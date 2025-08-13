Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Các bệnh viện bị 'treo' quyết toán gần 2.500 tỉ đồng bảo hiểm y tế: đề nghị tạm ứng tiền

Liên Châu
Liên Châu
13/08/2025 15:21 GMT+7

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ, số lần tạm ứng đúng quy định để bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân.

Bảo đảm  quyền lợi người bệnh bảo hiểm y tế

Liên quan đến việc các bệnh viện tại TP.HCM chưa được quyết toán gần 2.500 tỉ đồng  bảo hiểm y tế trong 2 năm, ngày 13.8, Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, cho biết bộ đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghị chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành thực hiện tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ, số lần tạm ứng đúng quy định tại điều 32 luật Bảo hiểm y tế để bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các bệnh viện bị 'treo' quyết toán gần 2.500 tỉ đồng bảo hiểm y tế: đề nghị tạm ứng tiền- Ảnh 1.

Đề nghị bảo hiểm xã hội tạm ứng chi phí chưa quyết toán, đảm bảo kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

ẢNH: TUẤN MINH

Trước đó, Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế TP.HCM về việc chi trả vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chưa thu hồi các chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4.3.2023.

Theo báo cáo, năm 2023 các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán là 557,5 tỉ đồng, đã được Bảo hiểm xã hội TP.HCM giám định, thẩm định, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Năm 2024, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn tăng cao, vượt dự toán chi khoảng 1.950 tỉ đồng.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đang thu hồi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4.32023.

Việc chưa thanh toán và thời gian chờ thanh toán quá dài đối với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán chi của các bệnh viện gây khó khăn cho các đơn vị trong việc đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động và cân đối thu chi tài chính khi giá thu dịch vụ khám chữa bệnh chưa được tính đúng, tính đủ, nợ tiền thuốc các doanh nghiệp cung cấp, làm ảnh hưởng nhất định đến hoạt động khám chữa của các cơ sở  khám chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Nêu giải pháp trước các tồn tại trên, Bộ Y tế cho biết, về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ y tế thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở toàn dân, từ tháng 2.2025, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị chưa thu hồi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân.

Bộ Y tế đang tổng hợp, báo cáo Chính phủ về nội dung này.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành chưa thu hồi khoản chi phí này cho tới khi có quyết định của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

Về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán năm 2023, từ tháng 5.2025, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành nghị quyết nhất trí thông qua về nguyên tắc đối với Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Do đó, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ xem xét phê duyệt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán năm 2023 để thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM.

Về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2024, ngày 25.7 vừa qua, Bộ Y tế đã có công văn về rà soát số vượt dự kiến chi, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội  các tỉnh, thành khẩn trương thực hiện theo đúng quy định của luật Bảo hiểm y tế và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế.

