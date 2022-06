Ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố thêm 9 đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng

Ngày 22.6, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh), đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 9 cá nhân, có vai trò đồng phạm, giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) có hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, “vu khống”, “làm nhục người khác”.

Tố cáo luật sư Đặng Anh Quân

Ca sĩ Vy Oanh và luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (bảo vệ quyền lợi cho nữ ca sĩ) cho biết, trong đơn nêu rõ vai trò cũng như dẫn chứng hành vi đồng phạm của 9 cá nhân liên quan. Vì vậy, nữ ca sĩ mong muốn Cơ quan CSĐT sẽ làm rõ, xử lý nghiêm.

Cụ thể, đối với luật sư Đặng Anh Quân, ca sĩ Vy Oanh dẫn chứng ông Đặng Anh Quân có vai trò cố vấn pháp lý cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Trong các buổi livestream, bị can Hằng giới thiệu ông Quân có học vị tiến sĩ luật và lúc đó đang công tác tại Trường ĐH Luật TP.HCM. Bởi vậy, các buổi livestream của bà Hằng có mặt ông Quân tham gia thu hút rất nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ vì người xem tin tưởng vào những kiến thức pháp luật mà ông Quân chia sẻ liên quan đến từng chủ đề livestream của bà Hằng.

Tuy nhiên, trong các buổi livestream tham gia cùng bị can Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng mà bị can Hằng đưa ra. Phần lớn thời gian ông Quân tham gia cùng bị can Hằng để phụ họa, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần, cũng như giúp sức, củng cố cho quan điểm sai trái của bị can Hằng.

"Ông Quân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm vu khống, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi”, đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đề cập.

Đề nghị khởi tố nhóm 3 cá nhân thuộc ê kíp hậu trường livestream của Nguyễn Phương Hằng

Ngoài ra, ca sĩ Vy Oanh còn tố cáo, đề nghị khởi tố nhóm 3 cá nhân thuộc ê kíp hậu trường các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng, gồm: ông Huỳnh Công Tân (MC, dẫn dắt các buổi livestream), bà Lê Thị Thu Hà (chủ tài khoản Facebook Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (chủ tài khoản Facebook Hoàng Nhi).





Đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh cho rằng, đây là nhóm người giữ vai trò trợ lý, thư ký xuyên suốt trong quá trình bị can Nguyễn Phương Hằng livestream cho đến khi bị can này bị bắt.

Ca sĩ Vy Oanh còn nêu, những người này đã giúp bị can Hằng quản lý khoảng 12 kênh, trang mạng xã hội, lên kịch bản, khách mời trong các buổi livestream của bị can này để phát các thông tin trực tiếp với nội dung, ngôn từ sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nữ ca sĩ cũng như những cá nhân, tổ chức khác.

Chủ các kênh YouTube tham gia phát tán, tạo video không đúng sự thật

5 cá nhân còn lại bị nữ ca sĩ Vy Oanh nhắc tên, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố là: Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh YouTube Lang Thang Đường Phố), Jimmy Huỳnh, Chinh Lê, Long Ngô, Anh Nông Dân, Võ Minh Điền (Điền Võ Vlog).

Theo ca sĩ Vy Oanh, những chủ kênh YouTube trên đã tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bị can Nguyễn Phương Hằng. Đồng thời những người này đã tạo ra các video với những thông tin sai sự thật theo những chủ đề đang “hot”, đang “trending” nhằm xúc phạm nữ ca sĩ cũng như các cá nhân khác.

“Những video này đánh vào sự tò mò, hiếu kỳ và lòng thù hận của người xem để thu lợi bất chính bằng cách chạy quảng cáo trên nền tảng video của YouTube hoặc quảng cáo trực tiếp sản phẩm cho những người có nhu cầu quảng cáo sản phẩm của họ đến người xem”, ca sĩ Vy Oanh phản ánh trong đơn đề nghị khởi tố.