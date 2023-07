Các chế độ điều hòa bạn cần biết để vừa mát không gian vừa tiết kiệm điện

Dry, Cool hay Auto, đâu mới là chế độ bạn nên chọn?

Có thể thấy, ba chế độ phổ biến nhất trên các dòng điều hòa hiện nay chính là Dry, Cool hay Auto. Tùy vào nhiệt độ không gian và nhu cầu sử dụng, người dùng có thể chọn cho mình chế độ phù hợp dựa trên những ưu, nhược điểm của từng chế độ.

Có khả năng làm mát nhanh chóng nhất nhưng cũng hao tốn nhiều điện năng nhất trong 3 chế độ điều hòa chính là chế độ Cool - chế độ làm lạnh với ký hiệu hình bông tuyết trên điều khiển. Ở chế độ này, máy lạnh sẽ hút không khí nóng trong phòng và phả ra luồng khí lạnh cho đến khi đạt mức nhiệt yêu cầu và luôn duy trì liên tục nhiệt độ này trong suốt thời gian sử dụng.

Làm mát chậm hơn so với chế độ Cool nhưng tiết kiệm điện năng hơn và thân thiện với sức khỏe của người dùng, Auto là chế độ tự điều chỉnh của điều hòa. Khi cài Auto, điều hòa sẽ xem xét nhiệt độ ngoài môi trường và tự động chỉnh nhiệt độ phòng sao cho cân bằng, không để nhiệt độ chênh lệch quá nhiều, hạn chế gây sốc nhiệt cho người sử dụng.

Chế độ Auto đang được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính năng thân thiện với sức khỏe và tiết kiệm điện

Tiêu thụ ít điện năng hơn 2 chế độ còn lại là chế độ Dry, hay còn gọi là chế độ làm khô. Dry có công dụng chính là giảm độ ẩm trong phòng, chứ không có chức năng làm lạnh trực tiếp. Người dùng sẽ vẫn cảm thấy mát hơn 1-2 độ C so với thực tế do độ ẩm trong phòng giảm khiến mồ hôi trên da bay hơi nhanh hơn, tạo cảm giác mát mẻ hơn. Tuy nhiên, Dry chỉ thật sự phát huy tác dụng trong những ngày không quá nóng (nhiệt độ dưới 36 độ C).

Như vậy, có thể thấy, không có lựa chọn chế độ điều hòa nào tốt nhất, mà tùy vào mỗi nhu cầu, thời điểm, hoàn cảnh sử dụng, người dùng sẽ chọn cho mình chế độ điều hòa thích hợp. Chẳng hạn như, bạn có thể chọn chế độ Cool để làm mát nhanh, sau đó đổi sang Auto nhằm tiết kiệm điện và chọn Dry cho những ngày hè nóng ẩm.

Thêm chế độ điều hòa vừa tối ưu sức khỏe, vừa tiết kiệm điện

Như vậy, câu hỏi đặt ra là, ngoài ba chế độ kể trên, liệu có thêm một chế độ điều hòa nào có thể tối ưu hiệu quả làm lạnh, tiết kiệm điện, lại đảm bảo sức khỏe? Thấu hiểu mong muốn đó của người dùng, Samsung Windfree với công nghệ tiên phong, độc quyền từ nhà công nghệ hàng đầu, mang đến chế độ Windfree Cooling với nhiều lợi ích. Theo đó, bật điều hòa Samsung Windfree ở các chế độ thông thường đến khi đạt độ làm lạnh mong muốn, người dùng có thể chuyển sang chế độ Windfree Cooling để tận hưởng làn gió mát nhẹ như tự nhiên, vừa thoải mái vừa tối ưu cho sức khỏe gia đình, nhất là với người già và trẻ nhỏ.

Có được điều này là nhờ công nghệ Windfree không chỉ mang đến hơi lạnh tỏa ra tức thì giúp người dùng nhanh chóng đạt được nhiệt độ mong muốn, mà còn cho phép hơi lạnh thổi dịu nhẹ qua 23.000 lỗ nhỏ trên bề mặt điều hòa, triệt tiêu hoàn toàn gió buốt gây khó chịu. Kết hợp cùng nền tảng công nghệ Digital Boost Inverter, Windfree Cooling còn có thể giúp tiết kiệm đến 77% điện năng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể các hóa đơn tiền điện vào mỗi cuối tháng.

Hơi lạnh thổi dịu nhẹ như làn gió tự nhiên từ Samsung Windfree giúp người dùng vừa thoải mái vừa tối ưu cho sức khỏe gia đình

Không chỉ thế, chế độ làm lạnh thông minh AI Auto Cooling tích hợp trên Samsung Windfree còn mang đến khả năng tự động phân tích nhiệt độ theo thói quen sử dụng, điều kiện phòng và vận hành máy để điều khiển nhiệt độ phù hợp cho nhu cầu của người dùng, từ đó duy trì không gian mát mẻ, dễ chịu và thoải mái. Song song đó, bộ lọc 4 trong 1 trên Samsung Windfree đóng vai trò như một chiếc điều hòa không khí, cho hiệu quả lọc sạch lên đến 99% bụi bẩn, bụi mịn, vi khuẩn, vi rút và nhiều tác nhân gây hại, qua đó mang lại bầu không khí trong lành cho không gian sống.

Samsung Windfree góp phần nâng cao chất lượng không khí và mang lại không gian sống trong lành

Cộng hưởng nhiều chế độ tối ưu hiệu quả và tiết kiệm điện trên nền tảng công nghệ tiên phong, Samsung Windfree đang là lựa chọn điều hòa tối ưu cho mùa hè của mọi gia đình Việt.