Điểm đặc biệt của album này là thu âm theo kỹ thuật analog, không dùng phương pháp kỹ thuật số thịnh hành hiện nay.

"Dù trong thời đại âm nhạc kỹ thuật số, chúng tôi vẫn khát khao được tìm lại những vẻ đẹp, tinh thần nguyên sơ, dung dị. Khi cầm sản phẩm trên tay, chúng tôi chỉ tạm hài lòng thôi, chứ chưa mãn nguyện. Bởi ở đâu đó vẫn còn có ít lỗi. Chẳng hạn có vài nốt hơi tươi, hoặc hơi non nhưng tôi vẫn quyết định giữ nguyên, không tác động kỹ thuật số vào. Nhưng tôi quan niệm đôi khi hát phô, "hát oét" mới là con người, còn hoàn hảo quá lại thành... AI mất rồi. Tôi cũng không thích sự hoàn hảo, vì phải có gì đó chưa tròn trịa để còn phấn đấu", anh nói.

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi không thể hát nhạc xưa theo lối hát như anh Tuấn Ngọc- Ảnh 3.

Tùng Dương cho biết anh chưa hoàn toàn hài lòng 100% với sản phẩm mới

Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ cho biết, với mỗi ca khúc, anh thu âm trọn vẹn từ đầu đến cuối, thu 4- 5 lần rồi chọn phiên bản hát tốt nhất, thay vì dựa vào kỹ thuật số để chỉnh sửa sai sót. Mỗi lần vào phòng thu, anh có thể thu vài bài, nhưng chỉ chọn thu một ca khúc mỗi ngày nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Giám đốc âm nhạc của dự án là nhạc sĩ Hồng Kiên. Anh mang đến một không gian âm nhạc đa sắc trên một nền tưởng như đơn sắc, từ bán cổ điển êm dịu đến một chút jazz ngẫu hứng và phong vị funky/soul đầy cảm xúc. Nhạc sĩ Hồng Kiên cho biết làm đĩa than đương nhiên là khó và thực hiện sản phẩm cho Tùng Dương còn khó hơn, đặc biệt áp lực khâu chọn bài, tìm kiểu phối và dựng tổng thể hình hài của album. 

Khám phá thêm chủ đề

Tùng Dương Ca sĩ Tùng Dương Tuấn Ngọc đĩa than nhạc xưa
