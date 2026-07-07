Ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế ở Singapore

Asia Arts Festival hướng tới mục tiêu xây dựng sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, nơi các nghệ sĩ, học sinh và sinh viên yêu nghệ thuật có cơ hội thể hiện tài năng, giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau. Mỗi mùa giải đều quy tụ thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Đức, New Zealand... Được biết ca sĩ Bích Hồng là giám khảo thanh nhạc duy nhất đến từ Việt Nam. Cô sẽ cùng các nghệ sĩ, nhà giáo dục và chuyên gia nghệ thuật quốc tế tìm kiếm những tài năng xuất sắc qua các vòng tranh tài từ ngày 6 - 12.7.

Ca sĩ Bích Hồng vinh dự khi ngồi ghế giám khảo Asia Arts Festival Ảnh: NVCC

Chia sẻ về vai trò giám khảo tại mùa giải năm nay, ca sĩ Bích Hồng bày tỏ: "Tôi thực sự xúc động và vinh dự khi được ban tổ chức tin tưởng mời tham gia. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi với tư cách một nghệ sĩ và giảng viên thanh nhạc, mà còn là niềm tự hào khi được đại diện Việt Nam đồng hành cùng các chuyên gia nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới”.

Tuy nhiên, ca sĩ Bích Hồng cũng cho biết bên cạnh niềm tự hào ấy, việc được đứng trong hàng ngũ giám khảo của một liên hoan nghệ thuật quốc tế uy tín cũng đồng nghĩa với một trọng trách lớn. Vì vậy, cô khẳng định sẽ làm việc với tinh thần công tâm, khách quan để tìm ra những thí sinh tài năng đóng góp cho sự phát triển nền nghệ thuật trong khu vực và thế giới.

Trong những mùa giải trước, ca sĩ Bích Hồng thường đảm nhận vai trò giảng viên huấn luyện, trực tiếp dẫn dắt các học sinh tham dự cuộc thi. Theo nữ ca sĩ, trong những năm qua, các thí sinh Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đẹp tại Asia Arts Festival bằng tài năng, sự nghiêm túc trong học tập và bản lĩnh biểu diễn. Điều đó cho thấy chất lượng đào tạo nghệ thuật của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên đấu trường quốc tế.

Bích Hồng hiện là Phó trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Ảnh: NVCC

“Tôi hy vọng tại mùa liên hoan lần thứ 13, các đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng, phát huy những thành tích đã đạt được ở các mùa trước, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh sân khấu và khả năng hội nhập quốc tế. Quan trọng hơn cả những giải thưởng, tôi mong các em sẽ mang đến hình ảnh một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam tài năng, giàu bản sắc, tự tin và đầy khát vọng trên sân chơi này”, cô bày tỏ.

Sự nghiệp của ca sĩ Bích Hồng

Ca sĩ Bích Hồng là Phó trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tạo được nhiều dấu ấn sự nghiệp trong dòng nhạc dân gian. Trên cương vị nghệ sĩ biểu diễn, Bích Hồng từng giành giải ba Liên hoan Tiếng hát Mùa thu 2010 do Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức; giải ba dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao mai 2011, đồng thời nhận giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Năm 2018, cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời biểu diễn tại chương trình hòa nhạc Vietnam, ma terre natale, giới thiệu tới bạn bè quốc tế nhiều ca khúc Việt Nam nổi tiếng như Quê hương, Dòng sông tuổi thơ, Cò lả, Người ơi đừng về, Trống cơm.