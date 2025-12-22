Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cabal và Yulgang sắp có giải đấu quốc tế tại Thái Lan

Anh Quân
Anh Quân
22/12/2025 17:29 GMT+7

Hai tựa game PC là Yulgang Origin và Cabal Origin mới "hồi sinh" tại Việt Nam gần đây, vừa được tham gia vào hệ thống giải đấu khu vực, với điểm đến đầu tiên dự kiến là Thái Lan.

Trong khuôn khổ sự kiện VTC Mobile Festival 2025 diễn ra mới đây tại Hà Nội, thông tin đáng chú ý nhất đối với cộng đồng game thủ là kế hoạch "xuất ngoại" của hai sản phẩm nhập vai kinh điển trên nền tảng PC. Theo đó, đại diện nhà phát hành VTC Mobile xác nhận sẽ tổ chức giải đấu quốc tế cho Cabal Origin Yulgang Origin tại Thái Lan trong thời gian tới.

Động thái này được xem là bước chuyển mình chiến lược, nhằm nâng cấp trải nghiệm từ các hoạt động cộng đồng nội địa sang môi trường thi đấu chuyên nghiệp hơn. Việc lựa chọn hai tựa game trên dựa trên cơ sở cộng đồng người chơi đã ổn định, có tính gắn kết cao và nền tảng kỹ năng tốt, đủ điều kiện để tranh tài sòng phẳng với các đối thủ trong khu vực.

Bà Trần Thị Thanh Hằng - Giám đốc VTC Mobile chia sẻ về kế hoạch mang 2 tựa game Cabal, Yulgang tới đấu trường quốc tế

Giải đấu tại Thái Lan không chỉ mở ra sân chơi cọ xát mới cho game thủ Việt mà còn đưa các sản phẩm game vận hành trong nước hòa nhập vào dòng chảy thể thao điện tử của Đông Nam Á hiện nay.

CabalYulgang (Hiệp Khách Giang Hồ) là 2 tựa game từng phát hành tại Việt Nam nhiều năm trước, sau đó buộc phải đóng cửa do không thể tiếp tục duy trì vận hành, để lại nhiều tiếc nuối cho thế hệ game thủ 8x, đầu 9x giai đoạn này. Năm 2024, VTC Mobile chính thức "hồi sinh" Hiệp Khách Giang Hồ với tên gọi Yulgang Origin và bước sang đầu năm 2025, cái tên tiếp theo được đưa trở lại thị trường là Cabal Origin (tên gốc Cabal Online).

Thời gian gần đây, một số nhà phát hành game trong nước có xu hướng đưa trở lại thị trường những "tượng đài game online" một thời, dưới dạng tái phát hành phiên bản cho máy tính (PC) hoặc chuyển sang bản dành cho thiết bị di động (mobile). Bước sang đầu năm 2026, MU - một tựa game đình đám khác trên nền tảng PC cũng sẽ quay lại với cộng đồng game thủ Việt sau khi hoàn tất giai đoạn mở cửa thử nghiệm giới hạn diễn ra vào đầu tháng 1.

