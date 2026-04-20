Ca sĩ Việt xác nhận ly hôn chồng nhạc sĩ

Thạch Anh
Thạch Anh
20/04/2026 12:32 GMT+7

Trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Hà Thúy Anh xác nhận chuyện 'đường ai nấy đi' với nhạc sĩ Tuấn Mario. Thông tin này được nhiều khán giả quan tâm.

Cùng thời điểm, Hà Thúy Anh đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện hôn nhân. Cô cho biết: “Sau một thời gian dừng lại và ổn định cuộc sống, hôm nay mình xin phép thông báo rằng mình và anh Tuấn Mario đã không còn chung đường”.

Hà Thúy Anh dành thời gian ổn định lại cuộc sống sau đổ vỡ

Theo Hà Thúy Anh, quyết định này được cả hai đưa ra từ trước. Hiện tại, cô và nhạc sĩ Tuấn Mario đã có cuộc sống riêng, luôn dành sự tôn trọng cho nhau. Cặp đôi mong muốn thông báo này sẽ thay lời muốn nói tới sự quan tâm của bạn bè và mối quan hệ công việc của họ. Hà Thúy Anh bày tỏ thêm: “Mong mọi người thấu hiểu và tôn trọng sự riêng tư của cả hai”.

Thông tin về chuyện đời tư của Hà Thúy Anh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ: “Thôi thì chúc cả hai em đều luôn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình nha. Đứa nào anh cũng thương y như xưa”.

Trong khi đó, một người bạn nhắn nhủ: “Nhìn về phía trước và mạnh mẽ lên nhé chị”. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh nhắn nhủ: “Dù sao chị cũng ngậm ngùi vì quen biết hai đứa từ ngày đầu tiên. Thôi thì cuộc sống mỗi gia đình đều có cách riêng, chúc em luôn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống”.

Hà Thúy Anh trước khi ly hôn

Trước khi xác nhận "đường ai nấy đi", Hà Thúy Anh và Tuấn Mario từng là cặp đôi ăn ý trong cuộc sống lẫn trong âm nhạc

Hà Thúy Anh sinh năm 1988, từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2012, trở thành học trò của Đàm Vĩnh Hưng. Đến năm 2016, nữ ca sĩ góp mặt trong Gương mặt thân quen, giành giải ba chung cuộc. 3 năm sau, giọng ca 8X thử sức ở Hãy nghe tôi hát. Cô vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc.

Chuyện tình giữa Hà Thúy Anh và nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario bắt đầu năm 2012, khi nữ ca sĩ tham gia Giọng hát Việt. Trong quá trình chuẩn bị, cô được một người bạn dắt đến chỗ Tuấn Mario để thu âm. Từ đó, họ dần gắn bó với nhau.

Sau khi “về chung nhà”, cặp đôi không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà luôn hỗ trợ nhau trong công việc. Cả hai cũng không ngại dành những lời có cánh khi nói về nhau. Nam nhạc sĩ từng cho biết vợ từ một người phụ nữ nóng tính dần dịu dàng, biết lo lắng cho gia đình. Tuấn Mario không chỉ tạo động lực để vợ phát triển mà còn sáng tác những bài hát riêng, giúp sự nghiệp của người bạn đời có những bước tiến mới.

Ca sĩ Hà Thúy Anh: Từng làm phát thanh viên vì sợ 'ế chồng'

Ca sĩ Hà Thúy Anh: Từng làm phát thanh viên vì sợ 'ế chồng'

Hà Thúy Anh có dịp chia sẻ về sự nghiệp ca hát cũng như tiết lộ cuộc sống hôn nhân với ông xã Tuấn Mario trong chương trình Đời nghệ sĩ.

