Giải trí

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi chưa bao giờ ghét Chi Pu

Lạc Xuân
Lạc Xuân
17/11/2025 21:54 GMT+7

Sự kết hợp giữa Văn Mai Hương và Chi Pu trong sản phẩm âm nhạc 'Vườn hồng' thu hút sự chú ý của khán giả, bởi cả hai từng vướng nghi vấn mâu thuẫn trong quá khứ. Tại buổi ra mắt MV, Văn Mai Hương thẳng thắn làm rõ tin đồn ghét đồng nghiệp.

Văn Mai Hương - Ảnh 1.

Văn Mai Hương và Chi Pu bỏ qua những ồn ào trước đó, lần đầu kết hợp cùng nhau

Ảnh: NVCC

Văn Mai Hương nói về mối quan hệ với Chi Pu

Chiều 17.11, ca sĩ Văn Mai Hương ra mắt MV Vườn hồng tại TP.HCM. Sản phẩm gây chú ý khi có sự kết hợp cùng ca sĩ Hà Trần và Chi Pu. Tại sự kiện, Văn Mai Hương nhận được câu hỏi liên quan đến những ồn ào trong quá khứ với Chi Pu.

Giọng ca Đại minh tinh thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người hay nghĩ là tôi ghét Chi Pu, nhưng tôi chưa bao giờ ghét Chi. Kể cả hành trình của Chi ở Đạp gió, tôi cũng thường xuyên xem và thấy rất nể phục Chi Pu. Còn chuyện trước đây, tôi nghĩ ai cũng có những đoạn như vậy. Tôi vào nghề từ 16-17 tuổi, trên hành trình ở độ tuổi đôi mươi, những người làm nghề sớm thường có va vấp và bộc phát mang tính cảm xúc cao. Tôi cũng từng trải qua những điều tương tự Chi Pu, đôi khi có những cảm xúc nhất thời được chia sẻ ra. Bây giờ tôi chưa thể nói mình quá trưởng thành để hoàn hảo hơn, nhưng mình ngày càng cải thiện bản thân và nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn, có góc nhìn khác so với lúc trước".

Văn Mai Hương - Ảnh 2.

Hai người đẹp cho biết luôn dành sự ngưỡng mộ cho nhau trong hành trình hoạt động nghệ thuật

Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ cho biết, sự kết hợp lần này là do cô và Chi Pu tìm được ở nhau "nguồn năng lượng có thể đi chung". Trong khi đó, Chi Pu chia sẻ rằng mọi việc diễn ra dựa trên sự đồng điệu nghệ thuật. Giọng ca Đóa hoa hồng tiết lộ đây là lần thứ 2 cô nhận được lời mời từ Văn Mai Hương. Lần đầu, Chi Pu từ chối vì thấy sản phẩm chưa phù hợp và chưa đúng thời điểm hợp tác. Lần thứ hai, khi nghe demo Vườn hồng, Chi Pu đồng ý tham gia.

"Chắc mọi người sẽ thắc mắc là sau bao nhiêu chuyện như thế, vì sao tôi và Văn Mai Hương vẫn hợp tác với nhau. Lý do của tôi rất đơn giản, tôi chỉ tập trung vào cảm giác nghệ thuật và chuyên môn từ Hương. Sự nỗ lực và bền bỉ của Văn Mai Hương là điều mà tôi thấy ngưỡng mộ. Cách Hương hoạt động nghệ thuật cũng là điều mà tôi thấy trân trọng", Chi Pu cho hay.

Văn Mai Hương - Ảnh 3.

Văn Mai Hương sẽ ra mắt 3 album trong vòng 5 năm

Ảnh: NVCC

Chi Pu nói thêm, Văn Mai Hương có nền tảng thanh nhạc tốt và nhiều kinh nghiệm hơn. Dù vậy, cô không áp lực khi kết hợp mà xem đây là cơ hội để bản thân học hỏi. Người đẹp sinh năm 1993 khẳng định mỗi người có thế mạnh khác nhau, bản thân rất tự tin khi tham gia dự án và cho rằng sự kết hợp giữa một người thiên về giọng hát và một người mạnh về trình diễn sẽ tạo nên sự độc đáo cho sản phẩm.

Vườn hồng là ca khúc được Hứa Kim Tuyền cùng Dlight chấp bút, từ chiêm nghiệm tình yêu của chính Văn Mai Hương khi cô chủ động đón nhận những rung động nhưng vẫn đầy khéo léo. Qua sản phẩm, nữ ca sĩ muốn gửi gắm thông điệp: "Mỗi phụ nữ đều là một đóa hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản". Ngay sau MV Vườn hồng, Văn Mai Hương sẽ ra mắt album phòng thu thứ 5 Giai nhân vào ngày 25.11.

Khám phá thêm chủ đề

Văn Mai Hương Chi Pu mâu thuẫn ồn ào Ca sĩ Văn Mai Hương
