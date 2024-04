Các bị can vụ Phúc Sơn đã nộp lại 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD

Thông tin về tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn tại họp báo Chính phủ chiều 3.4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an VGP

Đặc biệt, cơ quan an ninh điều tra đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn nộp lại. Đồng thời, đang rà soát kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị, phục vụ công tác thu hồi khắc phục hậu quả.

Mới nhất trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, cuối tháng 3, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm mở rộng vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Cựu Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận bao nhiêu tiền từ Chủ tịch Phúc Sơn?

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, bị can Hậu khai đưa tiền cho nhiều người, trong đó có ông Đặng Trung Hoành, cựu Chánh văn phòng Huyện ủy H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai chuyển cho ông Hoành số tiền 64 tỉ đồng. Bước đầu, ông Hoành khai sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau.

Kết quả điều tra đến thời điểm này cũng xác định cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỉ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu. Bước đầu, cả hai bị can đã khai nhận và nộp lại tiền nhận hối lộ cho cơ quan điều tra.

Theo Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) xảy ra ở nhiều địa phương, liên quan đến những dự án của tập đoàn này đầu tư, trong đó có Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.

Bộ Công an đánh giá, đây là vụ án lớn và là dạng tội phạm mới. Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, đã có hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Để làm được việc này, bị can Nguyễn Văn Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn.