Cá voi đực càng lớn tuổi càng dễ chinh phục bạn tình nhờ hát hay

Một con cá voi lưng gù nhảy khỏi mặt nước tại khu vực quần đảo New Caledonia Ảnh: Opération Cétacés

Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy những con cá voi lưng gù đực tuổi càng cao càng dễ giao phối thành công hơn so với những đối thủ trẻ hơn, nhờ giọng hát của chúng đã trở nên điêu luyện hơn.

Nghiên cứu quốc tế do đơn vị nghiên cứu động vật có vú dưới biển thuộc Đại học St. Andrews ở Scotland dẫn đầu cho thấy ảnh hưởng của tuổi tác trong sinh sản của cá voi lưng gù, theo tạp chí Oceanographic mới đây đưa tin.

Theo đó, những con cá voi lớn tuổi ngày càng thành công hơn trong việc sinh sản so với những con đực trẻ hơn. Phát hiện này cho thấy cá voi lưng gù có thể cần thời gian để học hỏi và hoàn thiện kỹ năng ca hát cũng như chiến thuật cạnh tranh, điều mang lại lợi thế rõ rệt cho những con đực giàu kinh nghiệm.

Các nhà nghiên cứu tin rằng khi quần thể cá voi phục hồi sau nhiều thế kỷ bị săn bắt, cá voi cái cũng có thể trở nên kén chọn hơn, điều này có thể dẫn đến sự thành công lớn hơn ở những con đực có đặc điểm thuận lợi hoặc khả năng vượt trội.

Việc săn bắt cá voi đã đẩy nhiều loài đến bờ vực tuyệt chủng, nhưng các nhà khoa học cho rằng tác động của nó còn sâu xa hơn cả sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng.

Nhiều thập niên sau khi hoạt động săn bắt cá voi thương mại kết thúc, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tác động của nó vẫn tiếp tục định hình quần thể cá voi, ảnh hưởng đến việc con đực nào sinh sản thường xuyên hơn.

Nghiên cứu, được công bố trên chuyên san Current Biology, đánh giá dữ liệu trong hai thập niên về cá voi lưng gù sinh sản ở New Caledonia, quần đảo thuộc Pháp ở Nam Thái Bình Dương.

Họ phát hiện ra rằng trong những năm đầu phục hồi, quần thể chủ yếu là cá thể đực trẻ. Nhưng theo thời gian, khi tổng số lượng cá thể tăng lên, cấu trúc độ tuổi đã thay đổi. Khi các cá thể lớn tuổi trở nên phổ biến hơn, chúng ngày càng thành công hơn trong việc sinh sản so với các cá thể đực trẻ.

Cá voi lưng gù chưa bao giờ được quan sát giao phối trong tự nhiên, vì vậy cha của cá voi con vẫn là một bí ẩn lớn cho đến nay.

Dựa trên hoạt động theo dõi dài hạn do tổ chức phi chính phủ Opération Cétacés (New Caledonia) thực hiện, nhóm nghiên cứu đã phân tích những thay đổi về cấu trúc tuổi, hành vi và quan hệ huyết thống ở cá voi đực.

Các nhà nghiên cứu áp dụng phân tích di truyền để xác định quan hệ huyết thống và sử dụng đồng hồ phân tử biểu sinh - công cụ sinh học phân tử giúp xác định tuổi sinh học của tế bào, mô hoặc cơ thể dựa trên các thay đổi hóa học - để ước tính tuổi của từng cá thể.

Cá voi lưng gù đã có sự phục hồi đáng kể trong những năm gần đây. Trên thực tế, quần thể hiện nay ở Úc cao hơn nhiều so với mức trước khi bị săn bắt. Giờ đây, dường như hành vi của chúng cũng đang thay đổi.

Cá voi lưng gù đực nổi tiếng với khả năng tạo ra những bản nhạc phức tạp nhất trong thế giới động vật. Những màn trình diễn tiếng hát của chúng thường có thể được nghe thấy ở rất xa trên các khu vực sinh sản.