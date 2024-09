Cá voi 'gián điệp' chết bí ẩn ở vùng biển Na Uy

Ông Sebastian Strand, nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Marine Mind (Na Uy), cho hay ông đã nhìn thấy xác chú cá voi nói trên, Hvaldimir, trôi nổi gần Risavika ở phía tây nam Na Uy vào chiều 31.8, theo tờ The New York Times.



Cá voi trắng Hvaldimir lúc còn sống. Chú cá được phát hiện đã chết tại vùng biển Na Uy ngày 31.8 ẢNH: Reuters

Ông Strand nói rằng nguyên nhân cái chết của Hvaldimir vẫn chưa được làm rõ ngay lập tức. Có những vết hằn quanh mình chú cá voi này, có thể do chim hoặc động vật biển tạo ra.

"Thật đau lòng. Chú cá voi đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người ngay tại Na Uy", ông Strand nói. Ông cho biết thêm đang nỗ lực đưa Hvaldimir đến một cơ sở mà xác cá voi có thể được bảo quản đủ lâu để có thể xác định nguyên nhân cái chết.

Hvaldimir được ước tính dài gần 4,2 m và nặng khoảng 1.200 kg. Nó được phát hiện ở miền bắc Na Uy vào năm 2019, lúc đầu khiến những người đánh cá lo lắng.

Khi đó, Hvaldimir đeo một dây nịt được xác định là "thiết bị" từ thành phố St. Petersburg (Nga) và dường như còn gắn theo camera.

Vài người tự hỏi liệu Hvaldimir có đang thực hiện nhiệm vụ do thám của Nga hay không, trong khi Nga chưa bao giờ tuyên bố sở hữu chú cá voi này, theo The New York Times.

Nếu là gián điệp, Hvaldimir là một điệp viên cực kỳ thân thiện. Chú cá voi này cho thấy dấu hiệu đã được thuần hóa và thoải mái khi ở gần con người. Thông thường, cá voi trắng sống ở vùng biển Bắc Băng Dương xa xôi và bơi theo đàn. Tuy nhiên, Hvaldimir thường được thấy ở vùng nước có nhiều hoạt động của con người, khiến giới khoa học, nhà hoạt động và chuyên gia lo ngại về sự an toàn của cá, theo The New York Times.