Cá tra 'bơi' vào thực đơn chuỗi sushi nổi tiếng Nhật Bản

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản xác nhận thông tin cá tra Việt Nam chính thức có tên trong thực đơn chuỗi nhà hàng Kura Sushi nổi tiếng thứ hai ở Nhật Bản.

Món sushi cá tra được đưa vào thực đơn chuỗi nhà hàng Kura Sushi tại Nhật Bản ẢNH: FACEBOOK THƯƠNG VỤ VIỆT NAM

Cũng theo ông Tạ Đức Minh, phần lớn các ý kiến từ người tiêu dùng nước này đều đánh giá cao, bày tỏ hài lòng với chất lượng món sushi cá tra thưởng thức ở Kura Sushi.

Theo nhiều thực khách, món cá tra trắng kết hợp tốt với wasabi và nước tương mang đến một trải nghiệm ăn uống mới lạ, khác biệt so với món sushi truyền thống của Nhật Bản. Một số tờ báo Nhật Bản giới thiệu, cá tra chế biến trong món ăn này được nuôi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Cũng theo ông Tạ Đức Minh, Việt Nam đang xuất khẩu cá tra dạng phi lê và cá tra tẩm gia vị giả lươn vào Nhật Bản và đây cũng là đầu tiên, cá tra được chế biến sushi.

Trước đó, tháng 4.2023, bên lề hội nghị bàn giải pháp: Đưa thủy sản Việt lên bàn tiệc thế giới, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, chuyên gia ẩm thực người Nhật Bản Matsuo Tomoyuki khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chế biến món sushi "chuẩn Nhật" từ cá tra.

"Trước đây từng có những nghi ngại cá tra không thể ăn sống nhưng khi được đưa vào thực đơn của chuỗi nhà hàng Nhật Bản thì cá tra Việt Nam khẳng định được chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm mà thị trường này đặt ra", ông Minh nói.

Cơ hội quảng bá cá tra Việt Nam ở Nhật Bản

Tại Nhật Bản, Kura Sushi hiện có hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc. Ông Minh cho rằng đây là cơ hội để cá tra Việt Nam "len lỏi khắp nơi, đi sâu và dần quen thuộc với khẩu vị của người Nhật Bản". Khi đó, Việt Nam có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu cá tra vào Nhật Bản.

Chế biến cá tra xuất khẩu ẢNH: CÔNG HÂN

Cũng theo ông Tạ Đức Minh, với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, để chính thức đứng trong thực đơn, có lẽ cá tra Việt Nam được Kura Sushi nghiên cứu rất kỹ, thử nghiệm chế biến trong thời gian dài, cân chỉnh phù hợp với người tiêu dùng Nhật Bản trước khi đưa vào phục vụ thực khách.

"Giống như món cơm tấm Việt Nam vừa có trong thực đơn của chuỗi nhà hàng Matsuya tháng 8 vừa qua, tôi được biết họ phải mất hơn 1 năm trời thử nghiệm, trước khi bán chính thức. Cá tra được đưa vào Kura Sushi là một niềm tự hào rất lớn khi Việt Nam không chỉ xuất khẩu thô sản phẩm này mà còn tự tin đi vào chuỗi nhà nổi tiếng ở Nhật Bản", ông Minh nói và cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để quảng bá, xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam tại thị trường Nhật Bản.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), với hơn 10 triệu người dân các nước châu Á đang sinh sống, học tập và làm việc, Nhật Bản là thị trường Việt Nam có nhiều cơ hội để gia tăng xuất khẩu cá tra.

Hiện nay, thị trường Nhật Bản tiêu thụ chủ yếu là sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh, sau đó là các sản phẩm cá tra chế biến, cá tra sống, tươi và đông lạnh. VASEP cũng cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra vào Nhật Bản được hưởng nhiều ưu đãi cắt giảm thuế quan theo quy định trong các hiệp định thương mại tự do.