Ca sĩ Việt đóng phim cùng tài tử 'Cô đi mà lấy chồng tôi' là ai?

Dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn mang tên Mẹ ơi, về nhà (Here I Am) hé lộ bức tranh đầy cảm xúc, day dứt. Cú “lột xác” của "thánh hài" Lee Yi Kyung, màn đối đầu giữa anh và tài tử Choi Daniel, cùng sự kết hợp với nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi khiến người xem không khỏi tò mò.

Mẹ ơi, về nhà là dự án điện ảnh tâm lý, chữa lành đánh dấu sự hợp tác giữa hai nền điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc. Cốt truyện phim xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một đứa trẻ mồ côi từng bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc hơn 20 năm trước, mang trong lòng nỗi trăn trở sâu sắc về gốc rễ của mình, sau khi mẹ nuôi người Việt là Diễm Hạnh (Minh Hà) qua đời.

Hoàng Yến Chibi sánh đôi tài tử Lee Yi Kyung trong tác phẩm tâm lý Việt - Hàn Ảnh: ĐPCC

Trên hành trình tìm lại cội nguồn, anh tình cờ cứu giúp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một ca sĩ Việt Nam trẻ tuổi, bản lĩnh đang chật vật mưu sinh tại xứ người. Hoàng và My đã đồng hành cùng nhau trong một hành trình đầy kịch tính để tìm lại bản ngã, xoa dịu những vết thương lòng của tuổi trẻ.

Trước đó, nhà sản xuất đã "đánh úp" khán giả bằng một đoạn teaser ngắn về nhân vật Huy Hoàng (do nam diễn viên Lee Yi Kyung thủ vai). Trong đoạn phim này, anh đang lên kế hoạch mang tro cốt của mẹ nuôi về lại Việt Nam. Đặc biệt, khoảnh khắc ngôi sao xứ Hàn đánh vần tên các địa danh như Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Ninh Thuận, Vũng Tàu... bằng tiếng Việt khiến người xem không khỏi thích thú.

Lee Yi Kyung từng gây chú ý với vai diễn Bỗng dưng trúng số (thu về 150 tỉ đồng tại Việt Nam), hay vai diễn phản diện nhưng không kém phần hài hước trong Cô đi mà lấy chồng tôi. Tuy nhiên, khi tham gia Mẹ ơi, về nhà anh quyết định rũ bỏ hoàn toàn phong cách "thánh hài" để hóa thân thành Huy Hoàng - nhân vật có quá khứ của một đứa trẻ bị bỏ rơi với nhiều trăn trở về cội nguồn.

Sự kết hợp của Hoàng Yến Chibi và tài tử xứ Hàn khiến người xem không khỏi tò mò Ảnh: ĐPCC

Sự trở lại của Hoàng Yến Chibi

Còn với Hoàng Yến Chibi, cô hóa thân thành ca sĩ trẻ đang chật vật mưu sinh tại Hàn Quốc. Khi gặp Huy Hoàng, 2 tâm hồn cô đơn, một người xa xứ nỗ lực vì đam mê, một kẻ lạc loài đi tìm cội nguồn đã vô tình va vào nhau.

Hoàng Yến Chibi mang đến một Diễm My đại diện cho vẻ đẹp của thiếu nữ hiện đại, độc lập và luôn rực cháy nhiệt huyết theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sự tươi sáng, kiên cường của cô dường như đối lập nhưng lại vô tình xoa dịu sự lạnh lùng và nỗi chênh vênh của Huy Hoàng.

Trước đó, Hoàng Yến Chibi từng gây chú ý với vai diễn Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ hay Sỏi trong Thất sơn tâm linh. Ngoài ra, cô còn hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực ca hát, từng tham gia show âm nhạc Chị đẹp đạp gió mùa 2. Trở lại với điện ảnh sau thời gian vắng bóng, việc góp mặt trong một tác phẩm kết hợp Việt - Hàn của giọng ca Đồi hoa mặt trời khiến khán giả tò mò.



