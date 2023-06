Các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật, Úc, Philippines lần đầu họp 4 bên

Trong cuộc họp diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez đã "thảo luận về các vấn đề khu vực cùng quan tâm và cơ hội mở rộng hợp tác", theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp.

Các bộ trưởng đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong nỗ lực thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các bộ trưởng còn "khẳng định rằng họ có tầm nhìn về "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở" và cùng nhau nỗ lực để đảm bảo tầm nhìn đó tiếp tục phát triển", theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Từ trái qua, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chụp ảnh trước cuộc hội đàm của họ tại Singapore ngày 3.6 Chụp màn hình Kyodo News

Cuộc họp 4 bên diễn ra khi Tokyo, Washington và Canberra đều tăng cường hợp tác quốc phòng với Manila, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.

Trước đó cùng ngày, các Bộ trưởng Hamada, Austin và Marles đã tổ chức một cuộc họp riêng. Trong cuộc họp 3 bên, họ phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông, theo Đài NHK.

Các bộ trưởng nhất trí mở rộng các cuộc tập trận chung, tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 3 nước, bao gồm tiến hành huấn luyện với máy bay chiến đấu F-35 tại Úc.

Họ cũng xác nhận rằng Úc và Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau và với Mỹ, khi Nhật muốn đạt khả năng phản công và Úc đầu tư vào khả năng tấn công tầm xa.