Cả thành phố đều đang đến 'Another Saigon': Các Saigonese có biết đó là gì không?

Chỉ vừa mới ra mắt thời gian gần đây, thế nhưng "Another Saigon" nhanh chóng lọt top trending của cộng đồng mạng. Có gì đặc biệt mà đi đâu cũng thấy bạn bè check-in ở 96 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Q.1?

"Another Saigon" là không gian trưng bày và trải nghiệm sản phẩm công nghệ LG lần đầu tiên tại Việt Nam. Ngay từ bên ngoài nhìn vào, "Another Saigon" sẽ mang đến cho bạn cảm giác vừa tò mò vừa thích thú. Trưng bày sản phẩm không có nghĩa là phải khô khan, đúng vậy, "Another Saigon" chính là một minh chứng sống động cho điều này.

Với nét thiết kế "chuẩn Hàn" thế này, hẳn là bạn chưa thể đoán ra được những bí mật bên trong của điểm đến đang gây được sự chú ý của cộng đồng người trẻ hiện nay rồi!

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài khác lạ, hút ánh nhìn, không gian trưng bày và trải nghiệm sản phẩm độc nhất này của LG còn mang đến cho bạn một hành trình thưởng lãm loạt các dòng thiết bị công nghệ đỉnh cao hiện nay theo một cách vô cùng mới lạ. Bắt đầu bước vào trong nhé! Trước tiên, bạn sẽ bị thu hút bởi loạt các tủ quần áo LG Styler, tủ chăm sóc giày dép LG Styler ShoeCare và LG ShoeCase. Chỉ cần nghĩ đến những lần vất vả mang những bộ sưu tập Xuân - Hè, Thu - Đông của mình ra tiệm giặt ủi, bạn sẽ thật tâm mong muốn mình có thể sở hữu những thiết bị chuyên dụng để chăm lo cho những món đồ mình vô cùng nâng niu. Hãy để lại những món đồ mà bạn muốn LG Styler làm sạch và "đón" chúng ở cuối hành trình nhé!

Tự mình trải nghiệm loạt những sản phẩm sinh ra là để chăm sóc những món đồ bằng vải mà bạn yêu, đây chính là điều đầu tiên mà "Another Saigon" mang đến cho bạn!

Cũng tại khu vực "Hello, LG" ở tầng G, bạn sẽ được "sờ tận tay" những sản phẩm túi xách được chế tác thủ công từ những tấm bạt tái chế với nhiều màu sắc trẻ trung, thiết kế hiện đại nhưng có tính ứng dụng cao từ thương hiệu dòng dòng . Sự hiện diện của Dòng Dòng tại "Another Saigon" thể hiện mong muốn truyền nguồn cảm hứng sống xanh đến cho cộng đồng bạn trẻ. Và sau khi đã lắng nghe về câu chuyện chung tay tạo nên những biến đổi tích cực cho môi trường, hãy chọn cho mình một thức uống "chuẩn gu" để tiếp tục khám phá những điều bí mật đang chờ ở những tầng tiếp theo!

Tại khu vực "The Curation of Good Life" ở tầng 1, bạn sẽ thỏa thích thả hồn mình cùng với các thiết bị công nghệ mang màu sắc vô cùng tinh tế, thời thượng. Nếu như bạn từng nghĩ rằng thiết bị thông minh chỉ nên mang một số tone màu trung tính để dễ dàng kết hợp với không gian nhà cửa, với đồ nội thất… thì hẳn bạn sẽ phải đổi ý khi thấy sự hiện diện của BST LG Objet. Tủ lạnh LG Objet InstaView, Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture, Tháp giặt sấy LG WashTower... tất cả đều mang những diện mạo mới mẻ, vượt xa mọi quy chuẩn thường thấy về mặt thiết kế. Trải nghiệm liền mạch với hệ sinh thái các thiết bị công nghệ hiện đại từ LG chắc chắn sẽ khiến bạn định nghĩa lại không gian sống mà mình ao ước.

Không gian này chẳng khác nào một thế giới thu nhỏ và bạn chính là một nhân vật đang tận hưởng cuộc sống vô cùng thoải mái bên trong đó, phải không?

Nếu đã là một người trẻ đam mê công nghệ, chắc hẳn phải có đến 80% khả năng bạn luôn đau đáu tìm kiếm cho mình những thiết bị hiển thị đỉnh cao phải không? Việc tìm kiếm màn hình với độ phân giải chuẩn chỉnh, bộ vi xử lý nhanh như chớp đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, làm việc đến "chiến game" chính là điều bạn luôn quan tâm. Nếu đã vậy thì "Another Saigon" sẽ mang đến cho bạn cơ hội có 1-0-2 bước vào thế giới hoàn toàn tách biệt tại khu vực "The Friend of Good Life" để trải nghiệm những thiết bị đỉnh cao.

Và đừng quên ngắm nghía qua phòng trưng bày hệ sinh thái các giải pháp công nghệ thu nhỏ của LG nhé! Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về độ tinh xảo, cũng như "há hốc" về tính ưu việt của những công nghệ cốt lõi từ LG

Kết thúc hành trình trải nghiệm trung tâm Another Saigon tại khu vực "The Joy of Good Life" tại tầng 5, bạn sẽ có cơ hội đắm mình vào không gian đa sắc độc đáo được tạo nên bởi các dải màu biến đổi linh hoạt từ BST tủ lạnh MoodUP. Cùng với sự trợ giúp của hệ thống đèn LED hiện đại tại không gian studio này, bạn hãy tự do sáng tạo nội dung hình ảnh hay video theo ý thích của cá nhân và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Không gian bao quanh bởi ánh sáng và âm thanh "đa tầng đa sắc" như thế này làm sao có thể bỏ qua được, hỡi cộng đồng Saigonese ơi!

Nếu là thần dân của đế chế FOMO (Fear of Missing out) tâm nguyện không thể đi sau bất kỳ một xu hướng nào thì chắc chắn bạn phải thu xếp công việc để nhanh chóng đến trải nghiệm tại "Another Saigon" đi thôi! Có thể bạn sẽ phải dành cả một buổi, hoặc thậm chí một ngày trời để đắm mình trong không gian độc đáo không đâu có được này! Thử và chia sẻ xem điều bạn thích nhất ở "Another Saigon" là gì nhé!