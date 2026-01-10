Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Các chuyến bay nội địa Vietjet sẽ làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
10/01/2026 09:30 GMT+7

Không ngừng mở rộng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện của người dân và du khách, từ 13.1.2026, tất cả các chuyến bay nội địa Vietjet sẽ chuyển sang làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Các chuyến bay nội địa Vietjet sẽ làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1- Ảnh 1.

Trước đó, từ 13.12.2025, các chuyến bay Vietjet khởi hành từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Hà Nội đã chuyển khu vực làm thủ tục sang Sảnh A, nhà ga T1.

Tại Sảnh A, nhà ga T1, hành khách bay cùng Vietjet sẽ có những trải nghiệm dịch vụ mới, thuận tiện cùng các ứng dụng công nghệ hiện đại trong làm thủ tục bay toàn trình, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm lễ, tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Các chuyến bay nội địa Vietjet sẽ làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1- Ảnh 2.

Vietjet đã gửi thông tin tới hành khách và bố trí đầy đủ biển báo và nhân sự hỗ trợ tại cả Sảnh A và Sảnh B để hướng dẫn hành khách thực hiện thủ tục đúng khu vực, bảo đảm trải nghiệm thuận tiện và an toàn trên mọi hành trình bay cùng Vietjet.

