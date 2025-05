Cá voi dài 3 m trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Sáng 12.5, ông Nguyễn Quang Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một con cá voi còn sống trôi dạt vào bờ biển thuộc xóm Hải Hòa, thôn Thanh Thủy (xã Bình Hải).

Cá voi trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Một số người dân địa phương cho biết, khi phát hiện thì cá vẫn còn sống nhưng lực quẫy nước rất yếu. Họ cố gắng đưa cá voi ra biển nhưng cá vẫn bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, yếu dần. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày (12.5), cá voi đã chết.

Con cá voi này có chiều dài khoảng 3 m, nặng khoảng 400 kg. Hiện tại, người dân địa phương đã đưa cá voi về lăng Vạn Thanh Thủy (xã Bình Hải) để tiến hành nghi thức an táng theo phong tục, tập quán của ngư dân. Trong tín ngưỡng của người dân miền biển, cá voi được xem là vị thần chở che ngư dân khi gặp gió bão.

Người dân đang chuẩn bị nghi thức để an táng cá voi ẢNH: H.P

Trước đó, ngày 8.5, người dân ở xã Bình Châu (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cũng phát hiện một con cá voi dài khoảng 2 m trôi dạt vào bờ biển thôn An Hải (xã Bình Châu). Một số người dân cố gắng đưa cá voi ra biển, nhưng do bị thương nên cá lại tiếp tục trôi dạt vào bờ rồi chết. Người dân đã an táng cá voi theo phong tục địa phương.