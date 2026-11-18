4 giờ chiều, thầy giáo Nguyễn Văn Bằng đạp xe từ cánh đồng trở về, sớm hơn thường lệ. Ngoài giờ đứng lớp, thầy vẫn gắn bó với ruộng đồng. Nhưng chiều 17.11, thầy có một cuộc hẹn với bà con tổ liên gia số 8, thôn Tiến Minh, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được cả xóm tổ chức sớm một hôm. Với thầy Bằng, đây là dịp rất đặc biệt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được cả xóm tổ chức sớm một hôm, với thầy Bằng, đây là dịp rất đặc biệt ẢNH: CÔNG KHỞI

Cả xóm hẹn nhau về sớm để đón ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngoài đường làng, nhịp lao động vẫn hối hả. Người làm đồng, người xây nhà, mỗi người một công việc. Còn trong sân một hộ dân ở thôn Tiến Minh, không khí chuẩn bị cho bữa cơm Đại đoàn kết đã rộn ràng từ sáng sớm.

Tổ liên gia số 8 có 30 hộ, hơn 100 nhân khẩu. Những gia đình gần nhau, tự nguyện gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hôm nay, nhà góp sân, người góp công, cùng chuẩn bị bữa cơm chung.

Trên mâm cỗ có xôi nếp, có gà. Những món ăn quen thuộc gắn với ước mong no đủ, lòng biết ơn nguồn cội. Từ mâm cỗ gia đình, dòng họ, hôm nay, xôi gà trở thành món ngon để cả xóm cùng sẻ chia.

Bên gian bếp rộn ràng, bàn nước của các cụ cũng chẳng lúc nào ngớt chuyện. Chén chè xanh, miếng trầu cau, những câu chuyện thân tình vốn đã quen thuộc với nếp sống làng quê.

Tổ liên gia số 8 có 30 hộ, hơn 100 nhân khẩu ẢNH: CÔNG KHỞI

Ngày hội Đại đoàn kết vì thế cũng trở thành dịp để bà con dành cho nhau sự quan tâm, trân trọng từ những điều rất đỗi bình dị ẢNH: CÔNG KHỞI

Những bó hoa được mang đến từ chiều, giờ lần lượt trao tận tay người nhận. Ngày Quốc tế Nam giới 19.11 còn hai hôm nữa, nhưng các mẹ, các chị đã tranh thủ dịp đông đủ để gửi lời chúc đến những người chồng, người anh, người con của mình. Rồi đến lượt những người làm nghề giáo được chúc mừng trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Không sân khấu lớn, không nghi thức cầu kỳ. Chỉ một khoảng sân nhà, những bó hoa và những nụ cười. Ngày hội Đại đoàn kết vì thế cũng trở thành dịp để bà con dành cho nhau sự quan tâm, trân trọng từ những điều rất đỗi bình dị.

Những bó hoa được mang đến từ chiều, giờ lần lượt trao tận tay người nhận ẢNH: CÔNG KHỞI

Xã Việt Xuyên có khoảng 5.000 hộ dân, sinh hoạt trong 70 tổ liên gia. Cũng như ở tổ số 8, mỗi tổ bắt đầu từ những nhà gần nhau, quen giờ giấc làm ăn của nhau, nhà có việc thì xóm cùng lo.

Một bữa cơm không thể nói hết sức mạnh của tình đoàn kết. Nhưng từ những cuộc sum họp như thế, tình làng nghĩa xóm được bồi đắp, sự sẻ chia được nối dài, và ý thức cùng nhau xây dựng cộng đồng thêm bền chặt. Để rồi, giữa nhịp sống thường ngày của một làng quê Hà Tĩnh, tinh thần đại đoàn kết không phải điều gì xa xôi. Nó bắt đầu từ những người hàng xóm biết quan tâm, sẻ chia, cùng chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn.