Các chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông vẫn chưa 'dứt cơn' hủy hàng loạt

Theo thông báo từ Hãng hàng không Emirates, sau khi một phần không phận khu vực Trung Đông được mở lại, hãng đã điều chỉnh giảm tần suất khai thác các chuyến bay nhằm phù hợp với điều kiện điều hành không lưu và tình hình an ninh hiện tại.

Các hãng hàng không vẫn đang chìm trong khủng hoảng do ảnh hưởng bởi chiến sự Trung Đông

Cụ thể, trên đường bay TP.HCM - Dubai và chiều ngược lại, trong giai đoạn từ 18.3 đến hết 27.3, Emirates điều chỉnh tần suất khai thác từ 2 chuyến/ngày xuống còn 1 chuyến/ngày. Đối với các chuyến bay bị ảnh hưởng trong giai đoạn từ 28.2 - 15.4, hành khách được hỗ trợ sắp xếp lại chuyến bay, thay đổi lịch trình hoặc hoàn vé tùy theo nhu cầu.

Trong khi đó, do không phận Qatar vẫn tạm thời đóng cửa, Qatar Airways hiện chưa thể khôi phục hoàn toàn hoạt động bay thường lệ đến/đi từ Doha và đang duy trì lịch bay hạn chế. Hôm qua (18.3), Qatar Airways hủy toàn bộ các chuyến bay thường lệ chở khách trên các đường bay TP.HCM - Doha và Hà Nội - Doha, đồng thời hủy 3 chuyến bay chở hàng trên đường bay TP.HCM - Doha.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc điều chỉnh khai thác của Emirates hay Qatar phản ánh tác động rõ rệt của tình hình không phận khu vực Trung Đông đến hoạt động vận tải hàng không.

Mặt khác, giá nhiên liệu hàng không (Jet Fuel) theo ghi nhận của Cục ngày 17.3 tiếp tục tăng mạnh trên thị trường châu Á. Cụ thể, giá FOB Singapore đạt 201,27 USD/thùng; trong đó, chênh lệch giá (premium) so với MOPS tăng lên mức 29,72 USD/thùng (tăng khoảng 9,5% so với mức 27,14 USD/thùng của ngày trước đó).

Giảm hãng bay sang châu Âu - Hành khách xoay xở ra sao?

Bình quân giai đoạn từ 2 - 17.3, giá MOPS đạt 178,34 USD/thùng và premium đạt 15,46 USD/thùng. Cấu trúc thị trường duy trì trạng thái backwardation (bù hoãn bán) mạnh giữa tháng 4 và tháng 5 ở mức khoảng 26,40 USD/thùng, cho thấy nguồn cung trong ngắn hạn đang bị thắt chặt.

Diễn biến giá chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khi các sự kiện leo thang liên quan đến Iran và khu vực Vịnh làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung và vận chuyển dầu, đẩy giá dầu thô WTI lên mức 96,21 USD/thùng (tăng 2,71 USD/thùng) và giá dầu diesel kỳ hạn (NYMEX ULSD) vượt 4 USD/gallon.

Tại châu Âu, giá nhiên liệu hàng không khu vực Tây Bắc Âu (NWE) duy trì trên 1.600 USD/tấn; tồn kho giảm mạnh 12,6% so với cùng kỳ năm trước, khu vực ARA giảm 8% tính đến 11.3. Trước áp lực chi phí nhiên liệu, một số hãng hàng không như Air France-KLM đã điều chỉnh tăng giá vé trên các đường bay dài.

Với thị trường Việt Nam, trước nguy cơ thiếu nhiên liệu, cơ quan quản lý đã yêu cầu các hãng hàng không rà soát lại kế hoạch khai thác, đặc biệt đối với các tuyến bay nội địa. Đồng thời, các đơn vị quản lý sân bay cũng được đề nghị chuẩn bị thêm vị trí đỗ máy bay trong trường hợp các hãng phải giảm tần suất bay.

Cơ quan quản lý hàng không cũng không loại trừ khả năng các hãng hàng không trong nước có thể phải điều chỉnh hoặc cắt giảm số chuyến bay từ đầu tháng 4 do nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay. Điều này sẽ gây tác động mạnh tới thị trường vào đúng giai đoạn cao điểm lễ 30.4 - 1.5 và mùa hè 2026.



